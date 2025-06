Szupererő, nem betegség! – Június 25. a vitiligo világnapja

Michael Jackson is vitiligos volt

Forrás: Hulton Archive

Egész testre kiterjedő vitiligo esetén gyakran inkább depigmentálják a többi részt, extrém esetekben pedig bőrátültetés, sejttranszplantáció is felmerül.

Fehér foltok a vörös szőnyegen – Hírességek vitiligóval

A sztárvilágban is akadnak vitiligosok szép számmal: legismertebb képviselőjük minden bizonnyal Michael Jackson, akin még a nyolcvanas években tört ki a bőrfestékhiány. Winnie Harlow szupermodell vitiligosok millióinak bizonyított be, hogy ez a bőrállapot nem betegség hanem igazi szupererő, hisz jellegzetes fehér foltjaira egy teljes modellkarriert épített. Rajtuk kívül a Somebody that you used to know című slágerből ismerős Kimbra, valamint a Mad Men sztárja, Jon Hamm is büszkén vállalja állapotát.