Új FBI-dokumentumok leplezik le Jeffrey Epstein titkát: súlyos egészségügyi gondokkal küzdött

A The Times beszámolója alapján egy 2016-ban készült urológiai vizsgálat kimutatta, hogy Jeffrey Epstein tesztoszteronszintje rendkívül alacsony volt: mindössze 125 nanogramm/deciliter, miközben az egészséges tartomány 350 és 1000 nanogramm/deciliter között mozog. Ugyanebben az évben Epstein gonorrhoeára is tesztelték, az eredmény pedig pozitív lett.

Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein hormonális problémákkal küzdött

Az iratok között több, ebből az időszakból származó e-mail is szerepel, amelyekből az is kiderül, igen csak aggódott az egészségi állapota miatt. Egy orvosának írt, az éjszaka közepén elküldött üzenetben arra panaszkodott, hogy felborult az alvási ritmusa, és bizonytalan a hormonterápiával kapcsolatban is. A levélben azt írta: alacsony tesztoszteronszintjéről már körülbelül 15 éve tud, és azt kérdezte, vajon most jutott-e el arra a pontra, amikor ez a probléma utolérte őt.

Jeffrey Epstein korábban egy Clomid nevű készítménnyel (ez a gyógyszer elsősorban nőknél alkalmazzák, elősegíti az ovulációt, normalizálja a menstruációs ciklust és elősegíti a peteérést) próbálta kezelni hormonális gondjait, ám a terápiát megszakította, miután kellemetlen mellékhatásokat tapasztalt. Az e-mailek szerint vízvisszatartási problémák jelentkeztek nála, és meg is hízott, azt írta, mintha terhesnek tűnne. Ezek a változások nagyon zavarták, és hozzájárultak ahhoz, hogy elutasítóbbá vált a további hormonkezeléssel szemben.

A most nyilvánosságra hozott dokumentumok Jeffrey Epstein egészségi állapotáról olyan részleteket tartalmaznak, amelyek korábban még sosem kerültek a nyilvánosság elé. Az iratok a már ismert bűnügyek és kapcsolati hálók mellett rögzítik a teljes orvosi levelezéseket is, amelyeket Epstein a 2010-es évek közepén folytatott a doktorokkal.

