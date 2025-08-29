Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 29., péntek Beatrix, Erna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
stílustipp

Nagy mellek? – A stylist szerint ezzel az 5 praktikával előnyösen hangsúlyozhatod ki az alakodat

Getty Images - Streetstyleshooters
stílustipp önazonos öltözködés nagy mell
Jónás Ágnes
2025.08.29.
Sokan irigyelnek, amiért az átlagnál nagyobb mellekkel áldott meg az élet, te viszont nem tudod, milyen ruhadarabok és szettek állnak a legelőnyösebben neked? Most több praktikával is elkápráztatunk, ha azt szeretnéd, hogy nagy mellekkel is a legjobbat hozd ki a megjelenésedből.

Esetedben fontos az egyensúly megteremtése és a test optikai arányainak harmonizálása. Nem arról van szó, hogy a nagy melleket rejteni kellene, sokkal inkább arról, hogy a megfelelő fazonok, anyagok és részletek segítségével kiemelhetőek az előnyök, és elkerülhetőek azok a ruhadarabok, amelyek feleslegesen szélesítenek.  

nagy mellek
A kényelmes és minőségi melltartó az első lépés a tökéletes outfithez, ha nagyok a melleid. Forrás: Shutterstock

A nagy mellek legjobb barátja a V-kivágás

Felsők, kardigánok és ruhák esetében azért szuperjó választás a V-nyak, mert optikailag nyújtja a nyakat és a felsőtestet, így karcsúsítja az összhatást. Hasonlóan előnyös a test vonalát követő, átlapolós felső vagy pulóver, mert szép dekoltázst ad, miközben kiemeli a derekad. A túl zárt nyakvonalat viszont kerüld, de óvakodj a túl mély kivágástól is, mert könnyen ízléstelennek hathat. A spagettipántos topok helyett válassz szélesebb vállpántos felsőket, ezek egyébként lehetővé teszik a melltartó viselését is.

nagy mellek
Gloria Estefan idomain is remekül áll az átlapolt ruha -  A nagy mellek legjobb barátja ez a fazon. Forrás: Getty Images North America

 

Válassz lenge muszlin vagy selyem blúzokat, szatén felsőket, lágy esésű pulóvereket, de kerüld a zsabót és a fodrokat. 

Ujjak és vállmegoldások

A felsők ujjának érdemes követnie a kar vonalát. Ez azért fontos, mert így „tér" jön létre a kar és a mellkas között, amitől karcsúbbnak hat a felsőtested. Amit mindenképp kerülj:

 Te pedig jobban szereted, ha a szemedbe néznek beszélgetés közben, nemde?

Nadrágok és szoknyák

Ha a felsőtested a domináns, érdemes az alsótestedet hangsúlyozni, hogy optikai egyensúlyt teremts. Ebben segítenek a A-vonalú szoknyák, vagy az enyhén bővülő midi ruhák. A nadrágok esetében a magas derekú fazon nagyon előnyös, mert nyújtja a törzset és karcsúsítja a derekat.

nagy mellek
A nagy melleket nem kell rejtegetni, a lényeg az arányokon van. Forrás: Shutterstock

Ruhák és overallok

Az átlapolós ruhák a legelőnyösebb darabok nagyobb mell esetén. A dekoltázs szépen érvényesül, miközben a derékvonal hangsúlyt kap, a sziluett pedig kiegyensúlyozott marad. 

Az egyenes, zsákfazonú ruhák helyett válassz olyat, ami követi az alakot, de nem feszül.

Övek és kiegészítők

Az öv remek eszköz a derék kiemelésére, de érdemes vékonyabb övet választanod (a széles öv rövidíti a törzset, így a melled még nagyobbnak fog tűnni). Ami a kiegészítőket illeti: viselj bátran hangsúlyos fülbevalókat, színes kendőket, kisebb méretű táskákat, vagy látványos cipő. A nagy, mellkasra eső nyaklánc viszont nem előnyös, mert pont arra a területre vonzza a szemet, amit inkább finomítani szeretnél.

nagy mellek
A nagy mellekhez válassz függőleges csíkozású blézert vagy pulóvert, hiszen nyújtja a tested. Forrás: Shutterstock

Minták

Az egyszínű, sötétebb felsők karcsúsítanak, míg a minták inkább az alsótestre valók. Ha szereted a csíkokat, a függőleges minta nyújtja a testet, míg a vízszintes szélesít, így jobb, ha inkább a szoknyán vagy nadrágon viseled. Viselhetsz csíkos, mintás vagy világosabb alsókat, hiszen ezek lefelé irányítják a fókuszt. Arra figyelj, hogy ha a felsőd hangsúlyosabb szabású, akkor az alsód legyen egyszerűbb, és ugyanez fordítva. 

Hidd el, ha tudatosan válogatsz fazonokat és anyagokat, akkor minden outfited elegáns, harmonikus és önazonos lesz.

Igazi kis divatdiktátor Vajna Tímea egy hónapos kislánya: Hailey bepózolt a kamerának

Az üzletasszony egy hónappal ezelőtt adott életet második gyermekének Haileynek. Vajna Tímea kislánya néhány hét alatt hatalmasat nőtt a képek tanúsága szerint.

Rihanna vattacukornak öltözött: extravagáns ruhában mutatta meg hatalmas terheshasát - FOTÓ

Az énekesnő harmadik terhessége alatt sem mond le a feltűnő ruhákról. Legutóbb augusztus 5-én látták Los Angeles utcáin Rihannát, aki úgy nézett ki, mint egy hatalmas vattacukor.

5 stílusos késő nyári, kora őszi csizma- és ruhakombináció: a menő csajok ezt viselik pár hét múlva

Közeleg az ősz és az olyan kontrasztos szettek időszaka, mint a csizma és ruha kombinációja. Ezzel az outfittel most nem foghatsz mellé, igazi stíluskirálynő leszel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu