„Tablettaszünet”: van értelme vagy csak ártasz vele magadnak?

A „tablettaszünet” kifejezés az utóbbi években elterjedt az interneten, és sokan tévesen egészségvédő lépésként tekintenek rá. Valójában a korszerű hormonális fogamzásgátlók úgy vannak megtervezve, hogy hosszú távon is biztonságosan alkalmazhatók, anélkül, hogy „méreganyagokat halmoznának fel” vagy kimerítenék a szervezetet.

Tablettaszünet: szükséges vagy felesleges?

Forrás: Shutterstock

Mit gondolnak a szakértők a tablettaszünetről?

A hormonális fogamzásgátló tabletták mesterségesen stabil hormonális környezetet biztosítanak, ami megakadályozza a peteérést. A szervezet ehhez az állapothoz alkalmazkodik, és nincs szüksége „pihenésre” vagy „méregtelenítésre”.

A nőgyógyászok szerint a tablettaszünet nem állítja helyre a természetes ciklust, sőt, annak hirtelen megszakítása gyakran hormonális ingadozást idéz elő. Ez a változás okozhat erősebb menstruációt, bőrzsírosodást, aknét vagy hangulatváltozásokat.

„Nem ajánlott tablettaszünetet tartani indokolatlanul, mert semmilyen tudományos bizonyíték nem támasztja alá, hogy a szervezetnek »pihennie« kellene — ehelyett a hormonháztartás felesleges kilengései jönnek létre és a terápia elején magasabb a trombózis kockázata is” – tanácsolja Dr. Diószegi Brigitta szülész-nőgyógyász szakorvos.

Mi történik a szervezetben a szünet alatt?

A tabletta abbahagyásakor a hormonháztartás fokozatosan visszatér a természetes ritmusához. Ez egyénenként eltérő időt vehet igénybe – van, akinél néhány hét, másnál akár több hónap is lehet, mire a peteérés és a menstruáció rendeződik.

A szakértők szerint az első hónapokban jellemző lehet a ciklus ingadozása, a bőr zsírosodása, fokozott szőrnövekedés vagy átmeneti hajhullás, különösen azoknál, akik korábban hormonális egyensúlyzavarral (pl. PCOS-el) küzdöttek.

Sokan ilyenkor tapasztalnak „visszapattanó tüneteket” – azaz visszatérhetnek azok a panaszok, amelyek miatt korábban a tablettát elkezdték (erős menstruáció, akné, premenstruációs tünetek). A szakértők szerint ezek nem mellékhatások, hanem a természetes hormonális ciklus újraindulásának jelei.

Mikor indokolt mégis a szünet?

A nőgyógyászok szerint a tabletta abbahagyása kizárólag három esetben javasolt:

Terhességtervezés előtt, hogy a természetes hormonháztartás visszaálljon.

Egészségügyi okból – például trombózishajlam, májbetegség vagy a tabletta mellékhatásai miatt.

Orvosi javaslatra, ha más típusú hormonális vagy hormonmentes fogamzásgátlóra történik az átállás.

Ha valaki valóban szünetet fontolgat – például mellékhatások miatt, vagy tervezett gyermekvállalás előtt –, az időzítés, az orvosi konzultáció és az alternatív védekezési módok gondos megtervezése kulcsfontosságú. A legjobb, ha orvos dönti el, hogy indokolt-e a szünet, és ha igen, mennyi ideig tarthat.