Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 26., péntek Jusztina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hidratálás

A sós víz a sztárok új, titkos fegyvere: ezért issza ezt minden híresség

Shutterstock - Emily frost
hidratálás víz vízfogyasztás
Life.hu
2025.09.26.
A hidratálás nagyon fontos. De miért csinálják ezt a sztárok sós vízzel?

Biztosan hallottál már arról, hogy több híresség nem sima vizet iszik, hanem egy csipet sót is tesz bele, mielőtt megissza. Elsőre furcsának tűnhet, hiszen mindenki azt tanulja, hogy a sós víz fogyasztása nem jó ötlet – mégis egyre többen esküsznek rá, és nem véletlenül.

A sós víznek elképesztően sok jótékony hatása van.
A sós víznek elképesztően sok jótékony hatása van. 
Forrás: Shutterstock

Mit tud a sós víz, ami miatt a sztárok kedvence? 

A trükk lényege az, hogy a víz így könnyebben felszívódik a szervezetben. Amikor nagyon meleg van, vagy sokat izzadsz edzés közben, a tested nemcsak vizet veszít, hanem ásványi anyagokat is. A só segít pótolni a nátriumot, és így jobban helyreállítja a szervezet egyensúlyát. Ezért érzik sokan azt, hogy egy pohár enyhén sós víz után gyorsabban felfrissülnek. Természetesen nem arról van szó, hogy túl sok sót kellene fogyasztani. A sztárok is csak egy nagyon kis csipetet tesznek a vizükbe, pont annyit, hogy az még ne legyen kellemetlen ízű. Ez az apróság segíthet abban, hogy hidratáltabb legyél, és kevésbé érezd magad fáradtnak.

Ez a szokás mostanra igazi wellnesstrend lett, főleg azok körében, akik sokat utaznak vagy intenzíven edzenek. Ha te is kipróbálnád, fontos, hogy mindig jó minőségű, természetes sót használj, például tengeri sót. 

A sós víz jótékony hatásai 

A sós víz fogyasztása segíthet megelőzni a görcsöket és a fejfájást is, amelyek gyakran a dehidratáció következményei. Amikor a szervezet ásványi anyag szintje alacsony, könnyebben jelentkeznek ezek a kellemetlenségek. A megfelelő mennyiségű sóval a vízben a test gyorsabban helyreállítja az egyensúlyt, így az energiaszinted is stabilabb marad, és kevésbé leszel fáradt vagy levert.

Ez persze nem jelenti azt, hogy bárki bármennyi sót tehet a vizébe. A sztárok apró adagokkal dolgoznak, ami tökéletesen kiegészíti az étrendjüket és a hidratálási rutinjukat. 

Botox a pohárban: fordítsd vissza a bőröd öregedését ezzel az itallal

Minden korty maga a fiatalság. Ha botox helyett szeretnéd, hogy a bőröd természetes módon üde és feszes maradjon, akkor próbáld ki ezt az italt. Olvass tovább a receptért.

Ezt az egy dolgot soha többé ne tedd, ha fogyni szeretnél! - A szakértő szerint ezzel szabotálod magad

Kiderült, hogy a reggeli rutinodban egyetlen, látszólag ártatlan szokás is elég lehet ahhoz, hogy megakaszd a fogyásodat.

Jennifer Lopez ezzel a sztárdiétával készült fel koncertjeire — Így lesz neked is ilyen bomba alakod

Kövesd te is ezt a sztárdiétát!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu