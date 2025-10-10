Mindenki a koreai csodadiétára esküszik: a tiktokkerek már lefogytak, te mire vársz?

Egy koreai orvos, Park Yong-Woo a Switch-On diéta "anyja, módszerét sok tiktokker is kipróbálta. A doktornő 33 éve foglalkozik túlsúlyos emberekkel, módszeréről könyvet is írt. Ennek részleteit most rövid, de informatív TikTok-videókban kezdte el terjeszteni, a reakciók pedig elképesztőek: több ezer kommentelő számolt be arról, hogy látványos eredményt ért el mindössze négy hét alatt. Mielőtt megijednél, megnyugtatunk: nem kell hozzá hagyományos koreai ételeket fogyasztani.
A netes doki a videóiban mindent dokumentált: az étkezéseit, az edzéseit, és a testsúlyának változását is napokra lebontva. Nem véletlen, hogy számtalan követője lett a koreai fogyókúrának. Lássuk az étrend részleteit:
A fogyókúra ideje alatt el kell hagynunk a cukrot, az alkoholt és koffeint, és nem szabad feldolgozott élelmiszereke fogyasztani. A diétának négy különböző fázisa van: diétás ételek fogyasztása, időszakos böjt, magas fehérjetartalmú étkezés, és a bélrendszer egészségének optimalizálása lesz a feladatunk a Switch-On diéta alatt.
Dr. Park szerint a négy hét alatt nem csak fogyunk, regenerálódik a bélrendszerünk, és szinte újraindul az emésztésünk. Emellett sokkal fittebbek, és fejben is frissebbek leszünk. Azóta több influenszer is kipróbálta Dr. Park módszerét, és szinte mindenki arról számolt be, hogy teljesen új embernek érezte magát a program után.
