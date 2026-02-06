Az alakformálás sokak újévi fogadalmai között helyet kapott. Ám előfordulhat, hogy mire valóban rátalálsz a számodra megfelelő edzéstípusra, már el is veszítetted a lelkesedésedet. Ezt nem hagyhatjuk, épp ezért állítottunk össze egy gyors személyiségtesztet, amelyből gyorsan megtudhatod, milyen edzés illik hozzád.
Az életmódváltás most egy személyiségteszttel kezdődik
- Rajta volt az újévi fogadalomlistádon az alakformálás is? Mire vársz még?
- Ne várj a barátnőid tanácsára, válassz te egy mozgásformát!
- Most megtudhatod, hogy melyik passzol leginkább a személyiségedhez.
Popsiformálás vagy leszámolás az integetőhájjal? Mások ódákat zengtek róla, de te mégsem találtad benne a helyed? Ha jártál már valaha ilyen edzésen, nagy eséllyel nem veled volt a gond. Lehet, hogy egyszerűen csak nem passzolt hozzád. Ez a rövid személyiségteszt most segít megelőzni a hasonló helyzeteket, hiszen pár kérdéssel rájöhetsz, melyik népszerű edzéstípus lesz a te 2026-os befutód.
1. Milyen érzéssel vágsz bele egy edzésbe?
A.) Fontos, hogy számokban és látványos fejlődésben is mérni tudjam az eredményt.
B.) Szeretem érezni, hogy dolgozik a testem, de a körmömet nem akarom sehol se otthagyni.
C.) Inkább lecsendesednék, kikapcsolnék, befelé figyelnék.
2. Mi motivál hosszú távon?
A.) A látványos változás és az erő növelése.
B.) Az, hogy javul a tartásom és erősebb a törzsem.
C.) A belső egyensúly és a stressz csökkenése.
3. Milyen edzőtermi hangulat áll közel hozzád?
A.) Pörgős, súlycsörgős, fókuszált.
B.) Letisztult, rendezett, kontrollált.
C.) Nyugodt, halk, zenés, illatos.
4. Hogyan kezeled a kihívásokat?
A.) Belevetem magam, szeretem feszegetni a határaimat.
B.) Lépésről lépésre haladok, a technikára figyelve.
C.) Elfogadom, ahol tartok, és abból hozom ki a legtöbbet.
5. Mit jelent számodra a testedzés?
A.) Önfejlesztést és erőpróbát.
B.) Tudatos testhasználatot és stabilitást.
C.) Kapcsolódást önmagamhoz.
6. Milyen tempóban érzed jól magad?
A.) Intenzív, rövid, de hatékony.
B.) Közepes tempójú, precíz mozgás.
C.) Lassabb, elmélyülős.
7. Mi a legnagyobb plusz, amit egy edzéstől vársz?
A.) Magabiztosságot és erőérzetet.
B.) Tartásjavulást és kontrollt.
C.) Lelki feltöltődést.
A személyiségteszt kiértékelése
Ha a legtöbb válaszod az A – Súlyzós edzés
Céltudatos, ambiciózus személyiség vagy, aki szereti látni a befektetett munka eredményét. A súlyzós edzés számodra nemcsak fizikai kihívás, hanem önbizalom-építés is. Jól motivál, ha mérni tudod a fejlődést, és nem riadsz vissza attól sem, ha néha komfortzónán kívül kell dolgoznod.
Ha a legtöbb válaszod a B – Pilátesz
Kiegyensúlyozott, tudatos típus vagy, aki figyel a részletekre. Szereted érteni a mozdulatokat, és fontos számodra a kontrollált, minőségi mozgás. Azért a pilátesz, a nők kedvenc mozgásformája illik a leginkább hozzád, mert egyszerre erősít és finomít. Javítja a testtartást, fejleszti a mély izmokat, miközben nem hajszol túl.
Ha a legtöbb válaszod a C – Jóga
Érzékeny, befelé figyelő személyiség vagy, akinek fontos a lelki egyensúly. Az életformáló jóga segít lelassulni, elengedni a feszültséget és újra kapcsolódni önmagadhoz. Számodra az edzés nem teljesítményverseny, hanem egy biztos pont, ahol a tested és a gondolataid is megpihenhetnek.
Ha vegyesen választottál, az sem véletlen. Könnyen lehet, hogy a tested és a lelked mást kíván egy stresszes hétköznapon, mint egy energikusabb időszakban. Néha a legjobb edzésterv az, ami alkalmazkodik hozzád.
Ezek is érdekelhetnek: