Amikor a ciklus jelez – mit üzen a vérzészavar?

A menstruációs ciklus érzékenyen reagál a szervezet belső és külső változásaira. A vérzészavar megjelenhet rendszertelen ciklus, túl erős vagy éppen szokatlanul gyenge vérzés formájában, de ide tartozik a közti vérzés és a menstruáció kimaradása is. Fontos különbséget tenni az átmeneti eltérés és a tartósan fennálló probléma között. A ciklus időnkénti változása természetes lehet, de ha a vérzészavar több hónapon át fennáll vagy egyre súlyosbodik, orvosi vizsgálat szükséges.

Vérzészavar esetén javasolt feltárni a kiváltó okot.

A vérzészavar lehetséges okai

A vérzészavar kialakulásának okai az ártalmatlanabb hormonális eltérésektől egészen a rosszindulatú daganatos megbetegedésekig terjedhetnek, ezért minden esetben indokolt az alapos kivizsgálás. A vizsgálatok köre a tünetek jellegétől függ: szükség lehet rutin vérvételre, nőgyógyászati ultrahangra, de bizonyos esetekben akár méhkaparásra és szövettani mintavételre is.

A panaszok bármely életkorban jelentkezhetnek. Serdülőkorban leggyakrabban a fájdalmas, rendszertelen vérzés okoz problémát, míg a fogamzóképes korban cikluszavarok bármikor előfordulhatnak. Negyven év felett pedig egyre gyakrabban tapasztalható a menstruáció erősségének és rendszerességének megváltozása. Minden ilyen esetben javasolt feltárni a kiváltó okot

– hangsúlyozza Dr. Tormási Imre.

,,Normálisnak tekinthető a 21–35 nap közötti, rendszeres menstruációs ciklus, feltéve, hogy ez következetesen így zajlik. Amennyiben a ciklus rendszertelenné válik, és nem csupán néhány napos eltolódásról van szó, érdemes mielőbb orvoshoz fordulni. Kimaradó menstruáció esetén – a terhességen túl – leggyakrabban hormonális eltérés áll a háttérben. A 21 napnál rövidebb ciklus serdülő- és fogamzóképes korban szintén hormonális okokra vezethető vissza. A változókor időszakában azonban már más jellegű eltérésekre is gondolni kell, hiszen ilyenkor eltérő kezelési megközelítés válhat szükségessé. Ebben az életszakaszban kiemelten fontos a rosszindulatú elváltozások kizárása, amelyek érinthetik a méhnyakat vagy a méhnyálkahártyát is. A méhnyakrák bármely életkorban előfordulhat, és sajnos egyre gyakrabban jelentkezik a 30–40 év közötti korosztályban is” – mondja Dr. Tormási Imre.