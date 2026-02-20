Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 20., péntek Aladár, Álmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

András botránya miatt Beatrix és Eugénia is eltűnhetnek a közéletből: "Mindenkinek jobb, ha hallgatnak"

brit királyi család Andrew Mountbatten-Windsor Beatrix hercegnő Eugénia hercegnő
Apjuk, Andrew Mountbatten-Windsor őrizetbe vétele után Beatrix és Eugénia hercegnők királyi szerepvállalása is veszélybe kerülhet.

Andrew Mountbatten-Windsort február 19-én reggel 8 óra körül tartóztatta le a rendőrség közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával. A 66 éves Andrást a születésnapján vitték fogdába, 11 óra elteltével kiengedték. Bár lányai, a 37 éves Beatrix hercegnő és a 35 éves Eugénia hercegnő nem kommentálták a történteket, elképzelhető, hogy apjuk büntetőügye az ő sorsukat is eglszen más irányba fordítja.

Apjuk, Andrew Mountbatten-Windsor őrizetbe vétele után Beatrix és Eugénia hercegnők királyi szerepvállalása is veszélybe kerülhet.
Apjuk, Andrew Mountbatten-Windsor őrizetbe vétele után Beatrix és Eugénia hercegnők királyi szerepvállalása is veszélybe kerülhet.
Forrás: Getty Images
  • Andrew Mountbatten-Windsort február 19-én vették őrizetbe közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával, később kiengedték.
  • Beatrix és Eugénia hercegnő nem kommentálták apjuk letartóztatását.
  • A nővérek továbbra is viselik királyi címeiket.
  • Egy királyi szakértő szerint azonban eltűnhetnek a királyi életből és jótékonysági feladataikat is elveszíthetik.

Beatrix és Eugénia jövőjét is kockára tette Andrew Mountbatten-Windsor

Bár azt még nem tudni, hogy a nyomozók mire jutnak Andrew Mountbatten-Windsorral kapcsolatban, az gyanítható, hogy lányai, Beatrix és Eugénia is eltűnnek a királyi közéletből. A hercegnők ugyan – apjukkal ellentétben – megtarthatták királyi címeiket, a szakértői vélemények szerint ez nem garantálja számukra a további aktív szerepvállalás lehetőségét.  „Beatrix és Eugénia eltűnhetnek a királyi életből. Valószínűleg elveszítik jótékonysági munkáikat és szervezeteiket. Nem valószínű, hogy a jövőben kiemelkedő szerepet töltenek be, és mindenkinek jobb, ha hallgatnak” − nyilatkozta Richard Fitzwilliams királyi szakértő az Expressnek. Hozzátette, ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy a két hercegnő mit tett, vagy mit nem tett: a családjuk nagyon sokat rontott az uralkodóház megítélésén.

„Tudniuk kellett, kit látogatnak meg”

Királyi kommentátorok szerint Vilmos hercegnek a jövőben egyértelmű döntést kell hoznia unokatestvérei szerepéről a monarchiában. Lapinformációk szerint Jeffrey Epstein 2015-ben egy ismerősének azt írta: Beatrix kedveli őt. Korábbi iratokból az is kiderült, hogy Beatrix és Eugénia édesanyjukkal együtt Floridába utaztak, hogy meglátogassák Epsteint röviddel azután, hogy az házi őrizetből szabadult.  „Riasztó, hogy Beatrix 20, Eugénia pedig 19 éves volt, amikor édesanyjukkal együtt felkeresték Epsteint. Tudniuk kellett, kit látogatnak meg, és hogy ez mennyire helytelen” − fogalmazott Fitzwilliams és hozzátette, se Vilmos, se Katalin nem állt soha szoros kapcsolatban a York nővérekkel. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Sarah Fergusonnak elment a józan esze − Királyi szakértők szerint téveszméi vannak a volt hercegnének

Jennie Bond királyi kommentátor szerint súlyos tévedésben él Sarah Ferguson, ha elhiszi, hogy valaha is visszatérhet a közéletbe. Az Epstein-akták nyilvánosságra kerülése után az egykori hercegnét azok is kritizálják, akik eddig hallgattak.

Nem volt igaz az, amit Beatrix és Eugénia hercegnőkről mondtak: így vélekednek most az apjukról

Beatrix és Eugénia hercegnők a botrány ellenére sem fordultak el apjuktól, András hercegtől. A híresztelésekkel szemben az egykori yorki herceg lányai nem szakították meg a kapcsolatot sem apjukkal, sem édesanyjukkal, Sarah Fergusonnal.

Beatrix és Eugénia az összeomlás határán: úgy érzik, mindenki hazudott nekik, át lettek verve

Egyre több mocskos részlet lát napvilágot a volt yorki herceg és a szexuális ragadozó pénzember kapcsolatáról. Az Epstein-akták új fejezete különösen sokkoló András lányai, Beatrix és Eugénia számára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu