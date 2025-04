Zsírégetés alvás közben — Álmodd magad karcsúra!

Nem is olyan valóságtól elrugaszkodott elképzelés az alvás közbeni fogyás. Képzeld el, hogy ma este lefekszel, és holnap reggel, amikor felébredsz újra az a karcsú lány vagy fiú vagy, akire már nem is emlékeztél. Bár inkább ne képzeld el, mert csak hiú ábránd lenne. Mert ugyan tény, hogy alvás közben is fogyhatsz, nem álmodban fogod visszanyerni az évekkel ezelőtti alakodat. De azt elérheted, hogy a következő módszerekkel alvás közben is zsírégetésre fogd a szervezetedet.

Zsírégetés alvás közben? Nem lehetetlen

Forrás: Shutterstock

Állítsd a tested alvás közben is zsírégetési üzemmódba

Alvás közben az agyalapi mirigyből fokozottan szabadul fel a szomatotropin nevű növekedési hormon, amit gyakran csak GH vagy HGH néven emlegetnek. Ez a hormon különösen a csontok hosszának növekedéséért, illetve annak szabályozásáért felelős, gyakorlatilag ezen múlik, milyen magasra nő a gyerek, mire eléri a felnőttkort. A vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy a HGH-nak nemcsak a gyerekek életében, hanem a felnőttekében is központi szerepe van.

A növekedési hormon

befolyásolja az anyagcserét, különösen a zsíranyagcserét,

szerepet játszik a test összetételében,

hozzájárul a vércukorszint és az inzulinelválasztás szabályozásához.

A HGH egyrészt serkenti a zsírok lebontását a zsírszövetben. Másrészt speciális receptorokon és az IGF-1 (inzulinszerű növekedési faktor 1) fehérjén keresztül anabolikus hatást fejt ki, ami azt jelenti, hogy a sejtosztódás és a sejtnövekedés serkentésével szinte minden szövetben elősegíti a szövetképződést. Ezek az anabolikus hatások vezettek ahhoz, hogy a HGH-val visszaéltek a versenysportban, és ezért szerepel a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) tiltott anyagok listáján.

Tehát, a HGH segít, hogy alvás közben is működjön a zsírégetés, de ez csak akkor lehetséges, ha kevés inzulin van a véráramban. Ha alvás közben akarsz fogyni, akkor gondoskodnod kell arról, hogy alvás előtt minél kevesebb inzulin szabaduljon fel a szervezetedben. Ezért lefekvés előtt a szénhidráttartalmú nassolnivalók tilosak, mivel a sós ropogtatnivalókban és a csokoládéban lévő gyors szénhidrátok magas inzulinfelszabaduláshoz vezetnek. Ahelyett tehát, hogy este édességeket és hasonlókat rágcsálnál, válassz a következő ételek közül.