Ezzel a furcsa trükkel őrzi meg csodás alakját Kylie Jenner

Budapesten jelenleg nemcsak a hőmérséklet perzseli a levegőt, hanem Kylie Jenner és Timothée Chalamet is, akik éppen a Dűne következő része miatt vannak a fővárosban. Egy szemfüles rajongó egy budapesti étteremben kapta lencsevégre a sztárpárt és bár a páros magánéletéről továbbra sem tudunk sokan, egy dolog biztos: Kylie sziluettje még mindig annyira tökéletes, hogy a villamos is megáll miatta.

Kylie Jenner alakját több millióan irigylik.

Kylie Jenner teste mögött több van, mint gondolnád

Valójában a mai világban megdöbbentő, hogy a valóságshow-ból milliárdos üzletasszonnyá avanzsált anyuka nem kizárólag a plasztikai sebészetnek köszönheti a feszes testét. Pedig valljuk be, ezt sokan ennyire könnyűnek gondolják - talán jogosan, talán kicsit irigyen.

De Kylie mostanában egy olyan módszert emlegetett egy podcastben, amitől a dietetikusok egyszerre sírnak és nevetnek és nem más, mint a jégkocka.

Kylie ugyanis bevallotta, hogy mióta a második gyermekét is megszülte, rendszeresen farkaséhség tőr rá éjszakánként. Ez pedig nemcsak bosszantó, hanem veszélyes is lehet a bikiniszezonra nézve. Ahelyett azonban, hogy éjjel kettőkor megrohamozná a hűtőt valami „csak egy kis sajt” fedőnevű kalóriabombáért, inkább jégkockát eszik.

És nem, ez nem valami luxus wellness detox trükk. Ez tényleg annyi, hogy kivesz egy jégkockát a fagyasztóból, és megeszi. Az egyszerűségében zseniális.

A dietetikusok szerint a jégkocka rágcsálása inkább csak eltereli a figyelmet az éhségről és ad egy kis „csinálok valamit, de nem eszem meg a fél hűtőt” illúziót. Sőt, sokaknál pszichésen is működik: a rágás, a hűsítő érzés, a mozdulat - mintha valódi nassolás lenne. Szóval ezzel a kis trükkel egy placebo hatást érhetünk el az agyunkban – magyarázza a Healthline orvosi magazin.

Ráadásul valljuk be: két gyerek után ilyen formában lenni nem kis teljesítmény. A Keeping Up with the Kardashians egykori csillaga nem egyszer hangsúlyozta, hogy bár a külsejéhez valóban hozzátettek a plasztikai beavatkozások, az alakját nem egy szike formálja meg minden reggel, hanem a tudatos életmód, a sport, és a jégkockák.