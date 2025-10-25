Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 25., szombat Bianka, Blanka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
fogamzásgátlás

„Tablettaszünet”: van értelme vagy csak ártasz vele magadnak?

Shutterstock - Miljan Zivkovic
fogamzásgátlás szünet tabletta
Zedna Life
2025.10.25.
Sok nő hallott már arról, hogy egyes fogamzásgátló tablettát használók átmenetileg abbahagyják a szedést, akár „pihenésképp”. De vajon az úgynevezett tablettaszünetnek van tudományos alapja, vagy inkább kockázatos lépés?

A „tablettaszünet” kifejezés az utóbbi években elterjedt az interneten, és sokan tévesen egészségvédő lépésként tekintenek rá. Valójában a korszerű hormonális fogamzásgátlók úgy vannak megtervezve, hogy hosszú távon is biztonságosan alkalmazhatók, anélkül, hogy „méreganyagokat halmoznának fel” vagy kimerítenék a szervezetet. 

Tablettaszünetet tartó nő
Tablettaszünet: szükséges vagy felesleges?
Forrás: Shutterstock

Mit gondolnak a szakértők a tablettaszünetről? 

A hormonális fogamzásgátló tabletták mesterségesen stabil hormonális környezetet biztosítanak, ami megakadályozza a peteérést. A szervezet ehhez az állapothoz alkalmazkodik, és nincs szüksége „pihenésre” vagy „méregtelenítésre”. 

A nőgyógyászok szerint a tablettaszünet nem állítja helyre a természetes ciklust, sőt, annak hirtelen megszakítása gyakran hormonális ingadozást idéz elő. Ez a változás okozhat erősebb menstruációt, bőrzsírosodást, aknét vagy hangulatváltozásokat. 

„Nem ajánlott tablettaszünetet tartani indokolatlanul, mert semmilyen tudományos bizonyíték nem támasztja alá, hogy a szervezetnek »pihennie« kellene — ehelyett a hormonháztartás felesleges kilengései jönnek létre és a terápia elején magasabb a trombózis kockázata is” – tanácsolja Dr. Diószegi Brigitta szülész-nőgyógyász szakorvos. 

Mi történik a szervezetben a szünet alatt? 

A tabletta abbahagyásakor a hormonháztartás fokozatosan visszatér a természetes ritmusához. Ez egyénenként eltérő időt vehet igénybe – van, akinél néhány hét, másnál akár több hónap is lehet, mire a peteérés és a menstruáció rendeződik. 
A szakértők szerint az első hónapokban jellemző lehet a ciklus ingadozása, a bőr zsírosodása, fokozott szőrnövekedés vagy átmeneti hajhullás, különösen azoknál, akik korábban hormonális egyensúlyzavarral (pl. PCOS-el) küzdöttek. 

Sokan ilyenkor tapasztalnak „visszapattanó tüneteket” – azaz visszatérhetnek azok a panaszok, amelyek miatt korábban a tablettát elkezdték (erős menstruáció, akné, premenstruációs tünetek). A szakértők szerint ezek nem mellékhatások, hanem a természetes hormonális ciklus újraindulásának jelei. 

Mikor indokolt mégis a szünet? 

A nőgyógyászok szerint a tabletta abbahagyása kizárólag három esetben javasolt: 

  • Terhességtervezés előtt, hogy a természetes hormonháztartás visszaálljon. 
  • Egészségügyi okból – például trombózishajlam, májbetegség vagy a tabletta mellékhatásai miatt. 
  • Orvosi javaslatra, ha más típusú hormonális vagy hormonmentes fogamzásgátlóra történik az átállás

Ha valaki valóban szünetet fontolgat – például mellékhatások miatt, vagy tervezett gyermekvállalás előtt –, az időzítés, az orvosi konzultáció és az alternatív védekezési módok gondos megtervezése kulcsfontosságú. A legjobb, ha orvos dönti el, hogy indokolt-e a szünet, és ha igen, mennyi ideig tarthat. 

Fogamzásgátlás szoptatás alatt: melyik módszer biztonságos?

Sok nő számára kérdés, hogy a szoptatás ideje alatt szükség van-e külön védekezésre. A nőgyógyászok szerint a válasz egyértelmű: igen. A fogamzásgátlás szoptatás alatt is fontos, ám nem mindegy, melyik módszert választjuk, hiszen egyes hormonok befolyásolhatják a tejtermelést és a baba egészségét is.

Hormonális akné vagy stressz okozta pattanás? Így különböztethető meg

A pattanások nemcsak kamaszkorban okoznak gondot, hanem felnőtteknél is gyakran jelentkeznek. A szakértők szerint a hormonális akné és a stressz okozta pattanás eltérő módon jelenik meg, és más kezelési stratégiát igényel.

Hüvelyszárazság fiatalkorban: mi állhat a háttérben?

A hüvelyszárazság nemcsak idősebb korban fordul elő. A hüvelyszárazság fiatalkorban is jelentkezhet, amelynek oka lehet hormonális változás vagy fertőzés. A tünet megértése és kezelése segít visszaállítani az intim komfortot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu