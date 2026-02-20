Ezt az EGYETLEN ÚJ magyar utónevet lehet adni adhatod a babádnak, 145-öt pedig törölnek a meglévők közül

A 2025 augusztus óta 281 kérelmezett utónévből mindössze 7 névre tett javaslatot a Nyelvtudományi Kutatóközpont, és ezek közül is csupán egyet fogadtak el.

Vinka: az egyedüli új magyar utónév, amit elfogadtak.

Melyik új magyar utónév adható a gyerekednek?

A 281 kérelemből egyedül a Vinka kapott szabad utat. Tehát, ha tetszik, a babádat hívhatják így.

Női vagy férfinév a Vinka?

A Vinka női név, egy virág elnevezése.

Milyen neveket utasítottak el?

Nem ment át a szűrőn például a Wolf, a Lucie, a Freya, de Leukoplastinának sem keresztelheted a gyerekedet.

Miért törölnek 145 utónevet?

198 utónév megvizsgálásakor 145 olyat találtak, amelyet senki nem visel. Ezekkel kapcsolatban azt javasolták, töröljék a hivatalos névjegyzékből.

Mi alapján fogadnak el egy utónevet?

A magyar névadás rendszere 2025 augusztusában változott. Jelenleg is a Nyelvtudományi Kutatóközpont foglal állást a kérelmezett nevekkel kapcsolatban, de 2025-től bizottság bírálja el és terjeszti fel a kulturális és innovációs miniszternek az új utóneveket. Kritérium: az új név feleljen meg a magyar helyesírás szabályainak, idegen nyelvű nevek esetén a magyar nyelvben meghonosodott formájukban lehet használni őket.

