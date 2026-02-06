23 éve nem tud orrcsepp nélkül élni egy nő – Így kerüld el a függőséget

Egyre többen válnak függővé a vény nélkül kapható orrdugulás elleni szerektől, vagyis a különböző orrcseppektől. Kevesen tudják, de ezeknek a készítményeknek a túlzott használata visszafordíthatatlan károsodást okozhat a légutakban, és súlyos orrspray-függőséghez vezethet. Sajnos, amikor a baj már megtörtént, sokszor nagyon nehéz visszafordítani a folyamatot. Mutatjuk, hogyan kerülhető el a károsodás!
- Az orrspray-függőségtől sokkal többen szenvednek, mint gondolnád.
- Egy nő vallomása szerint 23 éve nem tud orrcsepp nélkül élni.
- Mutatjuk, hogyan alakul ki az orrspray-függőség és hogyan szokj le róla, ha már kialakult.
- Íme a részletek!
Orrspray-függőség: 23 éve nem tud orrcsepp nélkül élni egy nő
A szakértők szerint a legnagyobb problémát az okozza, hogy a legtöbben nincsenek tisztában azzal, hogy az orrdugulást feloldó, különböző orrcseppeket csak rövid ideig szabad alkalmazni, különösen a megfázásos és influenzás időszakban. Ha valaki túl sokáig használja ezeket a készítményeket, akkor károsíthatja az orrnyálkahártyát és súlyos függőség alakulhat ki. Sajnos ebbe a hibába esett bele a most 30 éves Charlotte Johnstone is, aki hét éves kora óta használ ilyen szereket, és mára már súlyos orrspray-függőséggel küzd. A nő elárulta, hogy a csúcsponton naponta nyolcszor is alkalmazta a készítményt.
„Nem tudok aludni nélküle, és reggel is az első dolgom az orrspray használata”
– mesélte Charlotte a Daily Mailnek.
A függőséghez kapcsolódó szorongása miatt álmában is a légzés hiányától retteg, és kerüli azokat a helyeket, ahol nincs hozzáférése az orrsprayhez. A PAGB, a brit fogyasztói egészségügyi szövetség is felhívja a figyelmet az orrspray-függőség veszélyeire: „A gyógyszerek rövid távú használatra javasoltak, és a csomagoláson és a betegtájékoztatón fel van tüntetve, hogy nem szabad folyamatosan hét napnál tovább alkalmazni őket”.
Az egészségügyi szakemberek aggasztó adatokra hívják fel a figyelmet: a kutatások szerint az orrsprayt használók több mint ötöde hét napnál hosszabb ideig alkalmazza a készítményt, ami csak az Egyesült Királyságban körülbelül 5,5 millió embert érint. A túlzott orrspray-használat miatt kialakuló Rhinitis Medicamentosa – azaz a gyógyszer által kiváltott visszaeső orrdugulás – irritációt, folyó orrot, tüsszögést és tartós orrdugulást okozhat.
Alattomosan alakul ki az orrcseppfüggőség
Az orrspray-függőség, más néven Rhinitis Medicamentosa akár már néhány nap rendszeres használat után is kialakulhat – sajnos alattomosan, szinte észrevétlenül. Az orrspray-függőség tünetei azután lesznek tetten érhetők, hogy a nyálkahártya egy idő után „megköveteli” a hatóanyagot, és a gyógyszer elmúltával az orr még jobban beduzzad, ami egy ördögi körhöz vezet: a beteg reflexből újra használja az orrsprayt, hogy légutai kitisztuljanak, azonban a valós probléma – vagyis a nátha, influenza ilyenkor már nem áll fenn. A nyálkahártya hozzászokik a hatóanyaghoz, ezért egyre nagyobb dózisra vagy gyakoribb befújásra van szükség a kívánt hatás eléréséhez.
Orrspray-függőség gyógyítása: hogyan szokhatsz le róla?
Az orrspray-függőségről való leszokás nem könnyű, de természetesen lehetséges. A legfontosabb, hogy ne próbáljuk meg egyik napról a másikra elhagyni, mert ez csak súlyosbítja a tüneteket. A következő lépések segíthetnek:
- fokozatos csökkentés: próbáld meg ritkábban, először csak egyik orrlyukba használni, majd egyre hosszabb időket kihagyni a befújások között;
- szteroidos orrspray (glükokortikoid): ezek nem okoznak hozzászokást, ugyanakkor csökkentik a gyulladást. Segítenek áthidalni az elvonási időszakot;
- szájon át szedhető készítmények: bizonyos allergia vagy megfázás elleni szerek is csökkenthetik a nyálkahártya-duzzanatot;
- fül-orr-gégészeti konzultáció: ha már hosszabb ideje fennáll a probléma, mindenképp keress fel szakembert. Ő személyre szabott tanácsokat és kezelést adhat.
Ezek is érdekelhetnek azt orrspray-függőséggel kapcsolatban: