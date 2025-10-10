Mindenki a koreai csodadiétára esküszik: a tiktokkerek már lefogytak, te mire vársz?

Egy koreai orvos, Park Yong-Woo a Switch-On diéta "anyja, módszerét sok tiktokker is kipróbálta. A doktornő 33 éve foglalkozik túlsúlyos emberekkel, módszeréről könyvet is írt. Ennek részleteit most rövid, de informatív TikTok-videókban kezdte el terjeszteni, a reakciók pedig elképesztőek: több ezer kommentelő számolt be arról, hogy látványos eredményt ért el mindössze négy hét alatt. Mielőtt megijednél, megnyugtatunk: nem kell hozzá hagyományos koreai ételeket fogyasztani.

Ki gondolta volna, hogy a 2025-ben a Switch-On diéta lesz a fogyókúrák királya

Forrás: Shutterstock

A Switch-On diéta meghódította a TikTokot

A netes doki a videóiban mindent dokumentált: az étkezéseit, az edzéseit, és a testsúlyának változását is napokra lebontva. Nem véletlen, hogy számtalan követője lett a koreai fogyókúrának. Lássuk az étrend részleteit:

A fogyókúra ideje alatt el kell hagynunk a cukrot, az alkoholt és koffeint, és nem szabad feldolgozott élelmiszereke fogyasztani. A diétának négy különböző fázisa van: diétás ételek fogyasztása, időszakos böjt, magas fehérjetartalmú étkezés, és a bélrendszer egészségének optimalizálása lesz a feladatunk a Switch-On diéta alatt.

Az első hét a méregtelenítésre és a bélflóra újraindítására összpontosít. Az első három napban a diétázóknak napi 4 fehérjeturmixot kell innia, ezt probiotikumokkal, és egy egyórás sétával kiegészítve. Éhségérzet esetén natúr joghurt, tofu, vagy zöldségek fogyasztása megengedett. A 4. naptól már lehet fogyasztani alacsony szénhidráttartalmú ételeket is.

A második hét egyszeri 24 órás böjttel kezdődik. A továbbiakban az étkezések továbbra is fehérjedús táplálékokból és alacsony szénhidráttartalmú ételekből állnak, de köztük 8, 12 vagy akár 16 órát is kihagynak a fogyni vágyók.

A harmadik és negyedik héten fokozni kell a zsírégetést különböző edzésekkel, és hetente két 24 órás böjtöt kell beiktatni. A többi napin már lehet gyümölcsöket és édesburgonyát is fogyasztani, de kizárólag az edzések után.

Dr. Park szerint a négy hét alatt nem csak fogyunk, regenerálódik a bélrendszerünk, és szinte újraindul az emésztésünk. Emellett sokkal fittebbek, és fejben is frissebbek leszünk. Azóta több influenszer is kipróbálta Dr. Park módszerét, és szinte mindenki arról számolt be, hogy teljesen új embernek érezte magát a program után.