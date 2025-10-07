Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 7., kedd

Nincs kedved edzeni? — 5 tipp, ami garantáltan mozgósít

Shutterstock - Roman Samborskyi
motiváció edzés jókedv
Jónás Ágnes
2025.10.07.
Már a testmozgás gondolatára is összerezzensz? Mindig találsz valami kifogást, hogy miért nem mész le edzeni? Íme 5 tipp, amely segít, hogy mozgósítsd magad.

Mindenkivel előfordul néha, hogy a háta közepére kívánja az aznapi edzést, de az is igaz, hogy mindennap van egy lehetőséged, amivel érdemes élned. Fontos, hogy olyan mozgásformát válassz, amit élvezel – csakis így érdemes edzeni. Hiába mész futni, ha számodra a futás halálosan unalmas. A vége úgyis az lesz, hogy abbahagyod. Mutatunk pár tippet, hogy ez ne fordulhasson elő.

tipp edzéshez
Nincs kedved edzeni? Adunk pár tippet, hogyan ne add fel
Forrás: Shutterstock

Lehetőleg ne heti 5 edzéssel kezdj, ha előtte hónapokig még a terem felé sem mentél vagy otthon még az 1 kilós súlyzót sem emelted fel. Inkább iktass be 2 élvezhető és fenntartható edzésformát, mint 5 kényszeredettet. Az alábbiakban adunk 5 olyan tippet, amely nagyon nagy valószínűséggel visszaadja az elvesztett motivációd. 

1. tipp: Csinos szettben sokkal jobban esik az edzés – Szerezz be egyet!

Nincs vagy már nem jók rád a régi edzőcuccaid? Szerezz be új szettet vagy cipőt, lehetőleg olyat, amiben legszívesebben azonnal megmutatnád magad. Otthon edzel? Akkor meg azért szerezz be új topot és leggingset, hogy a négy fal között is elégedett lehess magaddal. 

A rosszul illeszkedő sportruházat egyébként is képes megölni a motivációt és az önbizalmat.

Válassz funkcionális és kényelmes ruházatot a kedvenc színedben, amely megfelelően elvezeti az izzadságot. 

edzeni
Egy új cipő kellően tud motiválni. Menj edzeni olyanban, ami számodra a legszebb és legkényelmesebb! Forrás: Shutterstock

2. tipp: Ki mondta, hogy magányosan kell edzeni? 

Hívd el a barátnődet vagy a kollégádat! 

Viccesen úgy is mondhatnánk, hogy ha már te szenvedsz, szenvedjen más is. A lényeg, hogy ha úgy érzed, pont az egyedüllét miatt nincs kedved megmozgatni magad, gondoskodj társaságról.

Megoldás lehet az is, ha csoportos órára (spinningre, aerobic-ra, TRX-re) jelentkezel – egy jó közösség kellően motiváló lehet, bátoríthatjátok egymást, és az edzésutáni beszélgetések során rájöhetsz arra, hogy másoknak is vannak nemszeretem napjai. 

edzeni
Az a jó kis közös izzadás! Ne menj egyedül edzeni, mert nem biztos, hogy megadja a számodra szükséges motivációt.
Forrás: Shutterstock

3. tipp: A kondicionálás Pavlov kutyájánál is bevált − Alakíts ki szokást, amiről eszedbe jut, hogy edzeni „kell”

Érdemes kialakítani egy szokást, ami tudat alatt arra emlékeztet, hogy edzeni jó. 

Például változtasd meg a laptopod háttérképét, válassz edzéssel kapcsolatos fotót, vagy olyat, amin kitartással kapcsolatos idézet van.

A táskád tetejére teheted az edzőcuccodat lefekvés előtt, így reggel azonnal eszedbe fog jutni, hogy mivel is szeretnéd indítani a napot. Olyan ez, mint a kávézás rituáléja: felkelsz, elkészíted a kávéd, elolvasod a híreket − a tested ebből már megtanulta, hogy itt az ideje felkelni.

4. tipp: Edzeni voltál? Jutalmazd meg magad!

Teljesen természetes, hogy a semmiért nem akarsz csak úgy mozogni. Jutalmazd meg magad a sporttal töltött időt követően, így alig várod majd, hogy teljesítsd a napi penzumot. Például csak akkor nézz meg egy részt este az új Netflix-sorozatból, ha aznap eleget mozogtál. 

A lényeg, hogy a jutalom ne nasi legyen, mert annak akár falásroham is lehet a vége. 

5. tipp: Légy önmagad lemezlovasa − Edzeni a legjobb tracklistával érdemes

Szerencsére elmúltak már azok az idők, hogy discmant kelljen magunkkal cipelni futáshoz és erősítéshez. Rakj össze egy motiváló zenei listát a telefonodon, szerezz be earpods fülhallgatót, és hajrá! 

A jó zene megadja az edzés ritmusát és bizonyítottan képes pozitívan befolyásolni a mozgáshoz való hozzáállást, ugyanis növeli a boldogsághormon szintjét. 

Különösen motiváló lehet, ha motivációs szövegeket hallgatsz, de van, akinek a relaxációs zene válik be. 

edzeni
Ha jó a zene, edzeni is könnyebb lesz
Forrás: Shutterstock


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

