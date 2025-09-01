Így maradj fitt napi 2 perc edzéssel!

Megtaláltuk a leggyorsabb edzést, ami formában tartja a testedet. Nagyjából mindössze 2 percet vesz igénybe, de eléggé megizzaszt. Ha rendszeresen végzed, sokkal erősebb erősebb és izmosabb leszel. Mi is ez a csodamódszer? Napi 10 fekvőtámasz.

Már napi 10 fekvőtámasz is fitten tart

Forrás: Shutterstock

Napi 10 fekvőtámasz elég a fittséghez?

A fekvőtámaszok sok erőt és energiát igényelnek, de ha elégszer végzed ezt a mozgásformát, segíthetnek abban, hogy hosszú ideig fitt és egészséges maradj. Ha a tesióra volt az utolsó alkalom, mikor a tanárod ezt követelte tőled, akkor próbáld meg rávenni magadat, mert a szakértők szerint már napi tíz fekvőtámasz elvégzése is hozzásegíthet a fittség eléréséhez. Nézzük, milyen hatása van annak, ha naponta 10 fekvőtámaszt végzel!

Mi történik testedben, napi 10 fekvőtámasztól?

1. Erős izmok

Ez egy intenzív erősítő gyakorlat, ami kitűnően megdolgoztatja a hátadat, a válladat és a karjaidat is. A karizmok közül a tricepsz végzi a legnagyobb munkát, ha helyesen hajtod végre a gyakorlatot. Az egész felsőtestedet aktiválja, így formásabbá teszi.

Egészen idős korodig fitt maradsz, ha naponta megcsinálod a tíz ismétlést.

2. Helyes testtartás

Mivel a felsőtest izmait dolgoztatod, ezért ez hatással lesz a helyes tartásra. Az erős váll- és hátizmok segítségével egyenesebben fogsz állni.

3. Egészséges szív

Még akkor is, ha nem egy klasszikus állóképességi vagy kardiógyakorlatról van szó, a fekvőtámasz jót tesz a szívednek.

Kutatások bizonyítják, hogy az intenzív erősítő gyakorlatok, mint a fekvőtámasz is, hozzájárulhatnak a szív egészségének megőrzéséhez.

Hogyan végezz biztonságosan fekvőtámaszt? – Mutatjuk lépésről lépésre!

Most, hogy már elolvastad, szeretnéd kihasználni a fekvőtámasz egészségügyi előnyeit? Ezekre érdemes odafigyelned végrehajtás közben, hogy biztonságos és hatékony legyen: