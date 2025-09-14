Egy óra lebegés a semmiben – Ezért esküsznek sztárok is a lebegésterápiára

Ki szeretnél egy kicsit kapcsolódni? A lebegésterápia sós vízben, teljes csendben és sötétben zajlik.
A lebegésterápia kívülről nézve úgy tűnhet, mintha valaki összekeverte volna a wellnessfürdőt egy sci-fi film díszletével. Egy kapszulában lebegsz a vízben, ahol megszűnik a gravitáció és ki van zárva minden zaj. Azt ígérik, hogy egy óra lebegés után kipihentebb leszel, mint egy egy alvással töltött hosszú hétvége után. Ha valamiért ismerős a kép, nem véletlen – a Stranger Thingsben is láthattunk hasonlót.
Mi az a lebegésterápia?
Egy tojás alakú kapszulába fekszel, amit meleg, sós víz tölt meg. A tested lebeg a vízben, mintha a gravitáció szabadságra ment volna. A szoba (vagy kapszula) sötét és csendes, így kizár minden külvilágból érkező ingert.
Mit ígér a lebegés terápia?
Az alábbi előnyei vannak a lebegésterápiának:
Stresszcsökkentés: mintha hirtelen bezárulna az összes megnyitott fül a fejedben futó böngészőben.
Alvásjavítás: sokan arról számolnak be, hogy könnyebben és mélyebben alszanak.
Fájdalomcsillapítás: a súlytalanság tehermentesíti az izmokat és az ízületeket.
Kreativitásnövelés: lebegés és az elszigeteltség mellékhatása, hogy beindítja a fantáziát. A legjobb ötletek állítólag utána jönnek.
Mi történik a testedben?
A lebegés során csökken a kortizol (stresszhormon) szintje, miközben nő az endorfin és dopamin termelődése. A meleg víz ellazít, a csend kikapcsol. Egy órára megszabadulhatsz minden nyomástól – ami manapság nagyobb luxus.
Mire figyelj, ha kipróbálnád?
A lebegő kapszulában való kikapcsolódáshoz nem árt tisztában lenni az alábbi dolgokkal.
Klausztrofóbia: A kapszula zárt, sötét tér, ami elsőre ijesztő lehet. Ha hajlamos vagy szorongani liftben, repülőn vagy még a moziban is, amikor lemegy a villany, akkor nem biztos, hogy a lebegés lesz a kedvenced. A jó hír viszont az, hogy semmi sincs kőbe vésve: a fedelet bármikor ki lehet nyitni, fényt is kapcsolhatsz, sőt, sok helyen kérhetsz „félig nyitott” élményt, ahol a kapszula nincs teljesen lezárva. Szóval nem kell hősnek lenned, senki sem fogja kérni tőled, hogy keress meg valakit Tótágasban.
Sebek és tetoválások: A sós víz brutálisan hatékony, de könyörtelen is. Egy friss karcolás, borotválkozás utáni bőrfelület sérülés vagy egy vadonatúj tetoválás pillanatok alatt megmutatja, milyen kellemetlen tud lenni a sóoldatban fürdés. Ha tehát friss sebekkel vagy tetkóval mész, készülj fel arra, hogy fájni fog.
Minden kütyü odakint marad: Itt tényleg nincs lehetőséged a világhálót böngészni. Egy órán át tényleg teljesen offline leszel – ami eleinte pánikot kelthet, mert hát "Mi van, ha pont most hív Brad Pitt, hogy költözz vele Los Angelesbe?" (ha annyira akar téged, majd visszahív később – a szerk.). És bármilyen furcsa, sokak szerint pont ez számít ma luxusnak: hogy senki nem talál rád, amíg te lebegsz a semmiben.
Megéri vagy túl van hype-olva?
A lebegésterápia nem csodaszer, de mély relaxációt érhetsz el vele. Nem oldja meg a problémáidat, viszont egy órára olyan élményt kapsz, amihez hasonlót eddig csak filmben láthattál.
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.