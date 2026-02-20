Ne kapj frászt! Ezért hullik jobban a hajad hajmosás közben

Egy hajmosás után tele van a csap, a lefolyó hajszálakkal, és ilyenkor sokan azonnal a legrosszabbra gondolnak. A hajhullás azonban a legtöbb esetben teljesen természetes folyamat, amely a haj növekedési ciklusának a része. Mivel zuhanyzás közben egyszerre látjuk azokat a hajszálakat, amelyek napközben fokozatosan hullottak volna ki, könnyen tűnhet úgy, mintha hirtelen romlott volna a hajunk állapota.

A hajhullás mennyisége zuhanyzást követően többnek tűnhet.

Forrás: 123rf.com

Zuhanyzás közben intenzívebbnek tűnik a hajhullás

A hajhullás hátterében számos ok állhat

Fontos a folyamatos hajápolás kívül-belül

Hajhullás zuhanyzás közben: ezért tapasztalhatjuk

A hajhullás sokszor azért tűnik intenzívebbnek zuhanyzás közben, mert ilyenkor nem több hajszálat veszítünk, hanem egyszerre látjuk azokat, amelyek napközben amúgy is kihullottak volna.

A haj természetes növekedési cikluson megy keresztül: egyik szakasza nyugalmi, majd azt követi a kihullási fázis. Amikor vizet engedünk rá, samponozzuk, vagy megmaszírozzuk a fejbőrt, a már leválni kész hajszálak könnyebben kihullanak. A mennyiséget csak fokozza, hogy ha nem minden nap mosol hajat, a zuhanyzás során egyre több hajszál távozhat, így ez látványosabb hajhullásnak tűnhet.

A zuhanyzás közbeni hajhullás leggyakoribb okai

Ha úgy érzed, hogy a hajhullás mértéke meghaladja a megszokottat, érdemes az életmódbeli és egészségügyi tényezőket is megvizsgálni, mivel ezek hatással lehetnek a haj egészségére és a hajnövesztés folyamatára.

Életmódbeli tényezők

stressz

alváshiány

nem megfelelő táplálkozás és vitaminhiány (vas, D-vitamin, B-vitaminok)

hirtelen fogyás

Egészségügyi okok

hormonális változások

pajzsmirigy működési zavarok

PCOS

szülés utáni hajhullás

fogamzásgátló elhagyása

autoimmun betegségek

Hajápolási hibák

túl forró víz használata zuhanyzás közben

agresszív törülközés

nedves haj kifésülése

gyakori hajfestés

rendszeres hőkezelés

nem megfelelő sampon vagy hajápolási rutin

Mikor normális - és mikor kell aggódni a hajhullás miatt?

Napi 50-100 hajszál elvesztése teljesen normálisnak számít. Ha a hajhullás főként hajmosáskor tűnik soknak, de nem tapasztalsz látványos hajritkulást vagy hajvonalváltozást, valószínűleg nincs ok az aggodalomra.