Fogamzásgátlás szoptatás alatt: melyik módszer biztonságos?

A szülés utáni időszakban a szervezet regenerálódik, a hormonális egyensúly fokozatosan áll helyre, de a termékenység már a menstruáció visszatérése előtt is helyreállhat. A szakértők tapasztalata szerint a nők többsége tévesen azt gondolja, hogy amíg szoptat, nem eshet teherbe – ez azonban csak részben igaz, és számos tényezőtől függ. Ezeket a fogamzásgátlási módszereket biztonságos használni szoptatás alatt.

Mely fogamzásgátlást használjunk szoptatáskor?

Forrás: Shutterstock

A szoptatás önmagában nem mindig védelem

A laktációs amenorrhea (más néven LAM) – vagyis a szoptatás miatti átmeneti terméketlenség – valóban csökkenti a teherbeesés esélyét, de csak akkor hatékony, ha a baba kizárólag anyatejet kap, legalább napi hatszor szopik, és az anya még nem menstruál.

A nőgyógyászati irányelvek szerint ez a természetes módszer a szülés utáni első hat hónapban nyújthat viszonylag megbízható védelmet, utána azonban már nem elegendő. A szakértők hangsúlyozzák, hogy az első peteérés akár a menstruáció előtt is bekövetkezhet, így a terhesség akkor is lehetséges, ha a menstruáció még nem tért vissza.

Fogamzásgátlás szoptatás alatt: m ely módszerek biztonságosak?

A hormonmentes megoldások – például az óvszer, a rézspirál vagy a mechanikus pesszárium – teljes mértékben biztonságosak szoptatás alatt, és nem befolyásolják sem az anyatejet, sem a hormonháztartást. Ezeket az orvosok elsőként ajánlják a szülés utáni hónapokban, különösen akkor, ha az anya még nem szeretne újabb terhességet.

A hormonális módszerek közül csak bizonyos készítmények javasoltak. A kombinált fogamzásgátló tabletták (ösztrogén–progeszteron) nem ajánlottak, mert csökkenthetik a tejtermelést.

A szakértők ehelyett a csak progeszteront tartalmazó minipilleket vagy a progeszteron alapú injekciókat, implantátumokat javasolják, mivel ezek nem befolyásolják az anyatej mennyiségét vagy összetételét.

A spirálok közül a hormonmentes rézspirál és a progeszterontartalmú spirál is biztonságosnak számítanak, de felhelyezésüket a szülés után legalább hat héttel javasolják, amikor a méh már visszanyerte eredeti állapotát.