Véget ér egy korszak: az idei évaddal búcsúzik a The Kelly Clarkson Show

Kelly Clarkson a hét elején hivatalosan bejelentette, hogy hét évad után befejezi az NBC-n futó talkshow-ját. A hírt maga az énekesnő osztotta meg Instagram-oldalán, kiemelve, hogy a jelenlegi évad lesz az utolsó, és bár a döntés nem volt könnyű, most a családjára szeretne összpontosítani.

Hét év után véget ér a Kelly Clarkson nevével fémjelzett talkshow

Forrás: NBCUniversal

KellyClarkson hét évadon keresztül vezette a talkshow-t, a jelenlegi évad lesz az utolsó.

Az énekesnő rendkívül hálás a stábért, a zenekarért, a vendégekért és a rajongókért, akik támogatták a műsort.

A napi beosztástól való eltávolodás lehetővé teszi számára, hogy gyermekeire összpontosítson.

Clarkson hangsúlyozta, hogy ez nem búcsú: továbbra is zenélni fog, fellépéseket vállal, és időről időre feltűnik a The Voice-ban.

Véget ér a The Kelly Clarkson Show

Clarkson a posztjában rendkívül hálásnak nevezte magát azért, hogy ilyen remek emberekkel dolgozhatott együtt a New York-i és Los Angeles-i műsorában. „Annyi csodálatos pillanat és műsor volt ez alatt a hét évad alatt. Örökké hálás és megtiszteltetés számomra, hogy a legnagyszerűbb zenekarral és stábbal dolgozhattam együtt, akikre mindig számíthattam, minden tehetséges és inspiráló vendéggel, aki megosztotta velünk az idejét és az életét, minden rajongóval, aki támogatta a műsorunkat, és az NBC-nek, hogy mindig ilyen támogató és hihetetlen partner volt.”

A gyerekeire szeretne koncentrálni

Azt is hozzátette, hogy a napi beosztástól való eltávolodás lehetővé teszi számára, hogy gyermekeit helyezze előtérbe, ami az életük következő szakaszában szükségesnek és helyesnek tűnik. Kelly hangsúlyozta, hogy ez nem búcsú, hiszen továbbra is dalokat fog írni, időről időre fellépéseket vállal, és néha felbukkan majd a The Voice-ban.

„Soha nem tudhatjátok, hol tűnök fel legközelebb”

– írta.

Kelly Clarkson volt férje, Brandon Blackstock öt hónapja halt meg

Az énekesnő nyíltan beszélt arról is, hogy volt férje tragikus halála után a talkshow jövője is kérdésessé vált, hiszen egyedülálló szülőként éli az életét. „Kellynek hihetetlen élete volt, és minden, amihez hozzáér, slágerré válik. Imádja a talkshow-ját, de a jövőben más dolgok élveznek prioritást. Ebben az évadban is mindent bele fog adni, de szeretne lassítani...” – mondta egy bennfentes január végén.