Tragikusan fiatalon, 42 éves korában meghalt a gyönyörű színésznő: halála óriási veszteség a szakmának

Veronica Echegui utolsó szerepét az idén februárban bemutatott Love You to Death című sorozatban alakította. A produkció eredetileg a spanyol Atresmedia TV műsorán debütált, később pedig az Apple TV+ vásárolta meg a sugárzási jogokat - írja a Borsonline.

Veronica Echegui 2024 szeptemberében

Forrás: Getty Images

Veronica Echegui Bruce Willisszel is játszott

A színésznő pályafutása során számos elismerést kapott: 2022-ben Goya-díjat nyert a Tótem Loba című rövidfilmjéért, nemzetközi hírnevet pedig a Visszatérés című krimisorozat hozott számára. Emellett olyan filmekben és sorozatokban láthatták a nézők, mint A szerelem könyve, Ahol kettőnek van hely, illetve az Intimitás. 2012-ben Henry Cavill és Bruce Willis oldalán is játszott Az igazság nyomában című akciófilmben.