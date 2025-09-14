Egy óra lebegés a semmiben – Ezért esküsznek sztárok is a lebegésterápiára

A lebegésterápia kívülről nézve úgy tűnhet, mintha valaki összekeverte volna a wellnessfürdőt egy sci-fi film díszletével. Egy kapszulában lebegsz a vízben, ahol megszűnik a gravitáció és ki van zárva minden zaj. Azt ígérik, hogy egy óra lebegés után kipihentebb leszel, mint egy egy alvással töltött hosszú hétvége után. Ha valamiért ismerős a kép, nem véletlen – a Stranger Thingsben is láthattunk hasonlót.

Kapszula lebegésterápiához.

Forrás: Shutterstock

Mi az a lebegésterápia?

Egy tojás alakú kapszulába fekszel, amit meleg, sós víz tölt meg. A tested lebeg a vízben, mintha a gravitáció szabadságra ment volna. A szoba (vagy kapszula) sötét és csendes, így kizár minden külvilágból érkező ingert.

Mit ígér a lebegés terápia?

Az alábbi előnyei vannak a lebegésterápiának:

Stresszcsökkentés: mintha hirtelen bezárulna az összes megnyitott fül a fejedben futó böngészőben.

Alvásjavítás: sokan arról számolnak be, hogy könnyebben és mélyebben alszanak.

Fájdalomcsillapítás: a súlytalanság tehermentesíti az izmokat és az ízületeket.

Kreativitásnövelés: lebegés és az elszigeteltség mellékhatása, hogy beindítja a fantáziát. A legjobb ötletek állítólag utána jönnek.

Mi történik a testedben?

A lebegés során csökken a kortizol (stresszhormon) szintje, miközben nő az endorfin és dopamin termelődése. A meleg víz ellazít, a csend kikapcsol. Egy órára megszabadulhatsz minden nyomástól – ami manapság nagyobb luxus.

Mire figyelj, ha kipróbálnád?

A lebegő kapszulában való kikapcsolódáshoz nem árt tisztában lenni az alábbi dolgokkal.

Klausztrofóbia: A kapszula zárt, sötét tér, ami elsőre ijesztő lehet. Ha hajlamos vagy szorongani liftben, repülőn vagy még a moziban is, amikor lemegy a villany, akkor nem biztos, hogy a lebegés lesz a kedvenced. A jó hír viszont az, hogy semmi sincs kőbe vésve: a fedelet bármikor ki lehet nyitni, fényt is kapcsolhatsz, sőt, sok helyen kérhetsz „félig nyitott” élményt, ahol a kapszula nincs teljesen lezárva. Szóval nem kell hősnek lenned, senki sem fogja kérni tőled, hogy keress meg valakit Tótágasban.

Sebek és tetoválások: A sós víz brutálisan hatékony, de könyörtelen is. Egy friss karcolás, borotválkozás utáni bőrfelület sérülés vagy egy vadonatúj tetoválás pillanatok alatt megmutatja, milyen kellemetlen tud lenni a sóoldatban fürdés. Ha tehát friss sebekkel vagy tetkóval mész, készülj fel arra, hogy fájni fog.

A sós víz brutálisan hatékony, de könyörtelen is. Egy friss karcolás, borotválkozás utáni bőrfelület sérülés vagy egy vadonatúj tetoválás pillanatok alatt megmutatja, milyen kellemetlen tud lenni a sóoldatban fürdés. Ha tehát friss sebekkel vagy tetkóval mész, készülj fel arra, hogy fájni fog. Minden kütyü odakint marad: Itt tényleg nincs lehetőséged a világhálót böngészni. Egy órán át tényleg teljesen offline leszel – ami eleinte pánikot kelthet, mert hát "Mi van, ha pont most hív Brad Pitt, hogy költözz vele Los Angelesbe?" (ha annyira akar téged, majd visszahív később – a szerk.). És bármilyen furcsa, sokak szerint pont ez számít ma luxusnak: hogy senki nem talál rád, amíg te lebegsz a semmiben.

Megéri vagy túl van hype-olva?

A lebegésterápia nem csodaszer, de mély relaxációt érhetsz el vele. Nem oldja meg a problémáidat, viszont egy órára olyan élményt kapsz, amihez hasonlót eddig csak filmben láthattál.