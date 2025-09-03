Demi Moore őszintén vallott Bruce Willis állapotáról: „Nehéz látni, ahogy megváltozik”

Oprah Winfrey legutóbbi podcastjában Bruce Willis felesége, Emma Heming beszélt új könyvéről (Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path), amelyben a demenciával élő férj gondozásának kihívásait osztja meg. A műsor során bejátszottak egy interjúrészletet Demi Moore-tól is, aki szintén ritkán hallható őszinteséggel nyilatkozott egykori férje állapotáról.
„Nehéz. Nehéz látni, hogy valaki, aki mindig energikus, erős és céltudatos volt, átalakul valaki teljesen mássá” – mondta a színésznő, aki három lányát, Rumert, Scoutot és Tallulah-t nevelte közösen Bruce Willisszel. Hozzátette: szerinte a legfontosabb, hogy a beteghez ott és úgy kapcsolódjanak, ahol éppen tart. „Nem szabad elvárni, hogy olyan legyen, mint régen, vagy amilyennek szeretnéd. Ha elfogadod a helyzetet, akkor valami hihetetlenül édes, gyengéd és szeretetteljes oldala bontakozik ki. Sokszor játékos és gyermeteg, több törődést igényel.”
Moore szerint a legnagyobb erő abban rejlik, ha a hozzátartozó jelen tud lenni, meg tudja élni a közös pillanatot. „Ha csak azt nézed, mi lesz a jövőben, az szorongást kelt. Ha azon rágódsz, mit veszítettél el, abból csak gyász születik. Ha azonban a jelenben maradsz, akkor rájössz, hogy mennyi minden megmaradt belőle – még ha nem is mindig szavakkal fejezi ki.”
Emma Heming a podcast fő vendégeként arról beszélt, hogy milyen nehéz döntést kellett meghoznia: külön otthonba költöztette férjét, mert úgy érezte, ez a legjobb közös gyermekeik, a 13 éves Mabel és a 11 éves Evelyn számára. „Azt szeretné, hogy a lányaink egy olyan otthonban nőjenek fel, amely az ő igényeikre szabott, nem pedig az övéire” – mondta Heming, aki hozzátette: Bruce így is rendszeresen együtt vacsorázik a családdal, és napjai nagy részét teljes munkaidős gondozói csapat mellett tölti.
A 70 éves színész 2022-ben jelentette be, hogy afáziát diagnosztizáltak nála, és emiatt visszavonul a filmezéstől. Később kiderült, hogy frontotemporális demenciában szenved, amely az egyik legsúlyosabb idegrendszeri betegség, hiszen nemcsak a beszédet és a kommunikációt, hanem a személyiséget is megváltoztatja. Heming szerint ugyanakkor Willis „még mindig nagyon mozgékony, és összességében jó egészségnek örvend – csak az agya hagyja cserben”.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.