Ha ezt csinálod csukott szemmel, egy deka sem jön fel rád

Moment RF - Sergio Mendoza Hochmann
súlycsökkenés fogyás étkezés
Jónás Ágnes
2025.10.01.
Ha csukott vagy bekötött szemmel eszel, akkor csupán annyi ételt fogyasztasz, amennyit valóban kívánsz. Egy kutatás világított rá erre, és ez egyben azt is jelent, hogy amennyiben hosszú távon így étkezel, fogyhatsz is. Kipróbálnád?

A Konstanzi Egyetem kutatói meglepő összefüggést találtak az evés és a sötétség között: ha bekötött szemmel eszünk, sokkal kevesebbet ételt kívánunk. A kísérletben részt vevő alanyokat sötétben ültették asztalhoz, és arra kérték őket, hogy fogyasszanak el egy főételt bekötött szemmel. Kiderült, hogy „vakon” az emberek sokkal kisebb mennyiséget – egészen pontosan 9%-kal kevesebbet – ettek meg a tányérról, mint amennyit egyébként szoktak. Az alanyok pont az ellenkezőjére tippeltek: azt hitték, jóval többet ettek, mint máskor.

bekötött szemmel
Bekötött szemmel pontosan annyit eszel majd, amennyit a szervezeted kíván.
Forrás: Shutterstock

Mi az oka annak, hogy bekötött szemmel vagy sötétben kevesebbet eszünk?

  • Az egyik ok, hogy sötétben ügyetlenebbek vagyunk, nehezebben találjuk meg a szánkat, és nem bánunk olyan ügyesen az evőeszközökkel, mint egyébként. 
  • Nem látjuk a tányér méretét, nem érzékeljük a kiterjedését, ezért hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy sokat eszünk róla. 
  • Bekötött szemmel képesek vagyunk jobban koncentrálni az evésre. Lassabban kerül a szánkba a falat, jobban megrágjuk azt, így az emésztés is kényelmesebben zajlik, és hamarabb következik be a jóllakottság érzése, mint a rohanós napjainkon.  
  • Ha nem látjuk az ételt, nincs kísértés, hogy az utolsó falatig mindent felfaljunk. Amikor csak a szemünk kívánja az ételt, hajlamosak vagyunk többet enni, mint amennyire valójában szükségünk lenne.
  • Az ízeket és a textúrákat sokkal intenzívebben érzékeljük, és a kisebb adag is nagy élvezetet okoz.

A fentiek fényében pedig a „vakon” történő étkezés hatására még akár súlyt is veszthetünk. 

A szakértők azt javasolják, hogy amennyiben fogyni szeretnénk, együnk naponta legalább egyszer csukott vagy bekötött szemmel (esetleg sötétben) 21 napon keresztül. Ennyi idő alatt a szervezet képes hozzászokni a változáshoz, és megelégszik kisebb adagokkal is. 

