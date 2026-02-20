A kukoricaföldekről a kifutóra: minden idők legnépszerűbb szupermodellje, Cindy Crawford 60 éves lett

Vannak nők, akik csak szimplán szépek és van Cindy Crawford, aki egy korszakot formált és átírta a női testhez és a méltóságteljes öregedéshez fűződő viszonyunkat. Minden egyes megjelenése egy újabb bizonyíték arra, hogy a karizma nem kopik, csak átformálódik valami még nemesebbé és tündöklőbbé.
Cindy Crawford 60 éves lett
- A világ egyik legnépszerűbb szupermodellje, Cindy Crawford ma ünnepli a 60. születésnapját.
- Ebből a nemes alkalomból összeszedtünk életének legnagyobb mérföldköveit.
A 90-es évek egyik legmeghatározóbb modelljeinek egyike volt a ma születésnapot ünneplő Cindy Crawford, aki egy teljesen átlagos illinoisi család középső gyermekeként látta meg a napvilágot. A gyermekkora sajnos egyáltalán nem volt felhőtlen: öccse fiatalon elhunyt leukémiában, ami a későbbi modell egész életét alapjaiban rengette meg.
Cindy Crawford élete során mindig mindenben a maximumot nyújtotta: tanárai szerint már egészen fiatalon is kivételesen intelligens volt és olyan kiemelkedően tanult, hogy ösztöndíjat nyert a Northwestern Egyetem vegyészmérnöki karára.
Szabadidejében is kedves, szorgos lány volt és végül közvetetten, de ez vezette el a világhírnév felé is: tiniként ugyanis éppen egy kukoricaföldön dolgozott, amikor egy arra járó fotós megörökítette őt, a kép pedig annyira népszerű lett, hogy az Elite Modellügynökség azonnal leszerződtette. Két évig dolgozott Chicagoban, majd New Yorkba költözött, ahol csak úgy kapkodtak érte a legnagyobb magazinok: egy új szépségideált testesített meg ugyanis sportos, nőies alkatával a csontsovány, sápadt modellek tömegében.
A 90-es években aztán az igazi A-listás modellek közé került: Naomi Campbellel és Claudia Schifferrel együtt testesítették meg a modernkori nőideált és innentől állandó meghívottja volt nemcsak a divatbemutatóknak, de televíziós műsoroknak és reklámoknak is. A legendás üdítőreklám aztán visszavonathatatlanul a legnagyobbak közé repítette: nem létezett olyan kislány, tini, vagy nő, aki ne rá szeretett volna hasonlítani.
Bár minden idők egyik legjobban kereső szupermodelljévé vált, nem elégedett meg ennyivel: könyvet írt, fitnessvideókat gyártott és létrehozott egy saját kozmetikai márkát is – abban a korszakban, amikor még nem volt minden második színésznőnek vagy modellnek saját márkája.
A magánélete sem volt kevésbé pörgős ekkoriban: 1991-ben hozzáment a már akkor is szexszimbólumnak számító Richard Gere-hez, ám házasságuk röpke négy év után véget ért.
1998-ban aztán megismerte Rande Gerbert, akivel 28 éve élnek boldog, kiegyensúlyozott házasságban és akitől a szépséges modellnek két gyermeke is született: Presley és Kaia.
Cindy Crawford gyerekei nem meglepő módon ma már szintén modellek: fiatalkoruk ellenére mindketten végigjárták már a világ legfontosabb kifutóit. Cindy Crawford lánya, Kaia Gerber anyja pontos hasonmása, olyannyira, hogy még az ikonikus szépségpöttyét is örökölte. Édesanyja szépsége pedig a 6.x után sem fakult semmit és a mai napig hű maradt ahhoz a kisvárosi lányhoz, akit a kukoricaföldeken ismert meg a világ.
A mai napig egy természetes és végtelenül szimpatikus nő, aki előszeretettel beszél az öregedésről és a belső harmónia fontosságáról, ezért ma már nemcsak a szépség, hanem az egészséges életmód, a tudatosság és a kiegyensúlyozottság szimbóluma.
