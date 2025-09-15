Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 15., hétfő Enikő, Melitta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sport

A 89 éves aktív testépítőtől a 90 éves tornászig – Aranykorúak, akik simán lenyomják a legfittebb fiatalokat is

sport rekord idősek
Egyre több nyugdíjas korú bizonyítja, hogy az erő, a kitartás és az egészség nem kizárólag a húszasok privilégiuma. Mutatjuk azokat az idős sportolókat, akik a Guinness Rekordok Könyve határait döntögetik.

Sokak fejében a sport és a magas szintű sportteljesítmény a fiatalok terepe. Pedig az elmúlt években egyre több idős sportoló bizonyítja, hogy a nyugdíjas korúak is képesek olyan rekordokra, amelyek még a legfittebb huszonéveseket is megszégyenítené. Esetükben az egészség, a mozgás és a kitartás olyan ütős kombinációt alkot, amit sem a ráncok, sem a születési évszám nem tud megakadályozni.

Az idős sportolók rekorderedményei és lenyűgöző sportteljesítményei
Az idős sportolók elismerése mögött nemcsak a lenyűgöző sportteljesítményük áll, hanem annak a vágyott lehetősége, hogy mi magunk is ilyen fittek lehetünk idősen.
Forrás:  Northfoto 

Idős sportolók, akik nem ismernek lehetetlent

A Guinness Rekordok Könyve tele van olyan elképesztő teljesítményekkel, amelyekről sokan nem is hinnék, hogy idős emberek vitték véghez. A legidősebb női testépítő, a maratoni úszó vagy a kilencvenen túli tornász mind-mind kiváló példa arra, hogy a kor valójában csak egy szám. A titok? Rendszeres sport, egészséges életmód és az a bizonyos belső tűz, ami hajtja az embert akkor is, amikor a teste már rég feladná.

Hihetetlen női sportpéldaképek

Vegyük például Ernestine Shepherd-öt, aki 71 évesen állt először a súlyzók mellé, és abban az évben rögtön el is hozta első díját. Három év múlva Guinness-rekorder lett, mint a világ legidősebb női testépítője. Ma, 89 évesen is napi edzésekkel tartja magát formában, és még mindig színpadra áll. Nem mellesleg saját programot indított, hogy más időseket is inspiráljon: az egészség és a sport nála tényleg nem korhoz kötött.

Ernestine Shepherd a világ legidősebb női testépítője
Ernestine Shepherd 89 évesen is lejár az edzőterembe, hogy kezébe vegye a súlyzókat.
Forrás:  Getty Images

Hasonlóan elképesztő Diana Nyad története is. Ő az a nő, aki 64 évesen átúszta a Kuba és Florida közti 180 kilométeres szakaszt, ráadásul cápaketrec nélkül! Ötször próbálkozott előtte, de soha nem adta fel, és amikor végül sikerült, nemcsak sporttörténelmet írt, hanem az egész világ számára bizonyította: az idősebb korosztály is képes brutális sportteljesítményre. Olyannyira inspiráló volt a története, hogy film is készült róla 2023-ban NYAD címmel.

Szenior bajnokok, akik mindenkit leköröznek

A tenisz világában is akadnak elképesztő példák: Zovita Moon és Liz Simmons, a 89 és 87 éves brit páros, 2023-ban bejutottak a wimbledoni döntőbe az idősebb korosztály kategóriájában. Évtizedek óta ragaszkodnak a teniszhez, és közben aktív közösségi életet élnek, hogy más idős sportolókat is mozgásra buzdítsanak.

Liz Simmons 87 éves, Zovita Moon 89 éves teniszezők
Zovita Moon és Liz Simmons közel a 90-hez is ütőt ragadnak, és kimennek a pályára, méghozzá a Wimbledoni teniszbajnokságon. 
Forrás:  Northfoto 

A német Johanna Quaas tornász 99 évesen is olyan mozdulatokat produkált a versenyeken, amitől egy húszévesnek is leesne az álla. Guinness-rekorderként, vagyis a legidősebb aktív versenytornászként vonult be a sporttörténelembe, és fellépéseivel rendre bebizonyítja, hogy a sport nem ismer nyugdíjkorhatárt.

Johanna Quaas a világ legidősebb tornásza
Johanna Quaas bőven 90 felett is olyan rugalmas és erős, hogy a fiatal tornászok is elképedve nézik előadásait.
Forrás: Getty Images Europe

A sorból természetesen nem maradhat ki Madonna Buder, a „Vasnővér”. Ez a 95 éves nővér 48 évesen kezdett futni, majd 52 évesen teljesítette első Ironman Triatlonját. Azóta több száz triatlonon vett részt, és ő tartja a világcsúcsot, mint a legidősebb Ironman-teljesítő. 82 évesen a hawaii Ironmanen is végigment – és valljuk be, ez a verseny még a legedzettebb fiataloknak is kemény dió. Elképesztő élet- és sporttörténetéről korábban részletesen írtunk. Olvasd el, hidd el, megéri! 

ROTH, GERMANY - JULY 20: 83 year old nun Sister Madonna Buder of the United States arrives at the finish line after Challenge Roth on July 20, 2014 in Roth, Germany. (Photo by Lennart Preiss/Getty Images)
Madonna Buder az apáca, aki több mint 40-szer teljesítette az Ironman Triatlon versenyt.
Forrás: Getty Images Europe

Ezek az idős sportolók nemcsak rekordokat döntögetnek, hanem azt is bizonyítják, hogy a sport és az egészség tényleg örök ifjúságot adhat. Nem kell ahhoz profi testépítőnek vagy maratoni úszónak lenni, hogy inspirációt meríts belőlük. Az üzenetük egyszerű: mozogj rendszeresen és légy kitartó! 

Ne hagyd, hogy a korod kifogássá váljon, merj nagyot álmodni, és küzdj le minden akadályt, hogy elérd!

20 évvel fiatalabbnak tűnik az 53 éves nő egy titkos italnak köszönhetően

Az életkor számára nem akadály.

Így maradj fitt napi 2 perc edzéssel!

Nincs időd hosszú, fárasztó edzésekre? Végezz napi 10 fekvőtámaszt, ami formában tartja az izmaidat.

Könnyedén átkarolhatott volna egy elefántot is - Ő volt a világ legmagasabb embere

Robert Pershing Wadlow, a világ legmagasabb embere, aki 85 éve hunyt el, még ma is legendaként él tovább a Guinness Rekordok Könyvében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu