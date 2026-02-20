Szakértők szerint akár életfogytiglani börtönbüntetés is várhat András volt hercegre, ha vádat emelnek ellene és bűnösnek találják közhivatalban elkövetett visszaélés miatt. Andrew Mountbatten-Windsort jelenleg semmilyen bűncselekménnyel nem vádolták meg, őrizetbe vétele után 11 órával szabadon engedték.

Andrew Mountbatten-Windsort 11 óra őrizet után kiengedték.

Forrás: Getty Images Europe

Andrew Mountbatten-Windsort február 19-én őrizetbe vették norfolki otthonában.

11 órát töltött fogdában, majd szabadon engedték.

Norfolki és berkshire-i ingatlanjait is átkutatták.

Egyelőre nem emeltek vádat ellene.

A gyanú szerint bizalmas információkat oszthatott meg Jeffrey Epsteinnel.

Ha közhivatali kötelességszegésért bűnösnek találják, akár életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélhetik.

Mit jelent Andrew Mountbatten-Windsor esetében a közhivatalban elkövetett visszaélés?

A múlt hónapban nyilvánosságra hozták az Epstein-akták egy részét, amelyekben Andrew Mountbatten-Windsor és volt felesége, Sarah Ferguson több alkalommal név szerint szerepelt. Február elején a monarchiaellenes Republic csoport panaszt tett, ami alapján a Temze-völgyi rendőrség vizsgálatot indított. A hatóságok annak az állításnak járnak utána, hogy András kereskedelmi küldötti minőségében bizalmas információkat oszthatott meg Epsteinnel. A BBC beszámolója szerint a volt herceget közhivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe, azóta szabadon engedték. A 66 éves férfit a rendőrségi közlemény nem nevezte meg, a hatóságok megerősítették: átkutatták berkshire-i és norfolki ingatlanát is. Szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: az őrizetbe vétel nem azonos a vádemeléssel. „Nem vádolták meg, és nem is ítélték el semmilyen bűncselekmény miatt” – mondta Dr. Tom Frost, a Loughborough Egyetem jogi docense a People magazinnak. „Angliában és Walesben a rendőrség általában 24 órára vehet őrizetbe egy gyanúsítottat vádemelés nélkül” – nyilatkozta George Kampanella, a Taylor Rose üzleti bűnözésért és szabályozásért felelős vezetője. Frost szerint hetekig vagy akár hónapokig is eltarthat, mire eldől, emelnek-e vádat. A döntést a Koronaügyészség hozza meg, miután megvizsgálja, rendelkezésre áll-e elegendő bizonyíték, és hogy a vádemelés közérdeket szolgál-e.