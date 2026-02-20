Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ezt az EGYETLEN ÚJ magyar utónevet lehet adni adhatod a babádnak, 145-öt pedig törölnek a meglévők közül

névválasztás névadás utónév
Az Utónév-engedélyezési Bizottság 281 névkérelemből egyetlen egyet fogadott el. Ugyanekkor 145 utónév törlését is javasolták.

A 2025 augusztus óta 281 kérelmezett utónévből mindössze 7 névre tett javaslatot a Nyelvtudományi Kutatóközpont, és ezek közül is csupán egyet fogadtak el. 

Vinka: az egyedüli új magyar utónév, amit elfogadtak.
Forrás: 123.rf.com

Melyik új magyar utónév adható a gyerekednek? 

A 281 kérelemből egyedül a Vinka kapott szabad utat. Tehát, ha tetszik, a babádat hívhatják így.

Női vagy férfinév a Vinka? 

A Vinka női név, egy virág elnevezése. 

Milyen neveket utasítottak el? 

Nem ment át a szűrőn például a Wolf, a Lucie, a Freya, de Leukoplastinának sem keresztelheted a gyerekedet. 

Miért törölnek 145 utónevet? 

198 utónév megvizsgálásakor 145 olyat találtak, amelyet senki nem visel. Ezekkel kapcsolatban azt javasolták, töröljék a hivatalos névjegyzékből. 

Tudtad? Vannak  hollywoodi sztárok, akik magyar nevet adtak gyereküknek. Galériánkban azt is megnézheted, kik azok

Mi alapján fogadnak el egy utónevet? 

A magyar névadás rendszere 2025 augusztusában változott. Jelenleg is a Nyelvtudományi Kutatóközpont foglal állást a kérelmezett nevekkel kapcsolatban, de 2025-től bizottság bírálja el és terjeszti fel a kulturális és innovációs miniszternek az új utóneveket. Kritérium: az új név feleljen meg a magyar helyesírás szabályainak, idegen nyelvű nevek esetén a magyar nyelvben meghonosodott formájukban lehet használni őket. 

A 2025-ben  legnépszerűbb nevekről itt olvashatsz, de ha szeretnél jó döntést hozni a babád utónevével kapcsolatban, akkor olvasd el névválasztási kalauzunkat is, valamint azt is érdemes tudni mi szól az egy vagy a két keresznév mellett

