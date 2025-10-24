Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
„Álmoslány-koktél” a pihentető alvásért: vajon tényleg segít?

Simon Benedek
2025.10.24.
A fiatalok mindent megtesznek a pihentető alvásért. Ezt a közösségimédia-oldalakon terjedő alvástrendet „sleepmaxingnak” nevezik. A szakemberek azonban figyelmeztetnek: néhány új TikTok-trend veszélyes lehet.

Újabb őrület terjed az online térben, amelynek a neve sleepmaxing, vagyis az alvásminőség minél magasabb szintre emelése. A trend egyik zászlóshajója az úgynevezett Sleepy Girl Mocktail, azaz álmoslány-koktél, amelyet úgy hirdetnek, mint egy elalvást segítő édes italt.

Egy nő alvást segítő koktélt iszik egy asztanál.
Egy új koktél segítheti az alvást
Tényleg segíti az alvást az „álmos lány koktél”?

Számos dolog megakadályozhatja, hogy könnyedén elaludjunk: a digitális eszközök használata lefekvés előtt, a koffeinfogyasztás, valamint a stressz vagy a depresszió. A fiatalok ezért találták ki a sleepmaxingot, amelynek a lényege, hogy minden lehetséges módon segítsék a szervezetet a pihentető alvás érdekében. A sleepmaxing számos megközelítést ötvöz, de az alábbiak különösen népszerűek:

  • Magnézium-kiegészítők: a magnézium elősegíti a pihentető alvást.
  • Melatonin: a melatonin-kiegészítők segítenek szabályozni az alvás-ébrenlét ciklust, különösen a cirkadián-ritmust.
  • Piros fényterápia: a kék fény negatív hatásaival ellentétben a vörös fény elősegítheti a relaxációt és csökkentheti a stresszt, így segítve az elalvást.
  • Szájtapaszok: a szájtapaszokat az orrlégzés támogatására találták ki, amelyektől a horkolás csökkentését, és így jobb alvásminőséget várnak. 
  • „Álmoslány-koktél”: szénsavas vízből, meggyléből és magnéziumporból áll. Sokan valóságos csodaszerként tekintenek rá, de a szakértők szerint a hatás inkább a magnéziumbevitelnek köszönhető.

Utóbbi, vagyis az álmoslány-koktél a szakértők szerint inkább placebohatást fejt ki, és valójában kevésbé segíti az alvást, mint azt a különböző TikTok-videókban mondják. Az elmélet szerint az italt alkotó fanyar cseresznyelé természetes módon triptofánt és melatonint tartalmaz, ezért mindkettő hozzájárulhat a pihentető alváshoz, míg a magnézium az ellazulás érzését segíti. A magnéziumbevitellel azonban a szakértők szerint érdemes vigyázni, ugyanis túlzott mennyiségben az immunrendszerre és az izmokra is negatív hatással lehet.

James Wilson alvásszakértő a Daily Mailnek korábban nyilatkozva elmondta, hogy a koktél leginkább placebohatást vált ki, és kételkedik a TikTokon terjedő, tudományosan nem alátámasztott videók hitelességében.

„Ezeket a módszereket elsősorban influenszerek népszerűsítik, sokszor tudományos alap nélkül. Néhány esetben ráadásul rejtett üzleti érdekek állnak a háttérben, hiszen az általuk reklámozott termékeket forgalmazó cégekkel működnek együtt” – mondta Wilson a különböző új alvástrendekről

 

A dán életstílust tele van olyan szokásokkal, amelyeket érdemes a nem skandináv népeknek is magukévá tenni. A hygge kifejezés szorosan kapcsolódik ehhez az életérzéshez, amely az élet apró örömeinek megélésére törekszik, de a kortizol szintjének csökkentésével a jó éjszakai alvás titka is.

