Kiderült az igazság: nem döntésképtelen vagy, csak egy megfontolt zseni

Hihetetlen, de igaz. Tudósok egy csoportja bebizonyította, hogy a hazánkban is népszerű módszer az „alszom rá egyet” valóban működik. Egy-egy nehéz döntés vagy kérdés esetén, ha nem gondoljuk túl a dolgot, hanem elmegyünk inkább aludni, akkor sokkal nagyobb esélyünk van rá, hogy eszünkbe jut a megoldás. Hiába érezzük úgy, hogy döntésképtelenek vagyunk, valójában csak alvásra van szüksége az agyunknak, hogy meghozza a lehető legjobb döntést. De hogyan jutottak erre a megállapításra a kutatók? Megmutatjuk.
Egy német női magazin számolt be arról, hogy egy friss tudományos kutatás szerint kapcsolat van az aha-érzés (megvilágosodás) és a pihentető alvás között. A kísérletben 90 résztvevő kapott egy egyszerűnek tűnő feladatot: egy képernyőn megjelenő ponthalmaz mozgásirányát kellett meghatározniuk. A ponthalmazok különböző színűek voltak, és egy idő után feltűnővé vált, hogy a színük nem véletlen, ez alapján ugyanis a mozgási irányukat is meg lehetett határozni, gondolkodás nélkül is. Kezdetben azonban ez csak 15 ember számára tűnt fel. Ezután megkérték a résztvevőket, hogy 20 percre dőljenek le aludni egy sötét szobába, ahol különböző eszközökkel mérték az agyfunkcióikat és az alvási fázisaikat.
Az alvás utáni eredményük lehengerlő volt:
Hasonló eredménnyel zárult az alvás nélküli felmérés is, az embereknek akkor csupán a 49,6 százaléka rakta össze a kirakó darabjait ugyanannyi idő alatt.
Mi a konklúzió? Ha egy megoldandó problémára keresel választ vagy nehéz döntést kell hoznod, akkor érdemes pizsamába bújnod, és jó éjszakát kívánnod magadnak.
