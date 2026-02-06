Ők voltak Gábor Zsazsa férjei − Ma lenne 109 éves a díva, aki kilencszer mondta ki az igent

A magyar színésznő neve mára összeforrt a hollywoodi csillogással, a szabadszájú megjegyzésekkel és a viharos szerelmi élettel. A díva február 6-án lenne 109 éves, ezt ünnepelve végigvesszük, hányszor ment férjhez, és kik voltak pontosan Gábor Zsazsa férjei.

Gábor Zsazsa kilencedik esküvőjén férje, Frederick von Anhalt oldalán.

Gábor Zsazsa fiatalon és idősebb korában sem elégedett meg a háttérszereppel Összesen kilencszer ment férjhez.

Kapcsolatai gyakran rövidek, de annál intenzívebbek voltak.

A szerelem és a szabadság egyszerre volt fontos számára.

Utolsó házassága élete végéig tartott.

Ma lenne 109 éves a szőke díva, aki 1917-ben Budapesten született Gábor Sáriként, majd Hollywood egyik legismertebb magyar származású sztárjává vált. Gábor Zsazsa fiatalon a szépségével és tájékozottságával, később a karakterével és a szókimondásával hódította meg a közönség és a férfiak szívét. Bár gyakran a házasságai miatt került a címlapokra, karrierje és egyedi stílusa legalább ennyire hozzátartozik a legendájához.

Gábor Zsazsa fiatalon nemcsak szépségével, de intellektusával is lenyűgözte a férfiakat.

Gábor Zsazsa számtalan érdekességet rejtő életútja az 1936-ban elnyert Miss Hungary címtől, a magyar kabarészínpadokon át egészen Hollywood aranykoráig ívelt. Filmszerepek, talkshow-fellépések, botrányos mondatok és luxusélet jellemezték mindennapjait, miközben pontosan tudta, hogyan maradjon állandóan reflektorfényben.

Kilenc házasság, kilenc történet: ők voltak a mesés Gábor Zsazsa férjei

1. Burhan Belge (1935–1941)

Gábor Zsazsa első férje a török diplomata Burhan Belge volt, akihez mindössze 18 évesen ment feleségül. Az egzotikus élet hamar szűknek bizonyult számára, és amikor Hollywood hívta, a házasság véget ért.

2. Conrad Hilton (1942–1947)

A nála harminc évvel idősebb szállodamogullal kötött házassága rendkívül viharos volt. Közös gyermekük, Gábor Zsazsa lánya már a válásuk után született meg. A díva korábban azt mesélte, hogy a férje megerőszakolta, így fogant meg Francesca. Conrad Hilton sosem ismerte el igazán törvényes lányaként, végrendeletében is csupán egy nagyobb, egyszeri összeget hagyott rá.

3. George Sanders (1949–1954)

A brit filmsztárral igazi hollywoodi álompárt alkottak, ám öt év után, különös módon a házassági évfordulón adták be a válókeresetet. Kapcsolatukat állítólag mindkét oldalon szeretők gyengítették. Gábor Zsazsa később azt mondta, ő volt élete szerelme. A sors furcsa fintora, hogy a férfi később a díva egyik nővérét, Magdát is feleségül vette.