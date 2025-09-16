Ezt titkolják a francia nők: így marad tökéletes az alakjuk fogyókúra nélkül

Mi a közös Catherine Deneuve, Sophie Marceau és Marion Cotillard színésznőkben? Az, hogy tehetségesek, franciák és az alakjuk kifogástalan. A croissant és a baguette hazájában meglepő lehet, hogy az elhízás a francia nőket szinte kivétel nélkül elkerüli. Szigorú diéta, kemény edzés, mégis mi lehet a titkuk? Erről rántjuk most le a leplet!

A francia nők nem híznak? Ez nem teljesen fedi a valóságot, de egy biztos, a kemény diétákból nem kérnek.

Forrás: Shutterstock

A francia nők diéta nélkül őrzik meg csodás alakjukat

Sajtok, borok és számtalan pékáru, a francia nők mégsem híznak el, sőt, azt vallják, igenis lehetséges a fogyás éhezés nélkül. Titkukról Frederique Bros egy francia influencer rántja le a leplet.

Vannak, akik azt mondják, hogy a francia nők nem híznak el, ami nem igaz. De statisztikailag mi vagyunk a legfittebbek Európában

– idézi a már Ausztráliában élő tartalomgyártót a Body Network. Frederique egy korábbi videójában árulta el, hogy honfitársaival együtt, ő maga sem űz különleges diétákat, és még csak nem is izzad naponta edzőteremben. A francia nőkről kialakult kép egyik fontos eleme a stílusérzékük, hiszen az öltözködéssel sokat tudunk javítani az alakunkon.

A francia nők titkait leleplező influencer ugyanakkor mégsem ezt emelte ki. A francia diéta mellett, amelyről korábban már mi is írtunk, több életmód- és felfogásbeli különbséget is megemlített, ami miatt úgy tűnhet, hogy a francia nők nem híznak. Nézzük, mit csinálnak másképp, mint mi!

Nem számolják mániákusan a kalóriát

Míg mi applikációkba pötyögjük, hogy hány gramm tésztát ettünk ebédre, a francia nők ezzel egyáltalán nem foglalkoznak. A kalóriatáblázatok helyett a testük jelzéseire figyelnek. Előző este becsúszott egy szelet habos sütemény? Nem probléma, mert másnap úgyis valami könnyű vacsorát fognak kívánni. Nincs bűntudat, se szigorú diéta, csak egyfajta belső egyensúly.

A mozgás náluk nem kényszer

Őszintén, mikor láttál utoljára egy párizsi nőt agyonizzadva a futópadon? Persze, sportolnak, de másképp. Sétálnak vagy bicikliznek a mindennapi közlekedés részeként, és szívesen járnak uszodába is. Ez pedig már nem edzés, hanem életforma, és pont ezért működik hosszú távon.