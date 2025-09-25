Viszlát, muffinderék: 5 gyakorlat és sosem buggyansz ki többé a farmeredből

Nem kell elfogadnod a muffinderék gyötrelmeit: mutatjuk, hogyan szabadulhatsz meg tőle!
Emlékszel még, amikor a muffinról az édesség jutott eszedbe és nem a derekad? Nos igen, ezek az idők sajnos elmúltak, de nem kell beletörődnöd abba, hogy minden nadrágból egy számmal nagyobbat kell venned. Ezzel az edzéstervvel pár hónap alatt megszabadulhatsz a nem kívánatos fókazsírtól és a végén már csak azon fogsz gondolkozni, hogy miért nem kezdted el hamarabb.
A derék gyakorlatokat érdemes minden másnap elvégezned, legalább három hónapon keresztül és ne félj, bár ez soknak hangzik, valójában csak napi 20 percet kell rászánnod a napodból, hogy olyan alakod legyen, amiről mindig is álmodtál.
Ráadásul nincs szükséged edzőteremhez az edzés végrehajtásához: elég egy szőnyeg és egy kisebb súlyzó.
Ereszkedj négykézlábra és úgy, hogy a csípőd ne mozduljon el, emeld balra a jobb lábad behajlítva, majd a következő körben a másik lábadat. A gyakorlat közben feszítsd meg a farizmod és a hasizmod és ügyelj rá, hogy a karjaid ne forduljanak ki. Csináld fél percig négy körben.
Feküdj hátra, húzd a föld felé a köldököd és emeld fel a csípődet, majd tartsd ki két másodpercig és engedd vissza. Ha túl könnyűnek érzed a gyakorlatot, tegyél óvatosan a csípődre egy súlyzót és úgy csináld fél percig négy körben.
Az előző gyakorlatot ismételd meg úgy, hogy az egyik lábadat keresztben rárakod a másik térdedre, folytasd fél percig négy körben, mindkét lábbal.
Feküdj az oldaladra kinyújtott lábbal, majd a felső lábaddal kezdj el kis köröket rajzolni a levegőben fél percig, négy körben, majd ismételd meg a másik lábaddal is.
Áll széles terpeszbe, majd vidd a testsúlyodat az egyik oldaladra behajlított térddel, tartsd ki két másodpercig, majd gyere vissza középre. Ismételd meg fél percig 4 körben, majd ugyanezt a másik oldaladra is csináld meg.
