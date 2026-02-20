Miért tér vissza újra és újra? Amit a bakteriális vaginózisról minden nőnek tudnia kell

Sok nő életében legalább egyszer megjelenik, másoknál sajnos rendszeresen visszatér: a bakteriális vaginózis nemcsak kellemetlen, de frusztráló is lehet. Hiába a gondos tisztálkodás, az orvosi kezelés, a kímélő életmód – a probléma makacsul újra felbukkanhat. Ilyenkor könnyű elhinni, hogy valamit rosszul csinálunk. Pedig a visszatérő BV nem annak a jele, hogy nem fordítunk kellő figyelmet a higiéniára, hanem a hüvely ökológiai rendszerének bonyolult válasza a felborult egyensúlyra. A cél nem pusztán az, hogy megszüntessük a tüneteket, hanem hogy megértsük a biológiai folyamatokat – és hosszú távon tudjuk támogatni az intimrégiónk védelmét.

Forrás: Science Photo Library RF

Mi történik valójában a hüvelyben?

A hüvely nem steril közeg – és ez így van rendjén. Az egészséges hüvelyflóra többségét a Lactobacillusok adják, amelyek tejsavat termelve savas környezetet biztosítanak. Ez a pH (általában 3,8-4,2 közötti értékű) gátolja a kórokozók szaporodását, ugyanakkor szaporodásra serkenti a tejsavtermelő bacikat és így nyújt védelmet a fertőzésekkel szemben. A bakteriális vaginózis akkor alakul ki, amikor a pH elcsúszik: kevésbé lesz savas, a Lactobacillusok szaporodása megtorpan, a védelem gyengül és teret enged a kórokozó baktériumok szaporodásának.

Ez a folyamat az indokolatlan hüvelyöblítés által az egyik pillanatról a másikra mehet végbe, mégis kicsit megkésve tűnhet fel csak a kellemetlen szag. Enyhe tünetek megjelenésekor van, aki a kivárásra játszik – pedig a BV nem egy egyszerű fertőzés, hanem a hüvelyi pH eltolódása, amit érdemes mielőbb helyreállítani.

Hirdetés

A biofilm – a láthatatlan bástya

A visszatérő BV hátterében az egyik kulcsfogalom a biofilm. Ez egy baktériumokból és cukorszerű polimerekből álló „védőréteg”, amely a hüvely falához tapadva megnehezíti a kezelés hatásának kialakulását. A biofilm képes elrejteni a benne élő kórokozókat, ezáltal megvédi az időközben helyreállított, savas kémhatástól, és ha a kezelés nem megfelelő időtartamú, a baktériumok túlélnek – és újra elszaporodnak.

Ezért van az, hogy egy alapkúra után a tünetek megszűnnek, de pár hét vagy hónap múlva a BV újra jelentkezik. Nem azért, mert nem vigyáztunk magunkra, hanem mert nem volt elég tartós a hüvelyi pH támogatása, valamint a hüvelyi mikrobiom nem állt vissza a természetes, védelmező állapotába, így a biofilmben megbúvó kórokozók túlélték a kezelést.