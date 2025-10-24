„Álmoslány-koktél” a pihentető alvásért: vajon tényleg segít?

Újabb őrület terjed az online térben, amelynek a neve sleepmaxing, vagyis az alvásminőség minél magasabb szintre emelése. A trend egyik zászlóshajója az úgynevezett Sleepy Girl Mocktail, azaz álmoslány-koktél, amelyet úgy hirdetnek, mint egy elalvást segítő édes italt.

Egy új koktél segítheti az alvást

Forrás: Moment RF

Tényleg segíti az alvást az „álmos lány koktél”?

Számos dolog megakadályozhatja, hogy könnyedén elaludjunk: a digitális eszközök használata lefekvés előtt, a koffeinfogyasztás, valamint a stressz vagy a depresszió. A fiatalok ezért találták ki a sleepmaxingot, amelynek a lényege, hogy minden lehetséges módon segítsék a szervezetet a pihentető alvás érdekében. A sleepmaxing számos megközelítést ötvöz, de az alábbiak különösen népszerűek:

Magnézium-kiegészítők: a magnézium elősegíti a pihentető alvást.

Melatonin: a melatonin-kiegészítők segítenek szabályozni az alvás-ébrenlét ciklust, különösen a cirkadián-ritmust.

Piros fényterápia: a kék fény negatív hatásaival ellentétben a vörös fény elősegítheti a relaxációt és csökkentheti a stresszt, így segítve az elalvást.

Szájtapaszok: a szájtapaszokat az orrlégzés támogatására találták ki, amelyektől a horkolás csökkentését, és így jobb alvásminőséget várnak.

„Álmoslány-koktél”: szénsavas vízből, meggyléből és magnéziumporból áll. Sokan valóságos csodaszerként tekintenek rá, de a szakértők szerint a hatás inkább a magnéziumbevitelnek köszönhető.

Utóbbi, vagyis az álmoslány-koktél a szakértők szerint inkább placebohatást fejt ki, és valójában kevésbé segíti az alvást, mint azt a különböző TikTok-videókban mondják. Az elmélet szerint az italt alkotó fanyar cseresznyelé természetes módon triptofánt és melatonint tartalmaz, ezért mindkettő hozzájárulhat a pihentető alváshoz, míg a magnézium az ellazulás érzését segíti. A magnéziumbevitellel azonban a szakértők szerint érdemes vigyázni, ugyanis túlzott mennyiségben az immunrendszerre és az izmokra is negatív hatással lehet.

James Wilson alvásszakértő a Daily Mailnek korábban nyilatkozva elmondta, hogy a koktél leginkább placebohatást vált ki, és kételkedik a TikTokon terjedő, tudományosan nem alátámasztott videók hitelességében.