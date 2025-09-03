Demi Moore őszintén vallott Bruce Willis állapotáról: „Nehéz látni, ahogy megváltozik”

Oprah Winfrey legutóbbi podcastjában Bruce Willis felesége, Emma Heming beszélt új könyvéről (Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path), amelyben a demenciával élő férj gondozásának kihívásait osztja meg. A műsor során bejátszottak egy interjúrészletet Demi Moore-tól is, aki szintén ritkán hallható őszinteséggel nyilatkozott egykori férje állapotáról.

Bruce Willis

Forrás: Getty Images

Bruce Willist megváltoztatta a betegsége

„Nehéz. Nehéz látni, hogy valaki, aki mindig energikus, erős és céltudatos volt, átalakul valaki teljesen mássá” – mondta a színésznő, aki három lányát, Rumert, Scoutot és Tallulah-t nevelte közösen Bruce Willisszel. Hozzátette: szerinte a legfontosabb, hogy a beteghez ott és úgy kapcsolódjanak, ahol éppen tart. „Nem szabad elvárni, hogy olyan legyen, mint régen, vagy amilyennek szeretnéd. Ha elfogadod a helyzetet, akkor valami hihetetlenül édes, gyengéd és szeretetteljes oldala bontakozik ki. Sokszor játékos és gyermeteg, több törődést igényel.”

Moore szerint a legnagyobb erő abban rejlik, ha a hozzátartozó jelen tud lenni, meg tudja élni a közös pillanatot. „Ha csak azt nézed, mi lesz a jövőben, az szorongást kelt. Ha azon rágódsz, mit veszítettél el, abból csak gyász születik. Ha azonban a jelenben maradsz, akkor rájössz, hogy mennyi minden megmaradt belőle – még ha nem is mindig szavakkal fejezi ki.”

Emma Heming a podcast fő vendégeként arról beszélt, hogy milyen nehéz döntést kellett meghoznia: külön otthonba költöztette férjét, mert úgy érezte, ez a legjobb közös gyermekeik, a 13 éves Mabel és a 11 éves Evelyn számára. „Azt szeretné, hogy a lányaink egy olyan otthonban nőjenek fel, amely az ő igényeikre szabott, nem pedig az övéire” – mondta Heming, aki hozzátette: Bruce így is rendszeresen együtt vacsorázik a családdal, és napjai nagy részét teljes munkaidős gondozói csapat mellett tölti.

A 70 éves színész 2022-ben jelentette be, hogy afáziát diagnosztizáltak nála, és emiatt visszavonul a filmezéstől. Később kiderült, hogy frontotemporális demenciában szenved, amely az egyik legsúlyosabb idegrendszeri betegség, hiszen nemcsak a beszédet és a kommunikációt, hanem a személyiséget is megváltoztatja. Heming szerint ugyanakkor Willis „még mindig nagyon mozgékony, és összességében jó egészségnek örvend – csak az agya hagyja cserben”.