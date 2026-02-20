Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A kukoricaföldekről a kifutóra: minden idők legnépszerűbb szupermodellje, Cindy Crawford 60 éves lett

Egy anyajegy, egy mosoly és egy tökéletes test – „csupán” ennyi kellett ahhoz, hogy egy igazi legenda szülessen a kifutókon. Cindy Crawford története azonban sokkal több, mint egy egyszerű történet egy különlegesen szép nőről: mese erőről, bátorságról és rendíthetetlen tartásról.

Vannak nők, akik csak szimplán szépek és van Cindy Crawford, aki egy korszakot formált és átírta a női testhez és a méltóságteljes öregedéshez fűződő viszonyunkat. Minden egyes megjelenése egy újabb bizonyíték arra, hogy a karizma nem kopik, csak átformálódik valami még nemesebbé és tündöklőbbé. 

Cindy Crawford egy nyilvános eseményen piros ruhában
A mindig csodálatos Cindy Crawford 60 éves lett. 
Cindy Crawford 60 éves lett

  • A világ egyik legnépszerűbb szupermodellje, Cindy Crawford ma ünnepli a 60. születésnapját. 
  • Ebből a nemes alkalomból összeszedtünk életének legnagyobb mérföldköveit. 

A 90-es évek egyik legmeghatározóbb modelljeinek egyike volt a ma születésnapot ünneplő Cindy Crawford, aki egy teljesen átlagos illinoisi család középső gyermekeként látta meg a napvilágot. A gyermekkora sajnos egyáltalán nem volt felhőtlen: öccse fiatalon elhunyt leukémiában, ami a későbbi modell egész életét alapjaiban rengette meg.

 Cindy Crawford élete során mindig mindenben a maximumot nyújtotta: tanárai szerint már egészen fiatalon is kivételesen intelligens volt és olyan kiemelkedően tanult, hogy ösztöndíjat nyert a Northwestern Egyetem vegyészmérnöki karára.

Szabadidejében is kedves, szorgos lány volt és végül közvetetten, de ez vezette el a világhírnév felé is: tiniként ugyanis éppen egy kukoricaföldön dolgozott, amikor egy arra járó fotós megörökítette őt, a kép pedig annyira népszerű lett, hogy az Elite Modellügynökség azonnal leszerződtette. Két évig dolgozott Chicagoban, majd New Yorkba költözött, ahol csak úgy kapkodtak érte a legnagyobb magazinok: egy új szépségideált testesített meg ugyanis sportos, nőies alkatával a csontsovány, sápadt modellek tömegében. 

A 90-es években aztán az igazi A-listás modellek közé került: Naomi Campbellel és Claudia Schifferrel együtt testesítették meg a modernkori nőideált és innentől állandó meghívottja volt nemcsak a divatbemutatóknak, de televíziós műsoroknak és reklámoknak is. A legendás üdítőreklám aztán visszavonathatatlanul a legnagyobbak közé repítette: nem létezett olyan kislány, tini, vagy nő, aki ne rá szeretett volna hasonlítani. 

Bár minden idők egyik legjobban kereső szupermodelljévé vált, nem elégedett meg ennyivel: könyvet írt, fitnessvideókat gyártott és létrehozott egy saját kozmetikai márkát is – abban a korszakban, amikor még nem volt minden második színésznőnek vagy modellnek saját márkája. 

A magánélete sem volt kevésbé pörgős ekkoriban: 1991-ben hozzáment a már akkor is szexszimbólumnak számító Richard Gere-hez, ám házasságuk röpke négy év után véget ért.

 1998-ban aztán megismerte Rande Gerbert, akivel 28 éve élnek boldog, kiegyensúlyozott házasságban és akitől a szépséges modellnek két gyermeke is született: Presley és Kaia. 

LAS VEGAS, NEVADA - FEBRUARY 14: Rande Gerber (L) and Cindy Crawford attend the annual Keep Memory Alive "Power of Love" gala benefit for the Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health honoring Kenny Loggins at MGM Grand Hotel & Casino on February 14, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)
Cindy Crawford 28 éve él boldog házassgban Rande Gerberrel. 
Cindy Crawford gyerekei nem meglepő módon ma már szintén modellek: fiatalkoruk ellenére mindketten végigjárták már a világ legfontosabb kifutóit. Cindy Crawford lánya, Kaia Gerber anyja pontos hasonmása, olyannyira, hogy még az ikonikus szépségpöttyét is örökölte. Édesanyja szépsége pedig a 6.x után sem fakult semmit és a mai napig hű maradt ahhoz a kisvárosi lányhoz, akit a kukoricaföldeken ismert meg a világ. 

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 14: (L-R) Kaia Gerber and Cindy Crawford attend Planet Omega Hosts Fashion Panel & Cocktail Reception at Chelsea Factory on November 14, 2023 in New York City. (Photo by Cindy Ord/Getty Images)
Kaia nem is hasonlíthatna jobban édesanyjára. 
A mai napig egy természetes és végtelenül szimpatikus nő, aki előszeretettel beszél az öregedésről és a belső harmónia fontosságáról, ezért ma már nemcsak a szépség, hanem az egészséges életmód, a tudatosság és a kiegyensúlyozottság szimbóluma. 

Cindy Crawford edzésterve kiállta az idő próbáját – 3 gyakorlatával megváltoztathatod az alakod

A szupermodell neve hallatán férfiak és nők egyaránt felkapták a fejüket. Cindy Crawford a '90-es években több fitneszvideó-kazettát is piacra dobott, edzéstervei kiállták az idő próbáját.

Cindy Crawford és lánya, Kaia Gerber megmutatták tökéletes alakjukat: nem is lehetnének hasonlóbbak – VIDEÓ

A sportmárka új kampányvideójában Cindy Crawford családostul szerepel: lánya, Kaia Gerber mellett az egykori szupermodell fia és férje is látható a felvételen.

Cindy Crawford ikonikus pillanata előtt tiszteleg lánya Kaia: a modell 30 évvel ezelőtti Oscar-ruhájának mását viselte

A szupermodell nagyon büszke lányára, Kaia pedig imádja az édesanyját. A 23 éves modell-színésznő épp úgy fest, mint Cindy Crawford három évtizeddel ezelőtt.

 

 

