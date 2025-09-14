Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kiderült az igazság: nem döntésképtelen vagy, csak egy megfontolt zseni

megoldás pihentető alvás döntéshelyzet
Komáromi Bence
2025.09.14.
Van aki az eszére, és van aki a szívére hallgat egy-egy nagyobb döntés esetén. De mi van azokkal, akik alszanak gondolkodás helyett? A tudomány szerint azok, akik az alvás választják, nem döntésképtelenek, hanem valódi zsenik.

Hihetetlen, de igaz. Tudósok egy csoportja bebizonyította, hogy a hazánkban is népszerű módszer az „alszom rá egyet” valóban működik. Egy-egy nehéz döntés vagy kérdés esetén, ha nem gondoljuk túl a dolgot, hanem elmegyünk inkább aludni, akkor sokkal nagyobb esélyünk van rá, hogy eszünkbe jut a megoldás. Hiába érezzük úgy, hogy döntésképtelenek vagyunk, valójában csak alvásra van szüksége az agyunknak, hogy meghozza a lehető legjobb döntést. De hogyan jutottak erre a megállapításra a kutatók? Megmutatjuk.

alvás, döntés
A döntésképtelenség leküzdhető — ebben is segít az alvás
Forrás: Shutterstock

A döntésképtelenséget alvással győzhetjük le

Egy német női magazin számolt be arról, hogy egy friss tudományos kutatás szerint kapcsolat van az aha-érzés (megvilágosodás) és a pihentető alvás között. A kísérletben 90 résztvevő kapott egy egyszerűnek tűnő feladatot: egy képernyőn megjelenő ponthalmaz mozgásirányát kellett meghatározniuk. A ponthalmazok különböző színűek voltak, és egy idő után feltűnővé vált, hogy a színük nem véletlen, ez alapján ugyanis a mozgási irányukat is meg lehetett határozni, gondolkodás nélkül is. Kezdetben azonban ez csak 15 ember számára tűnt fel. Ezután megkérték a résztvevőket, hogy 20 percre dőljenek le aludni egy sötét szobába, ahol különböző eszközökkel mérték az agyfunkcióikat és az alvási fázisaikat. 

Az alvás utáni eredményük lehengerlő volt:

  • az alvást követően a résztvevők 70,6 százaléka megtalálta az összefüggést a szín és az irány között,
  • még erősebb volt a felismerés azok között, akik mély alvási fázisba kerültek a 20 perc alatt — náluk a megoldási arány 87,5 százalékra ugrott fel,
  • az ébren lévő alanyoknál nem volt jelentős javulás, csupán az alanyok 55,5 százaléka jött rá az összefüggésre.

Hasonló eredménnyel zárult az alvás nélküli felmérés is, az embereknek akkor csupán a 49,6 százaléka rakta össze a kirakó darabjait ugyanannyi idő alatt.

Mi a konklúzió? Ha egy megoldandó problémára keresel választ vagy nehéz döntést kell hoznod, akkor érdemes pizsamába bújnod, és jó éjszakát kívánnod magadnak.

 

