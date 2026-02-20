A kukoricaföldekről a kifutóra: minden idők legnépszerűbb szupermodellje, Cindy Crawford 60 éves lett

Vannak nők, akik csak szimplán szépek és van Cindy Crawford, aki egy korszakot formált és átírta a női testhez és a méltóságteljes öregedéshez fűződő viszonyunkat. Minden egyes megjelenése egy újabb bizonyíték arra, hogy a karizma nem kopik, csak átformálódik valami még nemesebbé és tündöklőbbé.

A mindig csodálatos Cindy Crawford 60 éves lett.

Forrás: Visual China Group

Cindy Crawford 60 éves lett A világ egyik legnépszerűbb szupermodellje, Cindy Crawford ma ünnepli a 60. születésnapját.

Ebből a nemes alkalomból összeszedtünk életének legnagyobb mérföldköveit.

A 90-es évek egyik legmeghatározóbb modelljeinek egyike volt a ma születésnapot ünneplő Cindy Crawford, aki egy teljesen átlagos illinoisi család középső gyermekeként látta meg a napvilágot. A gyermekkora sajnos egyáltalán nem volt felhőtlen: öccse fiatalon elhunyt leukémiában, ami a későbbi modell egész életét alapjaiban rengette meg.

Cindy Crawford élete során mindig mindenben a maximumot nyújtotta: tanárai szerint már egészen fiatalon is kivételesen intelligens volt és olyan kiemelkedően tanult, hogy ösztöndíjat nyert a Northwestern Egyetem vegyészmérnöki karára.

Szabadidejében is kedves, szorgos lány volt és végül közvetetten, de ez vezette el a világhírnév felé is: tiniként ugyanis éppen egy kukoricaföldön dolgozott, amikor egy arra járó fotós megörökítette őt, a kép pedig annyira népszerű lett, hogy az Elite Modellügynökség azonnal leszerződtette. Két évig dolgozott Chicagoban, majd New Yorkba költözött, ahol csak úgy kapkodtak érte a legnagyobb magazinok: egy új szépségideált testesített meg ugyanis sportos, nőies alkatával a csontsovány, sápadt modellek tömegében.

A 90-es években aztán az igazi A-listás modellek közé került: Naomi Campbellel és Claudia Schifferrel együtt testesítették meg a modernkori nőideált és innentől állandó meghívottja volt nemcsak a divatbemutatóknak, de televíziós műsoroknak és reklámoknak is. A legendás üdítőreklám aztán visszavonathatatlanul a legnagyobbak közé repítette: nem létezett olyan kislány, tini, vagy nő, aki ne rá szeretett volna hasonlítani.

Bár minden idők egyik legjobban kereső szupermodelljévé vált, nem elégedett meg ennyivel: könyvet írt, fitnessvideókat gyártott és létrehozott egy saját kozmetikai márkát is – abban a korszakban, amikor még nem volt minden második színésznőnek vagy modellnek saját márkája.

A magánélete sem volt kevésbé pörgős ekkoriban: 1991-ben hozzáment a már akkor is szexszimbólumnak számító Richard Gere-hez, ám házasságuk röpke négy év után véget ért.

1998-ban aztán megismerte Rande Gerbert, akivel 28 éve élnek boldog, kiegyensúlyozott házasságban és akitől a szépséges modellnek két gyermeke is született: Presley és Kaia.