Sharon Osbourne csont és bőr, tönkretette magát: „Nem tudok újra hízni" – FOTÓ

A 72 éves Sharon Osbourne-ért aggódnak a rajongók: feltűnően lefogyott, szinte felismerhetetlen. Korábban nyíltan beszélt arról, hogy az Ozempic nevű, cukorbetegség kezelésére szánt gyógyszert használta a fogyás érdekében, ám most azt is elmondta, hogy sajnos képtelen visszahízni, és aggódik, hogy teljesen tönkrement az anyagcseréje.

Sharon Osbourne hiába hagyta abba az Ozempicet, nem tud visszahízni.

Forrás: Profimedia

„Nem tudok hízni, bármit is teszek. Úgy érzem, túlzásba vittem, és most nem tudom, mit tett az Ozempic az anyagcserémmel” – árulta el Osbourne nemrég Howie Mandel podcastjében. A súlya jelenleg alig több mint 45 kg, és bármennyit is próbál enni, a teste nem reagál.

Sharon Osbourne csont és bőr

Sharon 2022 decemberében kezdte használni az Ozempicet, és alig négy hónap alatt 20 kilót fogyott.

Osbourne már abbahagyta a gyógyszer szedését, ráadásul felhagyott minden esztétikai beavatkozással is. „Elegem van minden beavatkozásból. Több arcplasztikát már nem végeztethetek, nem maradt bőröm, amit húzni lehetne” – mondta, hozzátéve: „Talán sosem leszek igazán elégedett a külsőmmel, de ideje elfogadni magamat, ahogy vagyok.”

„Az orvosok sem értik, miért nem tudok újra hízni, pedig hónapokkal ezelőtt abbahagytam az Ozempic szedését.” Azt is bevallotta, azért kezdett bele a gyógyszer használatába, mert „manapság mindenki ezt csinálja”.

Sharon Osbourne korábban is őszintén beszélt súlyproblémáiról, és arról, hogy több beavatkozáson is átesett – ezek között szerepelt gyomorszűkítés, hasplasztika, mellimplasztika, szemhéjplasztika és több arcfiatalító műtét is.