Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 26., vasárnap Dömötör

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
edzés

Soha többé nem vág be a melltartó – Mondj búcsút a háthájadnak ezekkel a gyakorlatokkal

Így mondj búcsút a háthájadnak!
Shutterstock - Kiselev Andrey Valerevich
edzés hátizom hát háj egészség zsírpárna gyakorlat mozgás
Kővári F. Luca
2025.10.26.
A hátra rakódott zsírpárnák a szoros melltartó hatására még jobban kirajzolódhatnak, ahhoz pedig, hogy megszabadulhasunk tőlük, célzott gyakorlatok kellenek. Mutatjuk, milyen edzéstervre van szükség ahhoz, hogy eltűnjön a hátháj.

A hátra rakódott zsírpárnáktól ugyan nehéz megszabadulni, de nem lehetetlen. Ha követed ezeket a gyakorlatokat, 1-2 hónap alatt búcsút inthetsz a háthájnak. Mutatjuk az edzéstervet.

Ha zavar a háthájad, akkor ez egy jel, hogy tegyél ellene és kezdj el edzeni!
Ezzel az edzéstervvel könnyedén megszabadulhatsz a háthájtól
Forrás: Shutterstock

Ints búcsút a háthájnak ezekkel a gyakorlatokkal

Évek óta bosszant a zsírlerakódás, ami nem a combodon, nem a fenekeden és nem is a hasadon van, hanem a hátadon? Már mindent kipróbáltál: egészségesen étkezel, odafigyelsz az alvásra és hidratálásra, de sehogy sem akar elmúlni ez az esztétikai gond? Nem vagy egyedül ezzel a problémával! Éppen ezért, mutatunk pár olyan mozdulatsort, amit ha eléggé motiváltan és rendszeresen végzel, akkor könnyedén megszabadulhatsz a hátra rakódott zsírpárnáktól.

Nem szükséges feltétlenül edzőterembe járnod, hiszen ezeket a gyakorlatokat otthon is elvégezheted.

Mutatjuk is, hogy hogyan, de előtte ne felejts el bemelegíteni, hogy elkerüld a sérüléseket!

A legjobb gyakorlatok hátháj ellen

Hóangyal

A hóangyal gyakorlat egy könnyű és élvezhető mozdulat, hiszen pont azt kell csinálnod, amit a hóban gyerekként, csak nem háton, hanem hason fekve (és persze hó nélkül).

Hóangyal gyakorlat lábemeléssel.
Hóangyalgyakorlat lábemeléssel. 
Forrás: Shutterstock
  • Így végezd:

Kiindulóhelyzet: feküdj a hasadra és tedd a karjaidat a tested mellé. A tenyereidet fordítsd lefelé. 

Gyakorlat: a kinyújtott karjaidat lassan emeld fel és a földdel párhuzamosan vidd a fejed fölé, hogy a tenyereid találkozzanak. Ezután lassan engedd vissza a kezed a tested mellé. 
Ismételd a gyakorlatot 30-szor, kettő szünetet közbeiktatva.

@pilateswithloz

Work on your back the pilates way with inverted snow angels. Stay tuned for more posterior ideas!!!

♬ original sound - Fresh Air Pilates

Plank

A plank az egyik legjobb gyakorlat, mert az egész testet aktivizálja, így nem csupán a háthájat tünteti el. Erősíti a törzsizmodat, a hátizmodat és a hasizmaidat is. 

A plank az egyik legsokoldalúbb gyakorlat, mert a teljes törzsizomzatot erősíti.
A plank az egyik legsokoldalúbb gyakorlat, mert a teljes törzsizomzatot erősíti. 
Forrás: Shutterstock
  • Így végezd: 

Helyezkedj térdelőtámaszba, hajlítsd be a karodat, majd emeld fel a térdedet a földről. Figyelj arra, hogy egyenes legyen a hátad és hogy derékszögben legyen a karod. Tartsd a pózt 30-60 másodpercig, majd ismételd még 3-szor.

Szuperhős

Igazi szuperhősnek érezheted magadat, ha ezt a gyakorlatot is sikerül végigcsinálnod! Az biztos, hogyha a világot nem is mented meg, de a legnagyobb ellenségedet, a háthájadat kiiktathatod!

  • Így végezd: 

Feküdj a hasadra, majd nyújtsd ki a karjaidat a fejed fölé. Emeld fel egyszerre a bal kezedet, majd a jobb lábadat. Tartsd öt másodpercig, majd válts kezet és lábat. Vagyis emeld fel a jobb kezed és a bal lábadat. Ismételd ezt 10-szer, majd az egész gyakorlatsorból csinálj még két kört.

