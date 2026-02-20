Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A brit királyi család tagját 66. születésnapján, csütörtökön reggel vették őrizetbe norfolki otthonában, a király sandringhami birtokán. Andrew Mountbatten-Windsor bizalmas közhivatali információkat oszthatott meg a néhai szexuális bűnözővel, Jeffrey Epsteinnel.

Szakértők szerint akár életfogytiglani börtönbüntetés is várhat András volt hercegre, ha vádat emelnek ellene és bűnösnek találják közhivatalban elkövetett visszaélés miatt. Andrew Mountbatten-Windsort jelenleg semmilyen bűncselekménnyel nem vádolták meg, őrizetbe vétele után 11 órával szabadon engedték. 

Andrew Mountbatten-Windsort 11 óra őrizet után kiengedték.
Forrás: Getty Images Europe
  • Andrew Mountbatten-Windsort február 19-én őrizetbe vették norfolki otthonában.
  • 11 órát töltött fogdában, majd szabadon engedték.
  • Norfolki és berkshire-i ingatlanjait is átkutatták.
  • Egyelőre nem emeltek vádat ellene.
  • A gyanú szerint bizalmas információkat oszthatott meg Jeffrey Epsteinnel.
  • Ha közhivatali kötelességszegésért bűnösnek találják, akár életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélhetik.

Mit jelent Andrew Mountbatten-Windsor esetében a közhivatalban elkövetett visszaélés?

A múlt hónapban nyilvánosságra hozták az Epstein-akták egy részét, amelyekben Andrew Mountbatten-Windsor és volt felesége, Sarah Ferguson több alkalommal név szerint szerepelt. Február elején a monarchiaellenes Republic csoport panaszt tett, ami alapján a Temze-völgyi rendőrség vizsgálatot indított. A hatóságok annak az állításnak járnak utána, hogy András kereskedelmi küldötti minőségében bizalmas információkat oszthatott meg Epsteinnel. A BBC beszámolója szerint a volt herceget közhivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe, azóta szabadon engedték. A 66 éves férfit a rendőrségi közlemény nem nevezte meg, a hatóságok megerősítették: átkutatták berkshire-i és norfolki ingatlanát is. Szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: az őrizetbe vétel nem azonos a vádemeléssel. „Nem vádolták meg, és nem is ítélték el semmilyen bűncselekmény miatt” – mondta Dr. Tom Frost, a Loughborough Egyetem jogi docense a People magazinnak.  „Angliában és Walesben a rendőrség általában 24 órára vehet őrizetbe egy gyanúsítottat vádemelés nélkül” – nyilatkozta George Kampanella, a Taylor Rose üzleti bűnözésért és szabályozásért felelős vezetője. Frost szerint hetekig vagy akár hónapokig is eltarthat, mire eldől, emelnek-e vádat. A döntést a Koronaügyészség hozza meg, miután megvizsgálja, rendelkezésre áll-e elegendő bizonyíték, és hogy a vádemelés közérdeket szolgál-e.

Andrew Mountbatten-Windsort február 19-én őrizetbe vették norfolki otthonában.
Forrás: Getty Images Europe

Életfogytiglant kaphat, de ez inkább csak elmélet

Amennyiben András ellen közhivatalban elkövetett kötelességszegés miatt emelnek vádat, az ügy a Koronabíróság esküdtszéke elé kerül. Az ügyészeknek négy feltételt kell bizonyítaniuk: 

  • az érintett köztisztviselő volt
  • szándékosan vagy súlyosan gondatlanul látta el feladatait
  • a kötelességszegés mértéke a közbizalommal való visszaélésnek minősül
  • nem állt fenn ésszerű indok a cselekményre.

Frost szerint bár Andrew kereskedelmi küldötti szerepében köztisztviselőnek minősült, a többi feltétel bizonyítása összetett jogi kérdés.  „A kötelességszegésnek olyan súlyosnak kell lennie, hogy az esküdtszék a közbizalommal való visszaélésnek minősítse” – hangsúlyozta. Kampanella arról beszélt, hogy „a közhivatalban elkövetett visszaélés súlyos közjogi bűncselekmény. Elméletileg maximálisan életfogytiglani szabadságvesztéssel büntethető. A gyakorlatban az életfogytiglani börtönbüntetés ritka, és a közbizalommal való legsúlyosabb visszaélések eseteire van fenntartva.”

Károly király így reagált András letartóztatására

András letartóztatása után néhány órával Károly király nyilatkozatot adott ki, amelyben aggodalmát fejezte ki, és hangsúlyozta, hogy a törvénynek érvényesülnie kell. A király egyúttal jelezte, hogy a folyamatban lévő eljárásra tekintettel nem kíván további nyilatkozatot tenni, majd így zárta közleményét: „Családommal együtt továbbra is ellátjuk kötelességeinket és szolgáljuk az országot.”

Hol tart most Andrew Mountbatten-Windsor ügye? 

András volt herceg ellen nem emeltek vádat és nem ítélték el. A következő hetekben a nyomozás eredménye dönti el, hogy az ügy bíróság elé kerül-e – és ha igen, milyen súlyú jogkövetkezményekkel kell számolnia Károly, brit király testvérének. A letartóztatás előzménye, hogy Andrásnak Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata miatt már korábban vissza kellett vonulnia a közélettől, majd 2025 októberében a király megfosztotta királyi címeitől és kitüntetéseitől. András tagadja, hogy bármilyen jogsértést követett volna el.

