23 éve nem tud orrcsepp nélkül élni egy nő – Így kerüld el a függőséget

Egyre többen válnak függővé a vény nélkül kapható orrdugulás elleni szerektől, vagyis a különböző orrcseppektől. Kevesen tudják, de ezeknek a készítményeknek a túlzott használata visszafordíthatatlan károsodást okozhat a légutakban, és súlyos orrspray-függőséghez vezethet. Sajnos, amikor a baj már megtörtént, sokszor nagyon nehéz visszafordítani a folyamatot. Mutatjuk, hogyan kerülhető el a károsodás!

Az orrspray-függőség nem vicc.

Forrás: Getty Images

Az orrspray-függőségtől sokkal többen szenvednek, mint gondolnád.

Egy nő vallomása szerint 23 éve nem tud orrcsepp nélkül élni.

Mutatjuk, hogyan alakul ki az orrspray-függőség és hogyan szokj le róla, ha már kialakult.

Íme a részletek!

Orrspray-függőség: 23 éve nem tud orrcsepp nélkül élni egy nő

A szakértők szerint a legnagyobb problémát az okozza, hogy a legtöbben nincsenek tisztában azzal, hogy az orrdugulást feloldó, különböző orrcseppeket csak rövid ideig szabad alkalmazni, különösen a megfázásos és influenzás időszakban. Ha valaki túl sokáig használja ezeket a készítményeket, akkor károsíthatja az orrnyálkahártyát és súlyos függőség alakulhat ki. Sajnos ebbe a hibába esett bele a most 30 éves Charlotte Johnstone is, aki hét éves kora óta használ ilyen szereket, és mára már súlyos orrspray-függőséggel küzd. A nő elárulta, hogy a csúcsponton naponta nyolcszor is alkalmazta a készítményt.

„Nem tudok aludni nélküle, és reggel is az első dolgom az orrspray használata”

– mesélte Charlotte a Daily Mailnek.

A függőséghez kapcsolódó szorongása miatt álmában is a légzés hiányától retteg, és kerüli azokat a helyeket, ahol nincs hozzáférése az orrsprayhez. A PAGB, a brit fogyasztói egészségügyi szövetség is felhívja a figyelmet az orrspray-függőség veszélyeire: „A gyógyszerek rövid távú használatra javasoltak, és a csomagoláson és a betegtájékoztatón fel van tüntetve, hogy nem szabad folyamatosan hét napnál tovább alkalmazni őket”.

Az egészségügyi szakemberek aggasztó adatokra hívják fel a figyelmet: a kutatások szerint az orrsprayt használók több mint ötöde hét napnál hosszabb ideig alkalmazza a készítményt, ami csak az Egyesült Királyságban körülbelül 5,5 millió embert érint. A túlzott orrspray-használat miatt kialakuló Rhinitis Medicamentosa – azaz a gyógyszer által kiváltott visszaeső orrdugulás – irritációt, folyó orrot, tüsszögést és tartós orrdugulást okozhat.