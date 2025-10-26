Soha többé nem vág be a melltartó – Mondj búcsút a háthájadnak ezekkel a gyakorlatokkal

A hátra rakódott zsírpárnáktól ugyan nehéz megszabadulni, de nem lehetetlen. Ha követed ezeket a gyakorlatokat, 1-2 hónap alatt búcsút inthetsz a háthájnak. Mutatjuk az edzéstervet.

Ezzel az edzéstervvel könnyedén megszabadulhatsz a háthájtól

Forrás: Shutterstock

Ints búcsút a háthájnak ezekkel a gyakorlatokkal

Évek óta bosszant a zsírlerakódás, ami nem a combodon, nem a fenekeden és nem is a hasadon van, hanem a hátadon? Már mindent kipróbáltál: egészségesen étkezel, odafigyelsz az alvásra és hidratálásra, de sehogy sem akar elmúlni ez az esztétikai gond? Nem vagy egyedül ezzel a problémával! Éppen ezért, mutatunk pár olyan mozdulatsort, amit ha eléggé motiváltan és rendszeresen végzel, akkor könnyedén megszabadulhatsz a hátra rakódott zsírpárnáktól.

Nem szükséges feltétlenül edzőterembe járnod, hiszen ezeket a gyakorlatokat otthon is elvégezheted.

Mutatjuk is, hogy hogyan, de előtte ne felejts el bemelegíteni, hogy elkerüld a sérüléseket!

A legjobb gyakorlatok hátháj ellen

Hóangyal

A hóangyal gyakorlat egy könnyű és élvezhető mozdulat, hiszen pont azt kell csinálnod, amit a hóban gyerekként, csak nem háton, hanem hason fekve (és persze hó nélkül).

Hóangyalgyakorlat lábemeléssel.

Forrás: Shutterstock

Így végezd:

Kiindulóhelyzet: feküdj a hasadra és tedd a karjaidat a tested mellé. A tenyereidet fordítsd lefelé.

Gyakorlat: a kinyújtott karjaidat lassan emeld fel és a földdel párhuzamosan vidd a fejed fölé, hogy a tenyereid találkozzanak. Ezután lassan engedd vissza a kezed a tested mellé.

Ismételd a gyakorlatot 30-szor, kettő szünetet közbeiktatva.

@pilateswithloz Work on your back the pilates way with inverted snow angels. Stay tuned for more posterior ideas!!! ♬ original sound - Fresh Air Pilates

Plank

A plank az egyik legjobb gyakorlat, mert az egész testet aktivizálja, így nem csupán a háthájat tünteti el. Erősíti a törzsizmodat, a hátizmodat és a hasizmaidat is.

A plank az egyik legsokoldalúbb gyakorlat, mert a teljes törzsizomzatot erősíti.

Forrás: Shutterstock

Így végezd:

Helyezkedj térdelőtámaszba, hajlítsd be a karodat, majd emeld fel a térdedet a földről. Figyelj arra, hogy egyenes legyen a hátad és hogy derékszögben legyen a karod. Tartsd a pózt 30-60 másodpercig, majd ismételd még 3-szor.

Szuperhős

Igazi szuperhősnek érezheted magadat, ha ezt a gyakorlatot is sikerül végigcsinálnod! Az biztos, hogyha a világot nem is mented meg, de a legnagyobb ellenségedet, a háthájadat kiiktathatod!

Így végezd:

Feküdj a hasadra, majd nyújtsd ki a karjaidat a fejed fölé. Emeld fel egyszerre a bal kezedet, majd a jobb lábadat. Tartsd öt másodpercig, majd válts kezet és lábat. Vagyis emeld fel a jobb kezed és a bal lábadat. Ismételd ezt 10-szer, majd az egész gyakorlatsorból csinálj még két kört.