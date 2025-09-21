Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
örök élet

Ezzel a levessel akár 100 évig élhetsz: tudósok is igazolták

Shutterstock - Food is Love
örök élet arcfiatalítás olasz leves egészséges
Hajdú Viktória
2025.09.21.
Ez az olasz zöldséges leves egyszerre tápláló, ízes és állítólag még az idő múlását is visszafordítja. Nem vicc, olvasd el, miért ajánlják egyes kutatók a Minestrone levest.

Az ázsiai országokban állítólag már az első szál bambuszrügytől kezdve tudják, hogy egy jó leves hogyan simítja a bőrt, méregtelenít, vagy legalábbis megnyugtatja a gyomrot. Kínában a ginsenges csirkeleves, Japánban a miso-levessel kombinált alga-varázslat, Koreában a csípős-savanyú leves mind-mind része annak a kollektív tudásnak, amit a „jobb érzés lenyelni, ha azt hiszed, hogy hosszabb életet ad” mondat tanít. Mi pedig a Minestrone levest hoztuk el, ami szintén csodákra képes!

Frissen felvágott zöldségek a Minestrone leveshez
Frissen felvágott zöldségek a Minestrone leveshez
Forrás: Shutterstock

A Minestrone leves: fiatalít és még finom is 

De nem kell ázsiáig utaznod, ha valami fiatalítóra vágynál. A National Georgraphic egyik kutatója, Dan Buettner azt állítja, hogy a hosszú élet kulcsa a napi zöldséges minestrone fogyasztása lehet. A tudás alapját egy szardíniai család adja, akik minden reggelt Minestrone levessel kezdenek - és a legidősebbek 100 év felettiek. Durva, ugye? 

A Minestrone nemcsak egy „mindent bele” leves: gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban, növényi fehérjében és rostokban – mindezek alapvetőek ahhoz, lassítsák az öregedést.

Miért pont a Minestrone?

  • Sokféle zöldség: répa, zeller, bab, káposzta, paradicsom – mindegyik más-más tápanyag-profil. 
  • Hüvelyesek (pl. vörösbab) a fehérjéért és a teltségérzetért.
  • Rostban gazdag összetevők, amelyek segítik az emésztést, szabályozzák a vércukrot, csökkentik a gyulladásokat.
  • Antioxidánsok (pl. paradicsom, fokhagyma, hagyma) amelyek védik a sejteket a káros szabadgyököktől.

Tudósok persze nem állítják biztosra, hogy maga a leves száz százalék garancia az örök életre, de hogy hozzájárulhat ahhoz, hogy 100 év fölött is jó formában legyél, nos, az már nem mese. És az sem árt, ha nap, mint nap jó dolgkat eszel.

Hogyan illeszd be a mindennapokba

Nem szükséges különleges szakácstudomány - csak egy jó alaprecept és a gyakori ismétlés. A hagyomány szerint a minestrone akár reggelire is fogyasztható, de persze ebédre vagy vacsorára is tökéletes. Ha minden reggel egy tányérral kanalazol belőle, az az anyagcsere, emésztés és immunrendszer karbantartásának olyan löketét adhatja, amiért hálás lesz a tested.

Minestrone leves recept

Hozzávalók:

  • olaj
  • 1 fej vöröshagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 3 db sárgarépa
  • 2 db fehérrépa
  • ½ zellergumó
  • 2 babérlevél
  • ¼ kelkáposzta
  • 20 dkg vajbab
  • paradicsomsűrítmény (kb. 1,5 dl)
  • bors
  • bazsalikom
  • cukor (csipet)
  • 1 doboz vörösbab
  • ½ cukkini
  • 4 dkg makarónitészta

Elkészítés

 1. Az olajon dinszteld meg a felkockázott vöröshagymát és fokhagymát.

2. Add hozzá a felkarikázott sárgarépát, fehérrépát, zellert és babérlevelet, sózd, lefedve párold kb. 10 percig.

3. Mikor a zöldségek kezdenek megpuhulni, jöhet a felcsíkozott kelkáposzta és a vajbab.

4. Öntsd bele a paradicsomsűrítményt, hígítsd vízzel, ízesítsd borssal, bazsalikommal, adj hozzá egy csipet cukrot

5. Fedő alatt főzd puhára az alapanyagot.

6. Kicsit a vége felé add hozzá a vörösbabot, a felkockázott cukkinit és a makarónitésztát. Főzd további kb. 5 percig, amíg minden összeér.

Tipp: bármi szabálytalanság (amilyen zöldség éppen van otthon) bocsánatos: meg lehet bolondítani spenóttal, újhagymával, borsóval, hüvelyesekkel.

