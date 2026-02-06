Az alakformálás sokak újévi fogadalmai között helyet kapott. Ám előfordulhat, hogy mire valóban rátalálsz a számodra megfelelő edzéstípusra, már el is veszítetted a lelkesedésedet. Ezt nem hagyhatjuk, épp ezért állítottunk össze egy gyors személyiségtesztet, amelyből gyorsan megtudhatod, milyen edzés illik hozzád.

Ez a személyiségteszt most megmondja, hogy a három legnépszerűbb női edzéstípus közül melyik való neked.

Forrás: 123.rf.com

Az életmódváltás most egy személyiségteszttel kezdődik Rajta volt az újévi fogadalomlistádon az alakformálás is? Mire vársz még?

Ne várj a barátnőid tanácsára, válassz te egy mozgásformát!

Most megtudhatod, hogy melyik passzol leginkább a személyiségedhez.

Popsiformálás vagy leszámolás az integetőhájjal? Mások ódákat zengtek róla, de te mégsem találtad benne a helyed? Ha jártál már valaha ilyen edzésen, nagy eséllyel nem veled volt a gond. Lehet, hogy egyszerűen csak nem passzolt hozzád. Ez a rövid személyiségteszt most segít megelőzni a hasonló helyzeteket, hiszen pár kérdéssel rájöhetsz, melyik népszerű edzéstípus lesz a te 2026-os befutód.

1. Milyen érzéssel vágsz bele egy edzésbe?

A.) Fontos, hogy számokban és látványos fejlődésben is mérni tudjam az eredményt.

B.) Szeretem érezni, hogy dolgozik a testem, de a körmömet nem akarom sehol se otthagyni.

C.) Inkább lecsendesednék, kikapcsolnék, befelé figyelnék.

2. Mi motivál hosszú távon?

A.) A látványos változás és az erő növelése.

B.) Az, hogy javul a tartásom és erősebb a törzsem.

C.) A belső egyensúly és a stressz csökkenése.

3. Milyen edzőtermi hangulat áll közel hozzád?

A.) Pörgős, súlycsörgős, fókuszált.

B.) Letisztult, rendezett, kontrollált.

C.) Nyugodt, halk, zenés, illatos.

4. Hogyan kezeled a kihívásokat?

A.) Belevetem magam, szeretem feszegetni a határaimat.

B.) Lépésről lépésre haladok, a technikára figyelve.

C.) Elfogadom, ahol tartok, és abból hozom ki a legtöbbet.

5. Mit jelent számodra a testedzés?

A.) Önfejlesztést és erőpróbát.

B.) Tudatos testhasználatot és stabilitást.

C.) Kapcsolódást önmagamhoz.

6. Milyen tempóban érzed jól magad?

A.) Intenzív, rövid, de hatékony.

B.) Közepes tempójú, precíz mozgás.

C.) Lassabb, elmélyülős.