Fogamzásgátló tabletta és hízás: mítosz vagy valós mellékhatás?

A hormonális fogamzásgátlás világszerte nők millióinak életét könnyíti meg, ugyanakkor számos tévhit is kering vele kapcsolatban. Az egyik leggyakoribb félelem, hogy a fogamzásgátló tabletta szedése súlygyarapodáshoz vezet. Ez a kérdés sok nő döntését befolyásolja, amikor a védekezési módszerek közül választ. De vajon tényleg a tabletta tehető felelőssé, vagy más tényezők játszanak szerepet?

Tényleg hízást okozhat a fogamzásgátló tabletta?

Forrás: Shutterstock

Hogyan hat a fogamzásgátló tabletta a szervezetre?

A fogamzásgátló tabletta mesterséges hormonokat tartalmaz, amelyek gátolják a peteérést, megváltoztatják a méhnyálkahártyát és a méhnyaknyák összetételét. A hormonális változások mellékhatásokkal is járhatnak: fejfájás, émelygés, hangulatingadozás, vagy ritkábban bőrproblémák. A hízás kérdésében azonban a tudományos bizonyítékok nem egyértelműek.

Valós mellékhatás vagy tévhit?

Számos vizsgálat kimutatta, hogy a fogamzásgátló tabletta és a hízás közötti kapcsolat nem olyan egyértelmű, mint ahogy sokan hiszik. A legtöbb esetben a tablettát szedő nők nem tapasztalnak jelentős súlygyarapodást. Ha mégis, annak oka gyakran a szervezet vízvisszatartása, amely az ösztrogén hormon hatására átmenetileg fokozódhat. Ez a néhány kilós változás azonban nem zsírgyarapodás, és általában idővel megszűnik.

A kutatások szerint a hosszú távú súlynövekedés inkább az életkorral, a mozgásszegény életmóddal és a helytelen táplálkozással függ össze, mintsem a fogamzásgátló tabletta szedésével.

Miért tűnhet mégis úgy, hogy a tabletta hizlal?

A tabletta szedésének kezdetén gyakoriak a hormonális ingadozások, amelyek hatással lehetnek az étvágyra. Sokan emiatt érzik úgy, hogy többet esznek, és emiatt nő a testsúlyuk. A hormonok vízvisszatartást is okozhatnak, ami átmeneti súlynövekedést eredményez. Ugyanakkor a testsúly tartós változását sokkal inkább a mindennapi szokások és az életmód befolyásolja.

Mit tehetünk a súlyunk megőrzéséért?

Akár fogamzásgátló tablettát szed valaki, akár nem, a testsúly megtartásának alapja az egészséges étrend és a rendszeres mozgás. A kiegyensúlyozott táplálkozás, a sok zöldség, gyümölcs és a megfelelő fehérjebevitel, valamint a heti többszöri fizikai aktivitás a legjobb garancia arra, hogy a kilók ne szaladjanak fel.