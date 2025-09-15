A 89 éves aktív testépítőtől a 90 éves tornászig – Aranykorúak, akik simán lenyomják a legfittebb fiatalokat is

Sokak fejében a sport és a magas szintű sportteljesítmény a fiatalok terepe. Pedig az elmúlt években egyre több idős sportoló bizonyítja, hogy a nyugdíjas korúak is képesek olyan rekordokra, amelyek még a legfittebb huszonéveseket is megszégyenítené. Esetükben az egészség, a mozgás és a kitartás olyan ütős kombinációt alkot, amit sem a ráncok, sem a születési évszám nem tud megakadályozni.

Az idős sportolók elismerése mögött nemcsak a lenyűgöző sportteljesítményük áll, hanem annak a vágyott lehetősége, hogy mi magunk is ilyen fittek lehetünk idősen.

Forrás: Northfoto

Idős sportolók, akik nem ismernek lehetetlent

A Guinness Rekordok Könyve tele van olyan elképesztő teljesítményekkel, amelyekről sokan nem is hinnék, hogy idős emberek vitték véghez. A legidősebb női testépítő, a maratoni úszó vagy a kilencvenen túli tornász mind-mind kiváló példa arra, hogy a kor valójában csak egy szám. A titok? Rendszeres sport, egészséges életmód és az a bizonyos belső tűz, ami hajtja az embert akkor is, amikor a teste már rég feladná.

Hihetetlen női sportpéldaképek

Vegyük például Ernestine Shepherd-öt, aki 71 évesen állt először a súlyzók mellé, és abban az évben rögtön el is hozta első díját. Három év múlva Guinness-rekorder lett, mint a világ legidősebb női testépítője. Ma, 89 évesen is napi edzésekkel tartja magát formában, és még mindig színpadra áll. Nem mellesleg saját programot indított, hogy más időseket is inspiráljon: az egészség és a sport nála tényleg nem korhoz kötött.

Ernestine Shepherd 89 évesen is lejár az edzőterembe, hogy kezébe vegye a súlyzókat.

Forrás: Getty Images

Hasonlóan elképesztő Diana Nyad története is. Ő az a nő, aki 64 évesen átúszta a Kuba és Florida közti 180 kilométeres szakaszt, ráadásul cápaketrec nélkül! Ötször próbálkozott előtte, de soha nem adta fel, és amikor végül sikerült, nemcsak sporttörténelmet írt, hanem az egész világ számára bizonyította: az idősebb korosztály is képes brutális sportteljesítményre. Olyannyira inspiráló volt a története, hogy film is készült róla 2023-ban NYAD címmel.

Szenior bajnokok, akik mindenkit leköröznek

A tenisz világában is akadnak elképesztő példák: Zovita Moon és Liz Simmons, a 89 és 87 éves brit páros, 2023-ban bejutottak a wimbledoni döntőbe az idősebb korosztály kategóriájában. Évtizedek óta ragaszkodnak a teniszhez, és közben aktív közösségi életet élnek, hogy más idős sportolókat is mozgásra buzdítsanak.