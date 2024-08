93 éves a világcsúcstartó apáca, aki a vasnővér nevet vívta ki magának

A kanadai származású katolikus apáca joggal viseli az ’iron nun’, vagyis a vasnővér címet, ugyanis hihetetlen teherbírással és kitartással rendelkezik. 92 éves korában még részt vett egy hosszú távú triatlon versenyen. Hat korcsoportot is nyitott számára a versenybizottság – 50 év felettiektől kezdve. Ő birtokolja az Ironman legidősebb női jelenlegi világrekordját, amelyet 82 évesen ért el, amikor 2012. augusztus 26-án teljesítette az Ironman Canada-t.

Madonna Buder, a vasnővér 48 évesen kezdte el a futást

Madonna egy beszélgetést követően egy pappal döntött úgy, hogy 48 évesen elkezd futni.



Soha nem felejtem el azt a napot… épp Oregonban voltunk egy lelki gyakorlaton, aminek végén a vezetője, John atya egyszer csak elém lépett és azt mondta: „Ne csak imádkozzál, sportoljál is! Nem elég, ha lelked erős, a testednek is annak kell lenni! Minél fittebb és egészségesebb vagy, annál tovább segíthetsz másoknak!”

– emlékszik vissza a vasnővér, aki korábban sosem húzott még futócipőt.

Sporteredményeit ismerve, meglehetősen furcsa, hogy Madonna kezdetben nem szeretett sportolni.

„Tisztán emlékszem, ahogy gyerekként egy belső hang azt súgja: „más utat fogsz bejárni, mint a többiek” – azt viszont már én akartam, hogy ez Istenhez vezessen.” Így történt, hogy bár Madonna jeleskedett a lovaglásban, 12 évesen úgy döntött, ő inkább apáca akar lenni.

„Anyám persze folyamatosan azt kérdezgette, miért nem viselkedek a koromnak megfelelően – ami egyébként azóta se sikerült –, miért érzem jobbnak, ha lázadok a sorosom ellen, de mindig azt feleltem, pont ettől érzem, hogy egyszer célba érek – árulta el. Az ehhez vezető első megálló 23 évesen be is következett, hiszen Madonna ekkor lépett be a Jó Pásztor Szeretetéről Nevezett Miasszonyunk Kongregációba. És hogy miért csak megálló volt ez az életében? Mert 1970-ben, negyvenévesen el is hagyta a rendet, hogy 38 nővértársával együtt a II. vatikáni zsinat tanításainak szellemében létrehozzanak egy ökumenikus közösséget Nővérek a Keresztény Közösségért néven.

„Ennek lényege, hogy bár a szegénység, a cölibátus és az engedelmesség evangéliumi fogadalmai szerint élünk, nagy önállóságot is kapunk a szolgálatunk során – magyarázza Madonna. – Minden tagunk önellátó is, így nem csak a szolgálatának a költségeit, de a személyes szükségleteit – a lakhatását, az egészségügyi ellátását és a nyugdíját – is maga finanszírozza a képzettségének, vagy az érdeklődési körének megfelelően.”