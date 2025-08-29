Nagy mellek? – A stylist szerint ezzel az 5 praktikával előnyösen hangsúlyozhatod ki az alakodat

Esetedben fontos az egyensúly megteremtése és a test optikai arányainak harmonizálása. Nem arról van szó, hogy a nagy melleket rejteni kellene, sokkal inkább arról, hogy a megfelelő fazonok, anyagok és részletek segítségével kiemelhetőek az előnyök, és elkerülhetőek azok a ruhadarabok, amelyek feleslegesen szélesítenek.
Felsők, kardigánok és ruhák esetében azért szuperjó választás a V-nyak, mert optikailag nyújtja a nyakat és a felsőtestet, így karcsúsítja az összhatást. Hasonlóan előnyös a test vonalát követő, átlapolós felső vagy pulóver, mert szép dekoltázst ad, miközben kiemeli a derekad. A túl zárt nyakvonalat viszont kerüld, de óvakodj a túl mély kivágástól is, mert könnyen ízléstelennek hathat. A spagettipántos topok helyett válassz szélesebb vállpántos felsőket, ezek egyébként lehetővé teszik a melltartó viselését is.
Válassz lenge muszlin vagy selyem blúzokat, szatén felsőket, lágy esésű pulóvereket, de kerüld a zsabót és a fodrokat.
A felsők ujjának érdemes követnie a kar vonalát. Ez azért fontos, mert így „tér" jön létre a kar és a mellkas között, amitől karcsúbbnak hat a felsőtested. Amit mindenképp kerülj:
Te pedig jobban szereted, ha a szemedbe néznek beszélgetés közben, nemde?
Ha a felsőtested a domináns, érdemes az alsótestedet hangsúlyozni, hogy optikai egyensúlyt teremts. Ebben segítenek a A-vonalú szoknyák, vagy az enyhén bővülő midi ruhák. A nadrágok esetében a magas derekú fazon nagyon előnyös, mert nyújtja a törzset és karcsúsítja a derekat.
Az átlapolós ruhák a legelőnyösebb darabok nagyobb mell esetén. A dekoltázs szépen érvényesül, miközben a derékvonal hangsúlyt kap, a sziluett pedig kiegyensúlyozott marad.
Az egyenes, zsákfazonú ruhák helyett válassz olyat, ami követi az alakot, de nem feszül.
Az öv remek eszköz a derék kiemelésére, de érdemes vékonyabb övet választanod (a széles öv rövidíti a törzset, így a melled még nagyobbnak fog tűnni). Ami a kiegészítőket illeti: viselj bátran hangsúlyos fülbevalókat, színes kendőket, kisebb méretű táskákat, vagy látványos cipő. A nagy, mellkasra eső nyaklánc viszont nem előnyös, mert pont arra a területre vonzza a szemet, amit inkább finomítani szeretnél.
Az egyszínű, sötétebb felsők karcsúsítanak, míg a minták inkább az alsótestre valók. Ha szereted a csíkokat, a függőleges minta nyújtja a testet, míg a vízszintes szélesít, így jobb, ha inkább a szoknyán vagy nadrágon viseled. Viselhetsz csíkos, mintás vagy világosabb alsókat, hiszen ezek lefelé irányítják a fókuszt. Arra figyelj, hogy ha a felsőd hangsúlyosabb szabású, akkor az alsód legyen egyszerűbb, és ugyanez fordítva.
Hidd el, ha tudatosan válogatsz fazonokat és anyagokat, akkor minden outfited elegáns, harmonikus és önazonos lesz.
