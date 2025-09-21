5 tornagyakorlat, 3 hónap és soha többé nem dörzsölődik össze a combod

Pár combgyakorlat, egy kis elhivatottság és három hónap múlva elérheted álmaid lábait.

Ezekkel a comgyakorlatokkal bomba lábad lesz

5 combgyakorlat kidörzsölődés ellen

Kevés olyan nő létezik, aki tökéletesen elégedett a combjaival (és ezen a Victoria's Secret bemutatók sem feltétlenül segítenek), pláne, hogy a vaskosabb lábak nem csupán esztétikailag rontják az összképet, de az összedörzsölődésük kifejezetten fájdalmas is lehet. Szerencsére egy kis testmozgással és célzott gyakorlatokkal könnyedén megformálható ez a kritikus testrész, akár otthon is.

Persze fontos megjegyezni, hogy a megfelelő étrend elengedhetetlen a sikerhez, szóval ha esténként magadba kebelezed a fél hűtőt, ne csodálkozz, ha nem indul el a fogyás, viszont ha kellőképpen egészségesen étkezel és csökkented a kalóriabeviteledet, mellette pedig kitartóan folytatod az edzést, akkor mindössze három hónap alatt látványos eredményeket érhetsz el.

A belső comb edzése otthon nagyjából napi 30 percet vesz igénybe, és nem lesz szükséged másra hozzá, mint két kézi súlyzóra.

1. Oldalsó kitörés

Emeld a vállaid felé a súlyzókat és egyenes háttal először az egyik majd a másik lábadat hajlítsd be úgy, hogy a másik lábad kinyújtva marad. Fontos, hogy a térded ne kerüljön a lábfejed elé és hogy tartsd egyenesen a fejed, közben pedig nyomd hátra a feneked. Három körben 15 ilyen kitörést végezz.

2. Rugózó kitörés

Vedd fel az alap kitörés pozíciót, a súlyzókat tartsd egyenesen a tested mellett, dőlj előre és végezz rugózó mozdulatokat. A térded ennél a gyakorlatnál se kerüljön a lábfejed elé, a fejed pedig nézzen lefelé. Ne gyorsan végezd a gyakorlatot, inkább lassan, a comb- és fenékizmaidra koncentrálva. Három körben 15 gyakorlatot végezz mindkét lábra.

3. Szumó guggolás

Vegyél fel egy nagy terpeszt, a lábfejeid nézzenek előre, kicsit kifelé és vedd a kezeidbe az egyik súlyzót. Egyenes háttal, lefelé néző fejjel guggolj le, majd vissza, közben pedig told hátra a hátsódat. Ebből is 3x15-öt csinálj.

4. Rákjárás

Ne a klasszikus rákjárásra gondolj, hanem az oldalsó kitörés gyorsabb verziójára, mindkét lábbal. A súlyzót a szumó guggoláshoz hasonlóan itt is fogd a kezeidbe és ritmusosan lépj ki jobbra, zárd össze a lábaidat, majd lépj ki balra és így tovább. 3x15 gyakorlatot végezz.