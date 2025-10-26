Soha többé nem vág be a melltartó – Mondj búcsút a háthájadnak ezekkel a gyakorlatokkal

A hátra rakódott zsírpárnáktól ugyan nehéz megszabadulni, de nem lehetetlen. Ha követed ezeket a gyakorlatokat, 1-2 hónap alatt búcsút inthetsz a háthájnak. Mutatjuk az edzéstervet.
Ints búcsút a háthájnak ezekkel a gyakorlatokkal
Évek óta bosszant a zsírlerakódás, ami nem a combodon, nem a fenekeden és nem is a hasadon van, hanem a hátadon? Már mindent kipróbáltál: egészségesen étkezel, odafigyelsz az alvásra és hidratálásra, de sehogy sem akar elmúlni ez az esztétikai gond? Nem vagy egyedül ezzel a problémával! Éppen ezért, mutatunk pár olyan mozdulatsort, amit ha eléggé motiváltan és rendszeresen végzel, akkor könnyedén megszabadulhatsz a hátra rakódott zsírpárnáktól.
Nem szükséges feltétlenül edzőterembe járnod, hiszen ezeket a gyakorlatokat otthon is elvégezheted.
Mutatjuk is, hogy hogyan, de előtte ne felejts el bemelegíteni, hogy elkerüld a sérüléseket!
A legjobb gyakorlatok hátháj ellen
Hóangyal
A hóangyal gyakorlat egy könnyű és élvezhető mozdulat, hiszen pont azt kell csinálnod, amit a hóban gyerekként, csak nem háton, hanem hason fekve (és persze hó nélkül).
- Így végezd:
Kiindulóhelyzet: feküdj a hasadra és tedd a karjaidat a tested mellé. A tenyereidet fordítsd lefelé.
Gyakorlat: a kinyújtott karjaidat lassan emeld fel és a földdel párhuzamosan vidd a fejed fölé, hogy a tenyereid találkozzanak. Ezután lassan engedd vissza a kezed a tested mellé.
Ismételd a gyakorlatot 30-szor, kettő szünetet közbeiktatva.
Plank
A plank az egyik legjobb gyakorlat, mert az egész testet aktivizálja, így nem csupán a háthájat tünteti el. Erősíti a törzsizmodat, a hátizmodat és a hasizmaidat is.
- Így végezd:
Helyezkedj térdelőtámaszba, hajlítsd be a karodat, majd emeld fel a térdedet a földről. Figyelj arra, hogy egyenes legyen a hátad és hogy derékszögben legyen a karod. Tartsd a pózt 30-60 másodpercig, majd ismételd még 3-szor.
Szuperhős
Igazi szuperhősnek érezheted magadat, ha ezt a gyakorlatot is sikerül végigcsinálnod! Az biztos, hogyha a világot nem is mented meg, de a legnagyobb ellenségedet, a háthájadat kiiktathatod!
- Így végezd:
Feküdj a hasadra, majd nyújtsd ki a karjaidat a fejed fölé. Emeld fel egyszerre a bal kezedet, majd a jobb lábadat. Tartsd öt másodpercig, majd válts kezet és lábat. Vagyis emeld fel a jobb kezed és a bal lábadat. Ismételd ezt 10-szer, majd az egész gyakorlatsorból csinálj még két kört.
Fordított plank
Ez a gyakorlat igazán jól fog esni, ha sokat ülsz és görnyedsz a munkahelyeden és még a hát zsírpárnáit is megszünteti.
- Így végezd:
Ülj le a földre, rakd le a kezedet magad mellett, majd nyújtsd ki a karjaidat és nyomd fel a fenekedet. Tartsd a pózt 45-60 másodpercig, majd ismételd még 3-szor.
Angyalszárny
Amilyen bájos neve van ennek a gyakorlatnak, pont olyannyira gyilkos a háthájaddal szemben.
- Így végezd:
Feküdj hasra, vagyis arccal a talaj felé, ezután pedig nyújtsd ki a karjaidat oldalra, hogy merőlegesek legyenek a törzseddel. A tenyereid nézzenek lefelé. Óvatosan emeld meg a fejedet, a mellkasodat és a karjaidat is a talajról, majd tartsd a pozíciót 10-20 másodpercig. Akkor csinálod jól, ha érzed, hogy feszülnek a lapockáid. Ismételd ezt még 3-szor.