Kiderült az igazság: nem döntésképtelen vagy, csak egy megfontolt zseni

Hihetetlen, de igaz. Tudósok egy csoportja bebizonyította, hogy a hazánkban is népszerű módszer az „alszom rá egyet” valóban működik. Egy-egy nehéz döntés vagy kérdés esetén, ha nem gondoljuk túl a dolgot, hanem elmegyünk inkább aludni, akkor sokkal nagyobb esélyünk van rá, hogy eszünkbe jut a megoldás. Hiába érezzük úgy, hogy döntésképtelenek vagyunk, valójában csak alvásra van szüksége az agyunknak, hogy meghozza a lehető legjobb döntést. De hogyan jutottak erre a megállapításra a kutatók? Megmutatjuk.

A döntésképtelenség leküzdhető — ebben is segít az alvás

Forrás: Shutterstock

A döntésképtelenséget alvással győzhetjük le

Egy német női magazin számolt be arról, hogy egy friss tudományos kutatás szerint kapcsolat van az aha-érzés (megvilágosodás) és a pihentető alvás között. A kísérletben 90 résztvevő kapott egy egyszerűnek tűnő feladatot: egy képernyőn megjelenő ponthalmaz mozgásirányát kellett meghatározniuk. A ponthalmazok különböző színűek voltak, és egy idő után feltűnővé vált, hogy a színük nem véletlen, ez alapján ugyanis a mozgási irányukat is meg lehetett határozni, gondolkodás nélkül is. Kezdetben azonban ez csak 15 ember számára tűnt fel. Ezután megkérték a résztvevőket, hogy 20 percre dőljenek le aludni egy sötét szobába, ahol különböző eszközökkel mérték az agyfunkcióikat és az alvási fázisaikat.

Az alvás utáni eredményük lehengerlő volt:

az alvást követően a résztvevők 70,6 százaléka megtalálta az összefüggést a szín és az irány között,

még erősebb volt a felismerés azok között, akik mély alvási fázisba kerültek a 20 perc alatt — náluk a megoldási arány 87,5 százalékra ugrott fel,

az ébren lévő alanyoknál nem volt jelentős javulás, csupán az alanyok 55,5 százaléka jött rá az összefüggésre.

Hasonló eredménnyel zárult az alvás nélküli felmérés is, az embereknek akkor csupán a 49,6 százaléka rakta össze a kirakó darabjait ugyanannyi idő alatt.