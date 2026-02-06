Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 6., péntek

Új FBI-dokumentumok leplezik le Jeffrey Epstein titkát: súlyos egészségügyi gondokkal küzdött

2026.02.06.
Újabb, eddig nem ismert részletek kerültek nyilvánosságra Jeffrey Epstein egészségi állapotáról: az FBI által feltárt, frissen közzétett dokumentumok szerint a szexuális bűncselekmények miatt elítélt üzletember súlyos hormonális problémákkal küzdött, és egy nemi betegséget is diagnosztizáltak nála.

A The Times beszámolója alapján egy 2016-ban készült urológiai vizsgálat kimutatta, hogy Jeffrey Epstein tesztoszteronszintje rendkívül alacsony volt: mindössze 125 nanogramm/deciliter, miközben az egészséges tartomány 350 és 1000 nanogramm/deciliter között mozog. Ugyanebben az évben Epstein gonorrhoeára is tesztelték, az eredmény pedig pozitív lett.

Jeffrey Epstein 
Jeffrey Epstein hormonális problémákkal küzdött

Az iratok között több, ebből az időszakból származó e-mail is szerepel, amelyekből az is kiderül, igen csak aggódott az egészségi állapota miatt. Egy orvosának írt, az éjszaka közepén elküldött üzenetben arra panaszkodott, hogy felborult az alvási ritmusa, és bizonytalan a hormonterápiával kapcsolatban is. A levélben azt írta: alacsony tesztoszteronszintjéről már körülbelül 15 éve tud, és azt kérdezte, vajon most jutott-e el arra a pontra, amikor ez a probléma utolérte őt.

Jeffrey Epstein korábban egy Clomid nevű készítménnyel (ez a gyógyszer elsősorban nőknél alkalmazzák, elősegíti az ovulációt, normalizálja a menstruációs ciklust és elősegíti a peteérést) próbálta kezelni hormonális gondjait, ám a terápiát megszakította, miután kellemetlen mellékhatásokat tapasztalt. Az e-mailek szerint vízvisszatartási problémák jelentkeztek nála, és meg is hízott, azt írta, mintha terhesnek tűnne. Ezek a változások nagyon zavarták, és hozzájárultak ahhoz, hogy elutasítóbbá vált a további hormonkezeléssel szemben. 

A most nyilvánosságra hozott dokumentumok Jeffrey Epstein egészségi állapotáról olyan részleteket tartalmaznak, amelyek korábban még sosem kerültek a nyilvánosság elé. Az iratok a már ismert bűnügyek és kapcsolati hálók mellett rögzítik a teljes orvosi levelezéseket is, amelyeket Epstein a 2010-es évek közepén folytatott a doktorokkal.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

András herceg új lakóhelyén fellázadt a személyzet: nem hajlandók kiszolgálni Epstein barátját

Egyre több kínos dolog derül ki András herceg és Jeffrey Epstein kapcsolatáról. Ezért néhány nappal ezelőtt Károly király végleg kiköltöztette öccsét a windsori Royal Lodge-ból, méghozzá az éj leple alatt. Andrew Mountbatten-Windsort a sandringhami birtokon helyezték el ideiglenesen, ennek azonban a személyzet nem örült.

Az Epstein-botrány Norvégiát is maga alá gyűri: erotikus leveleket váltott egymással Mette-Marit koronahercegné és a bűnöző

Miközben Mette-Marit koronahercegné fia súlyos bűncselekmények miatt áll bíróság előtt, újabb részletek kerültek napvilágra Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatáról. A botrány a norvég királyi családot is megrendítette.

Megszólalt a táncosnő, aki édeshármasozott Jeffrey Epsteinnel és András herceggel – durva dolgokról számolt be

Újabb zavarba ejtő részletek derültek ki Jeffrey Epsteinről és köreiről. Egy nő azt állítja, 2006-ban Epstein palm beach-i házában táncolt a milliárdosnak és András hercegnek - a két férfi később édeshármasra akarta rávenni.

 

