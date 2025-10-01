Ha ezt csinálod csukott szemmel, egy deka sem jön fel rád

A Konstanzi Egyetem kutatói meglepő összefüggést találtak az evés és a sötétség között: ha bekötött szemmel eszünk, sokkal kevesebbet ételt kívánunk. A kísérletben részt vevő alanyokat sötétben ültették asztalhoz, és arra kérték őket, hogy fogyasszanak el egy főételt bekötött szemmel. Kiderült, hogy „vakon” az emberek sokkal kisebb mennyiséget – egészen pontosan 9%-kal kevesebbet – ettek meg a tányérról, mint amennyit egyébként szoktak. Az alanyok pont az ellenkezőjére tippeltek: azt hitték, jóval többet ettek, mint máskor.
A fentiek fényében pedig a „vakon” történő étkezés hatására még akár súlyt is veszthetünk.
A szakértők azt javasolják, hogy amennyiben fogyni szeretnénk, együnk naponta legalább egyszer csukott vagy bekötött szemmel (esetleg sötétben) 21 napon keresztül. Ennyi idő alatt a szervezet képes hozzászokni a változáshoz, és megelégszik kisebb adagokkal is.
