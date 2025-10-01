Ha ezt csinálod csukott szemmel, egy deka sem jön fel rád

A Konstanzi Egyetem kutatói meglepő összefüggést találtak az evés és a sötétség között: ha bekötött szemmel eszünk, sokkal kevesebbet ételt kívánunk. A kísérletben részt vevő alanyokat sötétben ültették asztalhoz, és arra kérték őket, hogy fogyasszanak el egy főételt bekötött szemmel. Kiderült, hogy „vakon” az emberek sokkal kisebb mennyiséget – egészen pontosan 9%-kal kevesebbet – ettek meg a tányérról, mint amennyit egyébként szoktak. Az alanyok pont az ellenkezőjére tippeltek: azt hitték, jóval többet ettek, mint máskor.

Bekötött szemmel pontosan annyit eszel majd, amennyit a szervezeted kíván.

Mi az oka annak, hogy bekötött szemmel vagy sötétben kevesebbet eszünk?

Az egyik ok, hogy sötétben ügyetlenebbek vagyunk, nehezebben találjuk meg a szánkat, és nem bánunk olyan ügyesen az evőeszközökkel, mint egyébként.

Nem látjuk a tányér méretét, nem érzékeljük a kiterjedését, ezért hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy sokat eszünk róla.

Bekötött szemmel képesek vagyunk jobban koncentrálni az evésre. Lassabban kerül a szánkba a falat, jobban megrágjuk azt, így az emésztés is kényelmesebben zajlik, és hamarabb következik be a jóllakottság érzése, mint a rohanós napjainkon.

Ha nem látjuk az ételt, nincs kísértés, hogy az utolsó falatig mindent felfaljunk. Amikor csak a szemünk kívánja az ételt, hajlamosak vagyunk többet enni, mint amennyire valójában szükségünk lenne.

Az ízeket és a textúrákat sokkal intenzívebben érzékeljük, és a kisebb adag is nagy élvezetet okoz.

A fentiek fényében pedig a „vakon” történő étkezés hatására még akár súlyt is veszthetünk.

A szakértők azt javasolják, hogy amennyiben fogyni szeretnénk, együnk naponta legalább egyszer csukott vagy bekötött szemmel (esetleg sötétben) 21 napon keresztül. Ennyi idő alatt a szervezet képes hozzászokni a változáshoz, és megelégszik kisebb adagokkal is.