Nagy mellek? – A stylist szerint ezzel az 5 praktikával előnyösen hangsúlyozhatod ki az alakodat

Esetedben fontos az egyensúly megteremtése és a test optikai arányainak harmonizálása. Nem arról van szó, hogy a nagy melleket rejteni kellene, sokkal inkább arról, hogy a megfelelő fazonok, anyagok és részletek segítségével kiemelhetőek az előnyök, és elkerülhetőek azok a ruhadarabok, amelyek feleslegesen szélesítenek.

A kényelmes és minőségi melltartó az első lépés a tökéletes outfithez, ha nagyok a melleid. Forrás: Shutterstock

A nagy mellek legjobb barátja a V-kivágás

Felsők, kardigánok és ruhák esetében azért szuperjó választás a V-nyak, mert optikailag nyújtja a nyakat és a felsőtestet, így karcsúsítja az összhatást. Hasonlóan előnyös a test vonalát követő, átlapolós felső vagy pulóver, mert szép dekoltázst ad, miközben kiemeli a derekad. A túl zárt nyakvonalat viszont kerüld, de óvakodj a túl mély kivágástól is, mert könnyen ízléstelennek hathat. A spagettipántos topok helyett válassz szélesebb vállpántos felsőket, ezek egyébként lehetővé teszik a melltartó viselését is.

Gloria Estefan idomain is remekül áll az átlapolt ruha - A nagy mellek legjobb barátja ez a fazon. Forrás: Getty Images North America

Válassz lenge muszlin vagy selyem blúzokat, szatén felsőket, lágy esésű pulóvereket, de kerüld a zsabót és a fodrokat.

Ujjak és vállmegoldások

A felsők ujjának érdemes követnie a kar vonalát. Ez azért fontos, mert így „tér" jön létre a kar és a mellkas között, amitől karcsúbbnak hat a felsőtested. Amit mindenképp kerülj:

Túl bő ujj és puffos megoldások

Válltöméseket

Hangsúlyos díszítéseket a váll vonalán (a figyelmet a mellkasra terelik)

Te pedig jobban szereted, ha a szemedbe néznek beszélgetés közben, nemde?

Nadrágok és szoknyák

Ha a felsőtested a domináns, érdemes az alsótestedet hangsúlyozni, hogy optikai egyensúlyt teremts. Ebben segítenek a A-vonalú szoknyák, vagy az enyhén bővülő midi ruhák. A nadrágok esetében a magas derekú fazon nagyon előnyös, mert nyújtja a törzset és karcsúsítja a derekat.

A nagy melleket nem kell rejtegetni, a lényeg az arányokon van. Forrás: Shutterstock

Ruhák és overallok

Az átlapolós ruhák a legelőnyösebb darabok nagyobb mell esetén. A dekoltázs szépen érvényesül, miközben a derékvonal hangsúlyt kap, a sziluett pedig kiegyensúlyozott marad.

Az egyenes, zsákfazonú ruhák helyett válassz olyat, ami követi az alakot, de nem feszül.

Övek és kiegészítők

Az öv remek eszköz a derék kiemelésére, de érdemes vékonyabb övet választanod (a széles öv rövidíti a törzset, így a melled még nagyobbnak fog tűnni). Ami a kiegészítőket illeti: viselj bátran hangsúlyos fülbevalókat, színes kendőket, kisebb méretű táskákat, vagy látványos cipő. A nagy, mellkasra eső nyaklánc viszont nem előnyös, mert pont arra a területre vonzza a szemet, amit inkább finomítani szeretnél.