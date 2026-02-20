Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ne kapj frászt! Ezért hullik jobban a hajad hajmosás közben

Shutterstock - Pixel-Shot
egészség hajhullás életmód
Krenyiczky Liza
2026.02.20.
Hajmosás után a lefolyóban maradó hajszálak mennyisége könnyen azt az érzést keltheti, hogy komoly probléma áll a háttérben. A hajhullás sokak számára komoly félelemforrás, hiszen ilyenkor azonnal felmerül a kérdés: vajon mi állhat a jelenség mögött?

Egy hajmosás után tele van a csap, a lefolyó hajszálakkal, és ilyenkor sokan azonnal a legrosszabbra gondolnak. A hajhullás azonban a legtöbb esetben teljesen természetes folyamat, amely a haj növekedési ciklusának a része. Mivel zuhanyzás közben egyszerre látjuk azokat a hajszálakat, amelyek napközben fokozatosan hullottak volna ki, könnyen tűnhet úgy, mintha hirtelen romlott volna a hajunk állapota.

Hajhullás mennyisége zuhanyzást követően többnek tűnhet.
A hajhullás mennyisége zuhanyzást követően többnek tűnhet.
Forrás:  123rf.com
  • Zuhanyzás közben intenzívebbnek tűnik a hajhullás
  • A hajhullás hátterében számos ok állhat
  • Fontos a folyamatos hajápolás kívül-belül

Hajhullás zuhanyzás közben: ezért tapasztalhatjuk

A hajhullás sokszor azért tűnik intenzívebbnek zuhanyzás közben, mert ilyenkor nem több hajszálat veszítünk, hanem egyszerre látjuk azokat, amelyek napközben amúgy is kihullottak volna. 
A haj természetes növekedési cikluson megy keresztül: egyik szakasza nyugalmi, majd azt követi a kihullási fázis. Amikor vizet engedünk rá, samponozzuk, vagy megmaszírozzuk a fejbőrt, a már leválni kész hajszálak könnyebben kihullanak. A mennyiséget csak fokozza, hogy ha nem minden nap mosol hajat, a zuhanyzás során egyre több hajszál távozhat, így ez látványosabb hajhullásnak tűnhet.

A zuhanyzás közbeni hajhullás leggyakoribb okai

Ha úgy érzed, hogy a hajhullás mértéke meghaladja a megszokottat, érdemes az életmódbeli és egészségügyi tényezőket is megvizsgálni, mivel ezek hatással lehetnek a haj egészségére és a hajnövesztés folyamatára.

Életmódbeli tényezők

  • stressz
  • alváshiány
  • nem megfelelő táplálkozás és vitaminhiány (vas, D-vitamin, B-vitaminok)
  • hirtelen fogyás

Egészségügyi okok

  • hormonális változások
  • pajzsmirigy működési zavarok
  • PCOS
  • szülés utáni hajhullás
  • fogamzásgátló elhagyása
  • autoimmun betegségek

Hajápolási hibák

  • túl forró víz használata zuhanyzás közben
  • agresszív törülközés
  • nedves haj kifésülése
  • gyakori hajfestés
  • rendszeres hőkezelés
  • nem megfelelő sampon vagy hajápolási rutin

Mikor normális - és mikor kell aggódni a hajhullás miatt?

Napi 50-100 hajszál elvesztése teljesen normálisnak számít. Ha a hajhullás főként hajmosáskor tűnik soknak, de nem tapasztalsz látványos hajritkulást vagy hajvonalváltozást, valószínűleg nincs ok az aggodalomra.

Érdemes azonban szakemberhez fordulni, ha:

  • a haj csomókban hullik
  • elvékonyodik a copfod
  • ritkul a választékod
  • az intenzív hajhullás több, mint 2-3 hónapig fennáll

Ha a hajhullás mértéke nem egészséges vagy hirtelen megnövekedett, mindenképpen érdemes szakorvoshoz fordulni, mert a hajvesztés mögött hormonális vagy más egyéb egészségügyi probléma is állhat.

Mit tehetsz a hajhullás ellen?

A hajhullás bizonyos mértékig természetes folyamat, néhány tudatos szokással támogathatod a haj egészségét és a hajnövesztés folyamatát. 

  • Kerüld a túl forró víz használatát zuhanyzás közben
  • Ne dörzsöld erősen a hajad törölközéskor
  • Pótold a haj szempontjából fontos tápanyagokat (pl. vas, cink, B-vitaminok)
  • Csökkentsd a hajformázó eszközök használatát
  • Hajtípusodnak megfelelő sampont használj, illetve az utóápolásról, hajbalzsamozásról se feledkezz meg
  • Masszírozd ujjaddal rendszeresen a fejbőröd legalább 1 percig, a vérkeringés serkentése érdekében

A haj állapota gyakran az általános egészségünk tükre, ezért a tudatos hajápolás, a kiegyensúlyozott étrend és a megfelelő fejbőrápolás nem csak a hajhullás csökkentésében segíthet: a hajnövesztés támogatásában is fontos szerepet játszik.