@buildyouranatomy 💪Core and Back Essentials: Alternating Superman Workout Guide 🦸‍♂️ Elevate Your Fitness with Alternating Superman! 💪💥 Discover the Marvelous Benefits of Alternating Superman: 1️⃣ Stronger Back Muscles: Target and strengthen your lower and upper back for better posture. 2️⃣ Enhanced Core Stability: Improve core stability and balance with this dynamic exercise. 3️⃣ Posture Correction: Combat the effects of prolonged sitting by engaging key muscle groups. 4️⃣ Improved Flexibility: Enhance spinal flexibility and reduce the risk of back discomfort. 5️⃣ Total Body Activation: Engage multiple muscle groups for an effective full-body workout. Join Us on YouTube to Unleash the Power of Alternating Superman and Boost Your Fitness Journey! 🚀 💪Description: Get ready to soar to new fitness heights with Alternating Superman! Our latest video breaks down the incredible benefits, proper techniques, and variations to help you achieve a strong and balanced physique. Get Ready to Strengthen Your Back, Improve Posture, and Enhance Core Stability with Alternating Superman! 💪🏋️‍♀️ #BackWorkout #FitnessGoals #StrengthTraining #FitLife #FitnessJourney#CoreWorkout#WorkoutMotivation#ExerciseRoutine #HealthyHabits #FitnessAddict#TrainHard#WorkoutTips#FitnessInspiration #BodyTransformation#YouTubeFitness#GetFit#CoreStrength#Balance #WorkoutChallenge#FitnessTips#FitnessMotivation#FitnessCommunity #fitnessgoals#Sprinter#LegDay #CardioWorkout#FitLife #FitnessJourney #MuscleBuilding #WorkoutMotivation #ExerciseRoutine #FitnessAddict #TrainHard #WorkoutTips #HealthyHabits #FitInspiration #BodyTransformation #YouTubeFitness #GetFit #BalanceTraining #FitnessTips #FitnessMotivation #FitnessCommunity #buildyouranatomy #FitnessFreak #FitnessGoals #fitnesslife #FitnessMotivation #TrainHard #WorkoutMotivation #ExerciseDaily #FitnessForLife #FitnessJourney #CoreWorkout #AbsWorkout #SixPackGoals #CoreStrength #AbChallenge #PlankChallenge #CoreTraining #StrongCore #TummyToning #AbBlast #SquatLife #LowerBodyWorkout #GluteWorkout #LegWorkout #QuadGoals #HamstringWorkout #CalfWorkout #ThighWorkout #UpperBodyWorkout #ArmWorkout #BackWorkout #ChestWorkout #shoulderworkout ♬ original sound - Buildyouranatomy

Fordított plank 

Ez a gyakorlat igazán jól fog esni, ha sokat ülsz és görnyedsz a munkahelyeden és még a hát zsírpárnáit is megszünteti

  • Így végezd:

Ülj le a földre, rakd le a kezedet magad mellett, majd nyújtsd ki a karjaidat és nyomd fel a fenekedet. Tartsd a pózt 45-60 másodpercig, majd ismételd még 3-szor.

@inaorlovafit ✔ Strengthens your entire core, lower back, and shoulders. ✔ Improves posture by opening up the chest and stretching tight hip flexors. ✔ Enhances endurance and body control. Reverse Plank Hold (Belly Facing Up) How to do it: Start in a seated position with legs extended and hands placed behind you, fingers pointing forward. Lift your hips up until your body forms a straight line from head to heels. Engage your core and hold for 60 seconds while keeping your arms and legs straight. #foryou fidutchie #fitfamnl ♬ MISS INDEPENDENT NEYO - officialsoundsldn❤️‍🔥.

Angyalszárny

Amilyen bájos neve van ennek a gyakorlatnak, pont olyannyira gyilkos a háthájaddal szemben. 

  • Így végezd:

Feküdj hasra, vagyis arccal a talaj felé, ezután pedig nyújtsd ki a karjaidat oldalra, hogy merőlegesek legyenek a törzseddel. A tenyereid nézzenek lefelé. Óvatosan emeld meg a fejedet, a mellkasodat és a karjaidat is a talajról, majd tartsd a pozíciót 10-20 másodpercig. Akkor csinálod jól, ha érzed, hogy feszülnek a lapockáid. Ismételd ezt még 3-szor. 

A hollywoodi vádli titka — 5 lábgyakorlat, és a legszexibb sztárok is elbújhatnak mögötted

Olyan lábakat szeretnél, mint amilyen a legnagyobb sztároknak van? Mutatunk 5 olyan lábgyakorlatot, amitől olyan karcsú vádlijaid lesznek, mint a legvonzóbb filmcsillagoknak, sőt!

Hasháj-gyilkos módszerek: ez nálad is működni fog

Két tipp, és soha többé nem lesz ezzel gondod.

Fogyás 40 felett: hogyan hackeljük meg a hájat?

Ne hidd, hogy nincs remény!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu