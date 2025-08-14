Így fogj magadnak gazdag férjet! − Beatrice hercegnő férjének exe megmondja a tutit

Sok nő számára ma már a sikeres karrier sem garantálja a vágyott életszínvonalat, ezért nyíltan megosztják a bevált trükkjeiket ahhoz, hogy gazdag férjet találjanak maguknak. A Z generációhoz tartozó, egyébként anyagilag jól álló brit nők olyan célokat tűznek ki maguk elé, mint egy vagy akár több nagy ház, luxusautó és utazások, ami szingliként nem biztos, hogy megteremthető. Beatrice brit királyi hercegnő férjének exe, Dara Huang is elárult egy módszert a jómódú férfiak felkutatására, de tippeket adnak azok a nők is, akiknek már bejött az élet.

Dara Huang is kikotyogta, hogyan lehet gazdag férjet fogni

Forrás: Getty Images

Hogyan lehet gazdag férjet fogni?

Úgy, hogy először kvázi befektetnek. Saját keresetüket drága luxuscikkekre költik, bízva abban, hogy így összefutnak egy gazdag férfival, aki finanszírozza majd a luxuséletüket. Persze, először csak a heti pilatesórákat és vacsorákat, majd az egzotikus nyaralásokat és végül minden igényüket. A 24 éves Amelia szerint például az egyik legjobb módszer, ha valaki beiratkozik a Third Space nevű luxusedzőterembe, amelynek tagsága akár havi 305 fontba (körülbelül 140 ezer forintba) is kerülhet. Ez a konditerem a gazdag bankárok és tech-szakemberek, azaz a gazdag férjjelöltek gyülekezőhelyeként ismert, így Amelia szerint ideális terep az ismerkedésre. Egy másik nő, Samantha azt javasolja, hogy a szinglik sétálgassanak London egyik leggazdagabb környékén, a Notting Hillen, hátha szembe jön a herceg fehér lovon vastag pénztárcával.