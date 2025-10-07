Nincs kedved edzeni? — 5 tipp, ami garantáltan mozgósít

Mindenkivel előfordul néha, hogy a háta közepére kívánja az aznapi edzést, de az is igaz, hogy mindennap van egy lehetőséged, amivel érdemes élned. Fontos, hogy olyan mozgásformát válassz, amit élvezel – csakis így érdemes edzeni. Hiába mész futni, ha számodra a futás halálosan unalmas. A vége úgyis az lesz, hogy abbahagyod. Mutatunk pár tippet, hogy ez ne fordulhasson elő.

Nincs kedved edzeni? Adunk pár tippet, hogyan ne add fel

Lehetőleg ne heti 5 edzéssel kezdj, ha előtte hónapokig még a terem felé sem mentél vagy otthon még az 1 kilós súlyzót sem emelted fel. Inkább iktass be 2 élvezhető és fenntartható edzésformát, mint 5 kényszeredettet. Az alábbiakban adunk 5 olyan tippet, amely nagyon nagy valószínűséggel visszaadja az elvesztett motivációd.

1. tipp: Csinos szettben sokkal jobban esik az edzés – Szerezz be egyet!

Nincs vagy már nem jók rád a régi edzőcuccaid? Szerezz be új szettet vagy cipőt, lehetőleg olyat, amiben legszívesebben azonnal megmutatnád magad. Otthon edzel? Akkor meg azért szerezz be új topot és leggingset, hogy a négy fal között is elégedett lehess magaddal.

A rosszul illeszkedő sportruházat egyébként is képes megölni a motivációt és az önbizalmat.

Válassz funkcionális és kényelmes ruházatot a kedvenc színedben, amely megfelelően elvezeti az izzadságot.

2. tipp: Ki mondta, hogy magányosan kell edzeni?

Hívd el a barátnődet vagy a kollégádat!

Viccesen úgy is mondhatnánk, hogy ha már te szenvedsz, szenvedjen más is. A lényeg, hogy ha úgy érzed, pont az egyedüllét miatt nincs kedved megmozgatni magad, gondoskodj társaságról.

Megoldás lehet az is, ha csoportos órára (spinningre, aerobic-ra, TRX-re) jelentkezel – egy jó közösség kellően motiváló lehet, bátoríthatjátok egymást, és az edzésutáni beszélgetések során rájöhetsz arra, hogy másoknak is vannak nemszeretem napjai.

Az a jó kis közös izzadás! Ne menj egyedül edzeni, mert nem biztos, hogy megadja a számodra szükséges motivációt.

3. tipp: A kondicionálás Pavlov kutyájánál is bevált − Alakíts ki szokást, amiről eszedbe jut, hogy edzeni „kell”

Érdemes kialakítani egy szokást, ami tudat alatt arra emlékeztet, hogy edzeni jó.

Például változtasd meg a laptopod háttérképét, válassz edzéssel kapcsolatos fotót, vagy olyat, amin kitartással kapcsolatos idézet van.

A táskád tetejére teheted az edzőcuccodat lefekvés előtt, így reggel azonnal eszedbe fog jutni, hogy mivel is szeretnéd indítani a napot. Olyan ez, mint a kávézás rituáléja: felkelsz, elkészíted a kávéd, elolvasod a híreket − a tested ebből már megtanulta, hogy itt az ideje felkelni.