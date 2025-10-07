Nincs kedved edzeni? — 5 tipp, ami garantáltan mozgósít

Mindenkivel előfordul néha, hogy a háta közepére kívánja az aznapi edzést, de az is igaz, hogy mindennap van egy lehetőséged, amivel érdemes élned. Fontos, hogy olyan mozgásformát válassz, amit élvezel – csakis így érdemes edzeni. Hiába mész futni, ha számodra a futás halálosan unalmas. A vége úgyis az lesz, hogy abbahagyod. Mutatunk pár tippet, hogy ez ne fordulhasson elő.
Lehetőleg ne heti 5 edzéssel kezdj, ha előtte hónapokig még a terem felé sem mentél vagy otthon még az 1 kilós súlyzót sem emelted fel. Inkább iktass be 2 élvezhető és fenntartható edzésformát, mint 5 kényszeredettet. Az alábbiakban adunk 5 olyan tippet, amely nagyon nagy valószínűséggel visszaadja az elvesztett motivációd.
Nincs vagy már nem jók rád a régi edzőcuccaid? Szerezz be új szettet vagy cipőt, lehetőleg olyat, amiben legszívesebben azonnal megmutatnád magad. Otthon edzel? Akkor meg azért szerezz be új topot és leggingset, hogy a négy fal között is elégedett lehess magaddal.
A rosszul illeszkedő sportruházat egyébként is képes megölni a motivációt és az önbizalmat.
Válassz funkcionális és kényelmes ruházatot a kedvenc színedben, amely megfelelően elvezeti az izzadságot.
Hívd el a barátnődet vagy a kollégádat!
Viccesen úgy is mondhatnánk, hogy ha már te szenvedsz, szenvedjen más is. A lényeg, hogy ha úgy érzed, pont az egyedüllét miatt nincs kedved megmozgatni magad, gondoskodj társaságról.
Megoldás lehet az is, ha csoportos órára (spinningre, aerobic-ra, TRX-re) jelentkezel – egy jó közösség kellően motiváló lehet, bátoríthatjátok egymást, és az edzésutáni beszélgetések során rájöhetsz arra, hogy másoknak is vannak nemszeretem napjai.
Érdemes kialakítani egy szokást, ami tudat alatt arra emlékeztet, hogy edzeni jó.
Például változtasd meg a laptopod háttérképét, válassz edzéssel kapcsolatos fotót, vagy olyat, amin kitartással kapcsolatos idézet van.
A táskád tetejére teheted az edzőcuccodat lefekvés előtt, így reggel azonnal eszedbe fog jutni, hogy mivel is szeretnéd indítani a napot. Olyan ez, mint a kávézás rituáléja: felkelsz, elkészíted a kávéd, elolvasod a híreket − a tested ebből már megtanulta, hogy itt az ideje felkelni.
Teljesen természetes, hogy a semmiért nem akarsz csak úgy mozogni. Jutalmazd meg magad a sporttal töltött időt követően, így alig várod majd, hogy teljesítsd a napi penzumot. Például csak akkor nézz meg egy részt este az új Netflix-sorozatból, ha aznap eleget mozogtál.
A lényeg, hogy a jutalom ne nasi legyen, mert annak akár falásroham is lehet a vége.
Szerencsére elmúltak már azok az idők, hogy discmant kelljen magunkkal cipelni futáshoz és erősítéshez. Rakj össze egy motiváló zenei listát a telefonodon, szerezz be earpods fülhallgatót, és hajrá!
A jó zene megadja az edzés ritmusát és bizonyítottan képes pozitívan befolyásolni a mozgáshoz való hozzáállást, ugyanis növeli a boldogsághormon szintjét.
Különösen motiváló lehet, ha motivációs szövegeket hallgatsz, de van, akinek a relaxációs zene válik be.
