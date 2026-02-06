200 millió euró a tét: pereskedés indul Karl Lagerfeld hagyatékáért

Karl Lagerfeld 2019-ben, 85 éves korában hunyt el rákbetegségben. Élete végén rendezte vagyonának sorsát is: mindent azoknak juttatott, akiket – saját szavaival – „igazi családjának” tekintett. A kedvezményezettek között szerepelt hosszú ideje mellette dolgozó asszisztense, Sébastien Jondeau, keresztfia, Hudson Kroenig, aki a tervező halálakor mindössze 11 éves volt, valamint két férfimodell is, Brad Kroenig és Baptiste Giabiconi. A végrendeletben külön helyet kapott szeretett burmai macskája, Choupette is.

Karl Lagerfeld

Forrás: Getty Images

Choupette számára Karl Lagerfeld körülbelül 1,5 millió dollárnyi vagyont különített el, valamint egy házat kerttel, amelynek fenntartását korábbi házvezetőnője, Françoise Caçote felügyeli. A tervező gondoskodott arról, hogy macskája az élete végéig a megszokott luxusban élhessen. A mostani jogi vita valószínűleg Choupette helyzetét nem érinti.

Köztudott volt, hogy Karl Lagerfeld rajongott a macskája iránt. Choupette-et gyakran úgy jellemezte, mint egy „kitartott nőt”: vele étkezett, párnák között aludhatott, sőt iPadet is használt. A macska ma is a luxusélet jelképe: magánrepülőgépen utazik, divatmárkákkal dolgozik együtt, és több milliós követőtábort gyűjtött az Instagramon.

Ők lehetnek Karl Lagerfeld vagyonának örökösei

A The Times értesülései a 2016 áprilisában véglegesített végrendeletet egy eddig meg nem nevezett fél megtámadta. Ez megnyithatja az utat Karl Lagerfeld még élő rokonai előtt, akik korábban teljesen kimaradtak az öröklésből. A német sajtó beszámolója szerint Christian Boisson, a végrendelet végrehajtója levélben értesítette a családtagokat a folyamatban lévő jogi eljárásról.

Karl Lagerfeldnek nem született gyermeke, két nővére – Christiane és Thea – már korábban elhunytak. Amennyiben a végrendeletet érvénytelenítik, az öröklés joga az ő gyermekeiket illeti. Christiane Lagerfeld az 1950-es években az Egyesült Államokba emigrált, Connecticutban telepedett le, és négy gyermeket nevelt fel. Egyik fia, Karl, fiatalon, 18 évesen motorbalesetben meghalt, többi gyermeke – Paul és Roger Johnson, valamint Caroline Wilcox – most vagyonos emberekké válhatnak.