Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 23., kedd Tekla

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyerek

Szülés utáni hajhullás: meddig tart és mikor kell orvoshoz fordulni?

gyerek hajhullás szülés
Zedna Life
2025.09.23.
A szülés utáni hajhullás sok anyukát megijeszt, pedig legtöbbször teljesen természetes jelenség. A szülés utáni hajhullás általában néhány hónap alatt megszűnik, de ha tartósan fennáll vagy túl erős, érdemes orvoshoz fordulni.

A baba érkezése után nemcsak a mindennapok változnak meg, hanem a női szervezet működése is. Az egyik leggyakoribb, ám ijesztő tünet a szülés utáni hajhullás, amely szinte minden kismamát érint kisebb-nagyobb mértékben. Bár a hajszálak elvesztése sokszor aggodalomra ad okot, a legtöbb esetben teljesen ártalmatlan folyamatról van szó. A szülés utáni hajhullás oka elsősorban a hormonális változásokban keresendő: a várandósság alatt magasabb ösztrogénszint miatt a haj dúsabb és erősebb lesz, a szülés után azonban a hormonok visszaállnak a normál szintre, és emiatt egyszerre sok hajszál hullhat ki.

Hajhullás szülés után: mikor kell orvoshoz fordulni?
Hajhullás szülés után: mikor kell orvoshoz fordulni?
Forrás: Shutterstock

Meddig tart a szülés utáni hajhullás?

A szülés utáni hajhullás általában a baba születése utáni 2–4. hónapban kezdődik, és többnyire 6–9 hónapon belül fokozatosan megszűnik. Ez idő alatt a hajszálak természetes növekedési ciklusa újra helyreáll, és a hajkorona visszanyeri eredeti sűrűségét. Vannak, akiknél a folyamat hosszabb ideig, akár egy évig is eltarthat, de ez még mindig a normális tartományba eshet. A szülés utáni hajhullás mértéke egyénenként eltér: egyeseknél alig észrevehető, másoknál látványosabb mennyiségű haj hullik ki, különösen fésülködés vagy hajmosás közben.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Bár a szülés utáni hajhullás természetes, bizonyos esetekben érdemes szakembert felkeresni. Ha a hajvesztés túlzott mértékű, foltokban jelentkezik, vagy több mint egy évig tart, mindenképp javasolt orvosi kivizsgálás. Szintén figyelmeztető jel, ha a hajhullás mellett más tünetek is jelentkeznek, például fokozott fáradtság, súlyos bőr- vagy körömproblémák, esetleg menstruációs zavarok. Ezek utalhatnak pajzsmirigy-betegségre, vashiányra vagy más hormonális egyensúlyzavarra. Az időben elvégzett laborvizsgálatok segítenek kideríteni, hogy áll-e komolyabb probléma a háttérben.

A szülés utáni hajhullás tehát legtöbbször átmeneti, és magától rendeződik, de a test jelzéseit nem szabad figyelmen kívül hagyni. A türelmes várakozás mellett érdemes odafigyelni az egészséges táplálkozásra, a vitaminok és ásványi anyagok bevitelére, valamint a haj kímélő ápolására. Ha pedig a tünetek tartósak vagy szokatlanok, az orvosi segítség biztosíthatja, hogy időben kiderüljön az ok, és visszatérhessen a haj egészsége.

11 alapvető vitamin, amit minden nőnek szednie kell a 25 fölött

A női test fokozatosan változik, így nem mindegy, hogyan támogatjuk. A vitaminok 25 év felett fontos szerepet játszhatnak a hormonális egyensúly, az immunrendszer és a bőr egészségének megőrzésében.

Ezért olyan gyönyörű az indiai nők haja – A hajguru elárulta a több száz éves titkot

A haj, amihez a mi hajbalzsamunk térden csúszva könyörögne. Egy indiai hajguru most lerántotta a leplet arról, amit eddig csak ők tudtak.

Kígyóborelixír? Az örök szépség reményében kortyolták ezt a bizarr italt az ázsiai nők

Ha azt hiszed, hogy a kollagénpor bizarr, várj, amíg megtudod, mit ittak régen a ráncok ellen. A kígyóbor anno a legkelendőbb italok közé tartozott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu