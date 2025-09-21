Még, hogy plasztika! A toka eltüntetése megoldható egy 2 perces szupertréninggel

Most mihez kezdjünk? Mit tehetünk a toka eltüntetése érdekében? Kerüljük a fotózkodást, viseljünk folyton sálat vagy garbót, esetleg kezdjünk el spórolni plasztikai beavatkozásra, ami nem is biztos, hogy a legtartósabb megoldás? Megnyugtatunk: nem kell azonnal plasztikai sebészhez rohanni, vagy más hasonlóan gyötrelmes kezelésnek alávetned magad. Bizonyos gyakorlatok képesek olyan liftinget adni, melyek akár egy fiatalító kúrával is felérnek. A tréning hatására a különböző tápanyagok, illetve az oxigén áramlása felgyorsul, javul a sejtanyagcsere, ami nélkülözhetetlen a feszesség és a rugalmasság megőrzéséhez.
A toka kialakulásához az öröklött tényezők és a kollagénveszteség is hozzájárul, és van, amit már nem lehet teljes mértékben korrigálni az idő múlásával, az alábbi 3 szupertréninggel azonban sokat tehetsz a megereszkedett terület feszesítéséért. Végezd minden nap mindegyiket 2 percen át, de nagyon ügyelj arra, hogy lassan és a lehető legpontosabban végezd a toka eltüntetésére vonatkozó gyakorlatokat.
Ülj vagy állj egyenes háttal. Húzd hátra a vállad, majd nézz kissé felfelé, mintha az ég felé nyújtóznál az álladdal. Próbálj szélesen mosolyogni ebben a helyzetben, és tartsd ki a mosolyt 5–10 másodpercig. Lazíts, majd ismételd meg tízszer. Ez a gyakorlat egyszerre dolgoztatja a nyak és az arc izmait, vagyis feszesíti az áll alatti területet.
Helyezkedj el ülve kényelmesen, döntsd a fejed hátra, hogy az állad az ég felé nézzen. Nyújtsd előre az ajkaid, mintha meg akarnád csókolni a plafont. A gyakorlat kivitelezése akkor helyes, ha érzed, ahogy a nyakad elülső izmai feszülnek. Tartsd ki a pózt 5 másodpercig, majd lassan engedd vissza a fejed. Végezz belőle 10–15 ismétlést. Ez kifejezetten a toka alatti izmokat erősíti.
Egyenes háttal ülj le, álladat tartsd párhuzamosan a talajjal. Szorítsd a nyelvedet erősen a szájpadlásodhoz, közben enyhén döntsd lefelé az állad a mellkas irányába. Tartsd ki 5 másodpercig, majd lazíts. Ismételd meg 15 alkalommal. Ez a gyakorlat aktiválja a nyak és állkapocs körüli mélyebb izmokat, amelyek feszesebbé tehetik a területet.
Ezek a gyakorlatok végtelenül könnyűek, ám annál hatékonyabbak, és minimális időt igényel a kivitelezésük. Ennyi időt bátran szánj magadra, iktasd be a 3 szupertréninget, és meglátod, hogy idővel javulhat a bőröd tónusa, izmaid az állad körül pedig feszesebbek lesznek. Amennyiben további hasznos gyakorlatokra van szükséged, néz meg az alábbi, toka eltüntetésére vonatkozó videót.
