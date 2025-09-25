Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Viszlát, muffinderék: 5 gyakorlat és sosem buggyansz ki többé a farmeredből

Shutterstock - Maridav
edzés fogyás derékbőség
Nagy Kata
2025.09.25.
Ha te is muffinderékkal küzdesz, akkor pontosan tudod, milyen bosszantó az, hogy állandóan kilóg a nadrágokból, arról nem is beszélve, hogy egy szűk ruhában milyen röhejesen fest. Ha készen állsz, hogy örökre elbúcsúzz a bosszantó muffinderéktól, akkor mindenképp olvass tovább!

Nem kell elfogadnod a muffinderék gyötrelmeit: mutatjuk, hogyan szabadulhatsz meg tőle! 

Fiatal nő tornával próbál megszabadulni a muffinderéktól
Néhány gyakorlattal könnyedén megszabadulhatsz a muffinderéktól. 
Forrás: Shutterstock

5 muffinderék-gyilkos gyakorlat, ami homokóraalakot varázsol 

Emlékszel még, amikor a muffinról az édesség jutott eszedbe és nem a derekad? Nos igen, ezek az idők sajnos elmúltak, de nem kell beletörődnöd abba, hogy minden nadrágból egy számmal nagyobbat kell venned. Ezzel az edzéstervvel pár hónap alatt megszabadulhatsz a nem kívánatos fókazsírtól és a végén már csak azon fogsz gondolkozni, hogy miért nem kezdted el hamarabb. 

A derék gyakorlatokat érdemes minden másnap elvégezned, legalább három hónapon keresztül és ne félj, bár ez soknak hangzik, valójában csak napi 20 percet kell rászánnod a napodból, hogy olyan alakod legyen, amiről mindig is álmodtál. 

Ráadásul nincs szükséged edzőteremhez az edzés végrehajtásához: elég egy szőnyeg és egy kisebb súlyzó. 

1. Oldalsó lábemelés

Ereszkedj négykézlábra és úgy, hogy a csípőd ne mozduljon el, emeld balra a jobb lábad behajlítva, majd a következő körben a másik lábadat. A gyakorlat közben feszítsd meg a farizmod és a hasizmod és ügyelj rá, hogy a karjaid ne forduljanak ki. Csináld fél percig négy körben. 

2. Csípőemelés 

Feküdj hátra, húzd a föld felé a köldököd és emeld fel a csípődet, majd tartsd ki két másodpercig és engedd vissza. Ha túl könnyűnek érzed a gyakorlatot, tegyél óvatosan a csípődre egy súlyzót és úgy csináld fél percig négy körben. 

3. Féllábas csípőemelés 

Az előző gyakorlatot ismételd meg úgy, hogy az egyik lábadat keresztben rárakod a másik térdedre, folytasd fél percig négy körben, mindkét lábbal. 

4. Oldalsó lábkörzés 

Feküdj az oldaladra kinyújtott lábbal, majd a felső lábaddal kezdj el kis köröket rajzolni a levegőben fél percig, négy körben, majd ismételd meg a másik lábaddal is. 

5. Oldalsó kitörés 

Áll széles terpeszbe, majd vidd a testsúlyodat az egyik oldaladra behajlított térddel, tartsd ki két másodpercig, majd gyere vissza középre. Ismételd meg fél percig 4 körben, majd ugyanezt a másik oldaladra is csináld meg. 

@move.with.margie Follow for more at-home workouts! ✨ #hipdips #hipdipworkout #beginnerworkout #homeworkout #movewithmargie #workoutroutine #workoutsforwomen #fyp ♬ Super Freaky Girl - Nicki Minaj

