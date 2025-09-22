Szuperképesség a testünkben: így lesz egy apró sejtből rettegett daganat

A rák nem a 21. század találmánya – a betegség nyomait már az őskori csontokon is felfedezték a kutatók. Mégis, a mai napig sok családban tabu beszélni a kórról, pedig a nyíltság és az időben elvégzett szűrések tényleg életet menthetnek.

Két nő rózsaszínben fogja egymás kezét. Nem tabu téma a daganat.

Forrás: Shutterstock

Így alakulnak ki a daganatok

Egy átlagos test nagyjából 30 trillió sejtből áll – igen, trillióból! – és ezek közül folyamatosan rengeteg osztódik. Ez teljesen normális, viszont közben becsúszhatnak apró hibák, úgynevezett mutációk.

És innen indul az egész: egyetlen kis „hiba” elég ahhoz, hogy kialakuljon egy tumor.

Dr. Priskin Katalin molekuláris biológus a Daganatokról őszintén vodcast legújabb adásában arról beszélt, hogy a testünk valójában folyamatosan harcol ezek ellen a hibák ellen. Az immunrendszerünk és a saját „hibajavító” mechanizmusaink legtöbbször kiiktatják őket, de idővel a változások felhalmozódhatnak, és a rossz sejtek előnyhöz juthatnak. Ekkor indul be az a folyamat, ami a daganat kialakulásához vezethet.

És itt jön a sztori legfélelmetesebb része

Léteznek úgynevezett tumorőssejtek, amelyek szinte szuperképességekkel bírnak. Többször tudnak osztódni, vándorolni a szervezetben, alkalmazkodni a környezetükhöz, sőt, az immunrendszer elől is képesek elbújni. Olyanok, mint egy negatív szuperhősök, akik nem építenek, hanem rombolnak.

„Nem egy pillanat műve, hogy egy sejt tumorsejtté válik. Sok apró hiba, sok kis tényező kell hozzá”

– mondja Dr. Priskin, hozzátéve: nincs egyetlen ok, ami daganatot okoz. A rák ősi betegség, de a modern orvostudományban rejlik a valódi esély a túlélésre. Bár univerzális csodagyógyszer nem létezik, sok daganattípusnál ma már jóval nagyobbak a gyógyulási esélyek.

A tudomány pedig sosem áll meg: minden új diagnosztikai módszer és terápia ajtót nyit a betegeknek. Ezért is olyan fontos, hogy ne hallgassunk róla. Magyar családokban még mindig túl sokszor söprik a szőnyeg alá a témát, pedig a nyíltság nemcsak bátorságot ad, hanem lehetőséget is. Ha tisztában vagyunk a családi kórelőzményekkel, járunk szűrésre és odafigyelünk az életmódunkra, óriási különbséget tehetünk.