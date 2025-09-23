Szülés utáni hajhullás: meddig tart és mikor kell orvoshoz fordulni?

A baba érkezése után nemcsak a mindennapok változnak meg, hanem a női szervezet működése is. Az egyik leggyakoribb, ám ijesztő tünet a szülés utáni hajhullás, amely szinte minden kismamát érint kisebb-nagyobb mértékben. Bár a hajszálak elvesztése sokszor aggodalomra ad okot, a legtöbb esetben teljesen ártalmatlan folyamatról van szó. A szülés utáni hajhullás oka elsősorban a hormonális változásokban keresendő: a várandósság alatt magasabb ösztrogénszint miatt a haj dúsabb és erősebb lesz, a szülés után azonban a hormonok visszaállnak a normál szintre, és emiatt egyszerre sok hajszál hullhat ki.

Hajhullás szülés után: mikor kell orvoshoz fordulni?

Meddig tart a szülés utáni hajhullás?

A szülés utáni hajhullás általában a baba születése utáni 2–4. hónapban kezdődik, és többnyire 6–9 hónapon belül fokozatosan megszűnik. Ez idő alatt a hajszálak természetes növekedési ciklusa újra helyreáll, és a hajkorona visszanyeri eredeti sűrűségét. Vannak, akiknél a folyamat hosszabb ideig, akár egy évig is eltarthat, de ez még mindig a normális tartományba eshet. A szülés utáni hajhullás mértéke egyénenként eltér: egyeseknél alig észrevehető, másoknál látványosabb mennyiségű haj hullik ki, különösen fésülködés vagy hajmosás közben.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Bár a szülés utáni hajhullás természetes, bizonyos esetekben érdemes szakembert felkeresni. Ha a hajvesztés túlzott mértékű, foltokban jelentkezik, vagy több mint egy évig tart, mindenképp javasolt orvosi kivizsgálás. Szintén figyelmeztető jel, ha a hajhullás mellett más tünetek is jelentkeznek, például fokozott fáradtság, súlyos bőr- vagy körömproblémák, esetleg menstruációs zavarok. Ezek utalhatnak pajzsmirigy-betegségre, vashiányra vagy más hormonális egyensúlyzavarra. Az időben elvégzett laborvizsgálatok segítenek kideríteni, hogy áll-e komolyabb probléma a háttérben.

A szülés utáni hajhullás tehát legtöbbször átmeneti, és magától rendeződik, de a test jelzéseit nem szabad figyelmen kívül hagyni. A türelmes várakozás mellett érdemes odafigyelni az egészséges táplálkozásra, a vitaminok és ásványi anyagok bevitelére, valamint a haj kímélő ápolására. Ha pedig a tünetek tartósak vagy szokatlanok, az orvosi segítség biztosíthatja, hogy időben kiderüljön az ok, és visszatérhessen a haj egészsége.