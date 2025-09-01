Így maradj fitt napi 2 perc edzéssel!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kővári F. Luca
2025.09.01.
Nincs időd hosszú, fárasztó edzésekre? Végezz napi 10 fekvőtámaszt, ami formában tartja az izmaidat.

Megtaláltuk a leggyorsabb edzést, ami formában tartja a testedet. Nagyjából mindössze 2 percet vesz igénybe, de eléggé megizzaszt. Ha rendszeresen végzed, sokkal erősebb erősebb és izmosabb leszel. Mi is ez a csodamódszer? Napi 10 fekvőtámasz.

Bár sok energiát igényel, már napi 10 fekvőtámasz is fitten tart.
Már napi 10 fekvőtámasz is fitten tart
Forrás: Shutterstock

Napi 10 fekvőtámasz elég a fittséghez?

A fekvőtámaszok sok erőt és energiát igényelnek, de ha elégszer végzed ezt a mozgásformát, segíthetnek abban, hogy hosszú ideig fitt és egészséges maradj. Ha a tesióra volt az utolsó alkalom, mikor a tanárod ezt követelte tőled, akkor próbáld meg rávenni magadat, mert a szakértők szerint már napi tíz fekvőtámasz elvégzése is hozzásegíthet a fittség eléréséhez. Nézzük, milyen hatása van annak, ha naponta 10 fekvőtámaszt végzel!

Mi történik testedben, napi 10 fekvőtámasztól?

1. Erős izmok
Ez egy intenzív erősítő gyakorlat, ami kitűnően megdolgoztatja a hátadat, a válladat és a karjaidat is. A karizmok közül a tricepsz végzi a legnagyobb munkát, ha helyesen hajtod végre a gyakorlatot. Az egész felsőtestedet aktiválja, így formásabbá teszi. 

Egészen idős korodig fitt maradsz, ha naponta megcsinálod a tíz ismétlést.

2. Helyes testtartás
Mivel a felsőtest izmait dolgoztatod, ezért ez hatással lesz a helyes tartásra. Az erős váll- és hátizmok segítségével egyenesebben fogsz állni. 
3. Egészséges szív
Még akkor is, ha nem egy klasszikus állóképességi vagy kardiógyakorlatról van szó, a fekvőtámasz jót tesz a szívednek. 

Kutatások bizonyítják, hogy az intenzív erősítő gyakorlatok, mint a fekvőtámasz is, hozzájárulhatnak a szív egészségének megőrzéséhez. 

Hogyan végezz biztonságosan fekvőtámaszt? – Mutatjuk lépésről lépésre!

Most, hogy már elolvastad, szeretnéd kihasználni a fekvőtámasz egészségügyi előnyeit? Ezekre érdemes odafigyelned végrehajtás közben, hogy biztonságos és hatékony legyen: 

@oxygen_naphegy 💥 A fekvőtámaszban rejlik az erő és kitartás! 💪 Íme néhány tipp, mely segíthet ennek a gyakorlatnak az elsajáításábant! 💪🔥 #oxygennaphegy #oxygenfitness ♬ eredeti hang – Oxygen Wellness Naphegy - Oxygen Wellness Naphegy
  • Kezdd egy plankpozícióban, tehát kezeiden és lábujjaidon támaszkodva. A tested legyen egyenes − húzd ki a hátad − a kézfejed pedig legyenek a vállaid alatt.
  • Tartsd feszesen a hasad, ne homoríts és ne is domboríts.
  • Ha nem érzed magad elég erősnek, térdelő pozícióban is kezdheted a gyakorlatot: ezt női fekvőtámasznak nevezik.
  • Lélegezz be, miközben egyenes testtel lassan ereszkedj le. A karokat 45 fokos szögben hajlítsd be a törzshöz képest.
  • A fejedet ne hajtsd se le, se fölfelé. A tekinteted szegezd a kezeid előtti pontra.
  • Ne engedd le teljesen a felsőtested a földre, hanem állj meg közvetlenül előtte.
  • Kilégzés közben toldhatod vissza magad felfelé. A könyököket tartsd közel a törzshöz, ne forduljon kifelé.

