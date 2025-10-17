Fogamzásgátlás szoptatás alatt: melyik módszer biztonságos?

A szülés utáni időszakban a szervezet regenerálódik, a hormonális egyensúly fokozatosan áll helyre, de a termékenység már a menstruáció visszatérése előtt is helyreállhat. A szakértők tapasztalata szerint a nők többsége tévesen azt gondolja, hogy amíg szoptat, nem eshet teherbe – ez azonban csak részben igaz, és számos tényezőtől függ. Ezeket a fogamzásgátlási módszereket biztonságos használni szoptatás alatt.
A szoptatás önmagában nem mindig védelem
A laktációs amenorrhea (más néven LAM) – vagyis a szoptatás miatti átmeneti terméketlenség – valóban csökkenti a teherbeesés esélyét, de csak akkor hatékony, ha a baba kizárólag anyatejet kap, legalább napi hatszor szopik, és az anya még nem menstruál.
A nőgyógyászati irányelvek szerint ez a természetes módszer a szülés utáni első hat hónapban nyújthat viszonylag megbízható védelmet, utána azonban már nem elegendő. A szakértők hangsúlyozzák, hogy az első peteérés akár a menstruáció előtt is bekövetkezhet, így a terhesség akkor is lehetséges, ha a menstruáció még nem tért vissza.
Fogamzásgátlás szoptatás alatt: mely módszerek biztonságosak?
A hormonmentes megoldások – például az óvszer, a rézspirál vagy a mechanikus pesszárium – teljes mértékben biztonságosak szoptatás alatt, és nem befolyásolják sem az anyatejet, sem a hormonháztartást. Ezeket az orvosok elsőként ajánlják a szülés utáni hónapokban, különösen akkor, ha az anya még nem szeretne újabb terhességet.
A hormonális módszerek közül csak bizonyos készítmények javasoltak. A kombinált fogamzásgátló tabletták (ösztrogén–progeszteron) nem ajánlottak, mert csökkenthetik a tejtermelést.
A szakértők ehelyett a csak progeszteront tartalmazó minipilleket vagy a progeszteron alapú injekciókat, implantátumokat javasolják, mivel ezek nem befolyásolják az anyatej mennyiségét vagy összetételét.
A spirálok közül a hormonmentes rézspirál és a progeszterontartalmú spirál is biztonságosnak számítanak, de felhelyezésüket a szülés után legalább hat héttel javasolják, amikor a méh már visszanyerte eredeti állapotát.
Dr. Kor Áron, szülész-nőgyógyász szakorvos hangsúlyozza:
Igen, létezik olyan fogamzásgátló, amit lehet használni szoptatás alatt, több ilyen készítmény is van. Ilyenek a nem kombinált fogamzásgátló, úgynevezett minipill gyógyszerek, amelyek csak progeszteront tartalmaznak.
Ezek a tabletták a tejtermelést nem befolyásolják, így biztonságosak mind az édesanya, mind a csecsemő számára. A kombinált – ösztrogént is tartalmazó – készítményeket viszont ilyenkor nem javasolt alkalmazni, mivel csökkenthetik a tej mennyiségét és megváltoztathatják annak összetételét.
A szakember hozzátette:
„Spirált nem szoktunk javasolni, azt csak akkor, amikor visszatér a menstruáció, már csak azért is, mert kitágul a méhszáj, és így könnyebb, valamint fájdalommentes a felhelyezése.”
A megfelelő módszer kiválasztását mindig egyéni tényezők befolyásolják: a szoptatás intenzitása, a kismama egészségi állapota, korábbi trombózishajlam vagy hormonérzékenység. A nőgyógyászok szerint a szülés utáni kontrollvizsgálat ideális alkalom arra, hogy a védekezés kérdését is megbeszéljék az orvossal. A szakértők azt tanácsolják: ne halogassuk a döntést, mert a szülés utáni első hónapokban is bekövetkezhet váratlan terhesség – még a menstruáció visszatérése előtt.