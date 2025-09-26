A sós víz a sztárok új, titkos fegyvere: ezért issza ezt minden híresség

Biztosan hallottál már arról, hogy több híresség nem sima vizet iszik, hanem egy csipet sót is tesz bele, mielőtt megissza. Elsőre furcsának tűnhet, hiszen mindenki azt tanulja, hogy a sós víz fogyasztása nem jó ötlet – mégis egyre többen esküsznek rá, és nem véletlenül.
A trükk lényege az, hogy a víz így könnyebben felszívódik a szervezetben. Amikor nagyon meleg van, vagy sokat izzadsz edzés közben, a tested nemcsak vizet veszít, hanem ásványi anyagokat is. A só segít pótolni a nátriumot, és így jobban helyreállítja a szervezet egyensúlyát. Ezért érzik sokan azt, hogy egy pohár enyhén sós víz után gyorsabban felfrissülnek. Természetesen nem arról van szó, hogy túl sok sót kellene fogyasztani. A sztárok is csak egy nagyon kis csipetet tesznek a vizükbe, pont annyit, hogy az még ne legyen kellemetlen ízű. Ez az apróság segíthet abban, hogy hidratáltabb legyél, és kevésbé érezd magad fáradtnak.
Ez a szokás mostanra igazi wellnesstrend lett, főleg azok körében, akik sokat utaznak vagy intenzíven edzenek. Ha te is kipróbálnád, fontos, hogy mindig jó minőségű, természetes sót használj, például tengeri sót.
A sós víz fogyasztása segíthet megelőzni a görcsöket és a fejfájást is, amelyek gyakran a dehidratáció következményei. Amikor a szervezet ásványi anyag szintje alacsony, könnyebben jelentkeznek ezek a kellemetlenségek. A megfelelő mennyiségű sóval a vízben a test gyorsabban helyreállítja az egyensúlyt, így az energiaszinted is stabilabb marad, és kevésbé leszel fáradt vagy levert.
Ez persze nem jelenti azt, hogy bárki bármennyi sót tehet a vizébe. A sztárok apró adagokkal dolgoznak, ami tökéletesen kiegészíti az étrendjüket és a hidratálási rutinjukat.
