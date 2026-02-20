Ne kapj frászt! Ezért hullik jobban a hajad hajmosás közben

Egy hajmosás után tele van a csap, a lefolyó hajszálakkal, és ilyenkor sokan azonnal a legrosszabbra gondolnak. A hajhullás azonban a legtöbb esetben teljesen természetes folyamat, amely a haj növekedési ciklusának a része. Mivel zuhanyzás közben egyszerre látjuk azokat a hajszálakat, amelyek napközben fokozatosan hullottak volna ki, könnyen tűnhet úgy, mintha hirtelen romlott volna a hajunk állapota.
- Zuhanyzás közben intenzívebbnek tűnik a hajhullás
- A hajhullás hátterében számos ok állhat
- Fontos a folyamatos hajápolás kívül-belül
Hajhullás zuhanyzás közben: ezért tapasztalhatjuk
A hajhullás sokszor azért tűnik intenzívebbnek zuhanyzás közben, mert ilyenkor nem több hajszálat veszítünk, hanem egyszerre látjuk azokat, amelyek napközben amúgy is kihullottak volna.
A haj természetes növekedési cikluson megy keresztül: egyik szakasza nyugalmi, majd azt követi a kihullási fázis. Amikor vizet engedünk rá, samponozzuk, vagy megmaszírozzuk a fejbőrt, a már leválni kész hajszálak könnyebben kihullanak. A mennyiséget csak fokozza, hogy ha nem minden nap mosol hajat, a zuhanyzás során egyre több hajszál távozhat, így ez látványosabb hajhullásnak tűnhet.
A zuhanyzás közbeni hajhullás leggyakoribb okai
Ha úgy érzed, hogy a hajhullás mértéke meghaladja a megszokottat, érdemes az életmódbeli és egészségügyi tényezőket is megvizsgálni, mivel ezek hatással lehetnek a haj egészségére és a hajnövesztés folyamatára.
Életmódbeli tényezők
- stressz
- alváshiány
- nem megfelelő táplálkozás és vitaminhiány (vas, D-vitamin, B-vitaminok)
- hirtelen fogyás
Egészségügyi okok
- hormonális változások
- pajzsmirigy működési zavarok
- PCOS
- szülés utáni hajhullás
- fogamzásgátló elhagyása
- autoimmun betegségek
Hajápolási hibák
- túl forró víz használata zuhanyzás közben
- agresszív törülközés
- nedves haj kifésülése
- gyakori hajfestés
- rendszeres hőkezelés
- nem megfelelő sampon vagy hajápolási rutin
Mikor normális - és mikor kell aggódni a hajhullás miatt?
Napi 50-100 hajszál elvesztése teljesen normálisnak számít. Ha a hajhullás főként hajmosáskor tűnik soknak, de nem tapasztalsz látványos hajritkulást vagy hajvonalváltozást, valószínűleg nincs ok az aggodalomra.
Érdemes azonban szakemberhez fordulni, ha:
- a haj csomókban hullik
- elvékonyodik a copfod
- ritkul a választékod
- az intenzív hajhullás több, mint 2-3 hónapig fennáll
Ha a hajhullás mértéke nem egészséges vagy hirtelen megnövekedett, mindenképpen érdemes szakorvoshoz fordulni, mert a hajvesztés mögött hormonális vagy más egyéb egészségügyi probléma is állhat.
Mit tehetsz a hajhullás ellen?
A hajhullás bizonyos mértékig természetes folyamat, néhány tudatos szokással támogathatod a haj egészségét és a hajnövesztés folyamatát.
- Kerüld a túl forró víz használatát zuhanyzás közben
- Ne dörzsöld erősen a hajad törölközéskor
- Pótold a haj szempontjából fontos tápanyagokat (pl. vas, cink, B-vitaminok)
- Csökkentsd a hajformázó eszközök használatát
- Hajtípusodnak megfelelő sampont használj, illetve az utóápolásról, hajbalzsamozásról se feledkezz meg
- Masszírozd ujjaddal rendszeresen a fejbőröd legalább 1 percig, a vérkeringés serkentése érdekében
A haj állapota gyakran az általános egészségünk tükre, ezért a tudatos hajápolás, a kiegyensúlyozott étrend és a megfelelő fejbőrápolás nem csak a hajhullás csökkentésében segíthet: a hajnövesztés támogatásában is fontos szerepet játszik.
