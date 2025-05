Folyamatosan eszel, ha unatkozol? Ne tedd! Segítünk!

Az unalomevés jelensége egyre több ember életébe férkőzött be makacsul, és elég nehézkes kiirtani onnan. Kiszorítja a tudatos étkezés legfőbb alapelveit. Az unalomból történő majszolás lassan, de annál biztosabban hálózza be az emberek életét, miközben megingatja a testi-lelki egészséget. A tudatossághoz való visszatérés elengedhetetlen az egészséges életmód fenntartása érdekében. Fokozatosan le lehet szokni arról a csokoládéról, amelyet stressz helyzetek esetén tömsz be, vagy a hosszú nassolásokról, amiket a mindennapi sorozatnézés alatt fogyasztasz. Ha minden üres járatot nasival töltesz ki, az hosszútávon nem lesz kifizetődő az egészségednek.

Az unalomevés gyakran több okból fakad

Forrás: Shutterstock

Alternatív stratégiák az unalomevés leküzdésére

Amikor az unalom evés megszüntetése a cél, gyakran folyamodunk alternatív megoldásokhoz. Olyan technikákat után kutatunk, amelyek kitöltik az üres rést és nem gondolunk az evésre. Aki ebben szenved nem mindig tudja eldönteni, hogy valóban éhségérzet gyötri vagy az unalom miatt vágyik az étel élvezetére. Ilyenkor a legjobb megoldás, ha olyan elfoglaltságot végzünk, ami teljesen leköti a figyelmünket és egyúttal élvezetet is nyújt és megelégedést okoz. Lehet ez akár kreatív tevékenység, mint a festés, de lehetnek fizikai aktivitást igénylőek is, mint például az edzés, túrázás.

A lényeg, hogy elvonjuk a figyelmet az unalomevés szokásáról, ami lehetővé teszi az új egészségesebb szokásminták kialakítását.

Ezek a tevékenységek egy idő után a napi rutin részét fogják képezni, ami nemcsak kitölti az üresjáratokat, hanem elhozza a hosszútávú változást is.

Mentális egészség támogatása

Nélkülözhetetlen, hogy a mentális egészségünk megőrzésére is fokozott hangsúlyt fektessünk.

Sok esetben előfordul, hogy az unalom evésnek inkább mélyebb, lelki eredete van, mintsem az unalom elkerülésének az eszköze.

Az ilyen esetekben fontos, hogy feltudjuk ismerni az érzelmeinket és megfigyelni, milyen hatással vannak ránk a külső és belső tényezők. Az érzelmi eszköztár bővítésére kiváló eszköz a meditáció elsajátítása, a mindfulness, különböző légzőgyakorlatok, amiknek a segítségével hatékonyabban tudjuk kezelni a stresszt. Ha mindez nem hoz változást, érdemes táplálkozási szakértő vagy pszichológus segítségét kérni.