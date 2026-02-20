András botránya miatt Beatrix és Eugénia is eltűnhetnek a közéletből: "Mindenkinek jobb, ha hallgatnak"

Andrew Mountbatten-Windsort február 19-én reggel 8 óra körül tartóztatta le a rendőrség közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával. A 66 éves Andrást a születésnapján vitték fogdába, 11 óra elteltével kiengedték. Bár lányai, a 37 éves Beatrix hercegnő és a 35 éves Eugénia hercegnő nem kommentálták a történteket, elképzelhető, hogy apjuk büntetőügye az ő sorsukat is eglszen más irányba fordítja.

Apjuk, Andrew Mountbatten-Windsor őrizetbe vétele után Beatrix és Eugénia hercegnők királyi szerepvállalása is veszélybe kerülhet.

Beatrix és Eugénia jövőjét is kockára tette Andrew Mountbatten-Windsor

Bár azt még nem tudni, hogy a nyomozók mire jutnak Andrew Mountbatten-Windsorral kapcsolatban, az gyanítható, hogy lányai, Beatrix és Eugénia is eltűnnek a királyi közéletből. A hercegnők ugyan – apjukkal ellentétben – megtarthatták királyi címeiket, a szakértői vélemények szerint ez nem garantálja számukra a további aktív szerepvállalás lehetőségét. „Beatrix és Eugénia eltűnhetnek a királyi életből. Valószínűleg elveszítik jótékonysági munkáikat és szervezeteiket. Nem valószínű, hogy a jövőben kiemelkedő szerepet töltenek be, és mindenkinek jobb, ha hallgatnak” − nyilatkozta Richard Fitzwilliams királyi szakértő az Expressnek. Hozzátette, ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy a két hercegnő mit tett, vagy mit nem tett: a családjuk nagyon sokat rontott az uralkodóház megítélésén.

„Tudniuk kellett, kit látogatnak meg”

Királyi kommentátorok szerint Vilmos hercegnek a jövőben egyértelmű döntést kell hoznia unokatestvérei szerepéről a monarchiában. Lapinformációk szerint Jeffrey Epstein 2015-ben egy ismerősének azt írta: Beatrix kedveli őt. Korábbi iratokból az is kiderült, hogy Beatrix és Eugénia édesanyjukkal együtt Floridába utaztak, hogy meglátogassák Epsteint röviddel azután, hogy az házi őrizetből szabadult. „Riasztó, hogy Beatrix 20, Eugénia pedig 19 éves volt, amikor édesanyjukkal együtt felkeresték Epsteint. Tudniuk kellett, kit látogatnak meg, és hogy ez mennyire helytelen” − fogalmazott Fitzwilliams és hozzátette, se Vilmos, se Katalin nem állt soha szoros kapcsolatban a York nővérekkel.

