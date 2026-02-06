Ők voltak Gábor Zsazsa férjei − Ma lenne 109 éves a díva, aki kilencszer mondta ki az igent

A magyar színésznő neve mára összeforrt a hollywoodi csillogással, a szabadszájú megjegyzésekkel és a viharos szerelmi élettel. A díva február 6-án lenne 109 éves, ezt ünnepelve végigvesszük, hányszor ment férjhez, és kik voltak pontosan Gábor Zsazsa férjei.
Gábor Zsazsa fiatalon és idősebb korában sem elégedett meg a háttérszereppel
- Összesen kilencszer ment férjhez.
- Kapcsolatai gyakran rövidek, de annál intenzívebbek voltak.
- A szerelem és a szabadság egyszerre volt fontos számára.
- Utolsó házassága élete végéig tartott.
Ma lenne 109 éves a szőke díva, aki 1917-ben Budapesten született Gábor Sáriként, majd Hollywood egyik legismertebb magyar származású sztárjává vált. Gábor Zsazsa fiatalon a szépségével és tájékozottságával, később a karakterével és a szókimondásával hódította meg a közönség és a férfiak szívét. Bár gyakran a házasságai miatt került a címlapokra, karrierje és egyedi stílusa legalább ennyire hozzátartozik a legendájához.
Gábor Zsazsa számtalan érdekességet rejtő életútja az 1936-ban elnyert Miss Hungary címtől, a magyar kabarészínpadokon át egészen Hollywood aranykoráig ívelt. Filmszerepek, talkshow-fellépések, botrányos mondatok és luxusélet jellemezték mindennapjait, miközben pontosan tudta, hogyan maradjon állandóan reflektorfényben.
Kilenc házasság, kilenc történet: ők voltak a mesés Gábor Zsazsa férjei
1. Burhan Belge (1935–1941)
Gábor Zsazsa első férje a török diplomata Burhan Belge volt, akihez mindössze 18 évesen ment feleségül. Az egzotikus élet hamar szűknek bizonyult számára, és amikor Hollywood hívta, a házasság véget ért.
2. Conrad Hilton (1942–1947)
A nála harminc évvel idősebb szállodamogullal kötött házassága rendkívül viharos volt. Közös gyermekük, Gábor Zsazsa lánya már a válásuk után született meg. A díva korábban azt mesélte, hogy a férje megerőszakolta, így fogant meg Francesca. Conrad Hilton sosem ismerte el igazán törvényes lányaként, végrendeletében is csupán egy nagyobb, egyszeri összeget hagyott rá.
3. George Sanders (1949–1954)
A brit filmsztárral igazi hollywoodi álompárt alkottak, ám öt év után, különös módon a házassági évfordulón adták be a válókeresetet. Kapcsolatukat állítólag mindkét oldalon szeretők gyengítették. Gábor Zsazsa később azt mondta, ő volt élete szerelme. A sors furcsa fintora, hogy a férfi később a díva egyik nővérét, Magdát is feleségül vette.
4. Herbert Hutner (1962–1966)
A Wall Street-i brókerrel kötött frigy nyugodtabbnak indult, de a különböző elképzelések végül ezt a házasságot is szétfeszítették.
5. Joshua S. Cosden Jr. (1966–1967)
Az olajmilliomossal kötött házasság mindössze 19 hónapig tartott, intenzív románcból gyors válás lett.
6. Jack Ryan (1975–1976)
A feltalálóval kötött kapcsolat rövid és viharos volt. A férj függőségei, és a szeretők miatti gyakori veszekedések gyorsan véget vetettek a házasságnak.
7. Michael O’Hara (1976–1982)
A díva következő férje válóperes ügyvédje volt. A hat évig tartó házasságuk – amely akkor Gábor Zsazsa életében rekordnak számított –, a férfi megbízhatatlansága miatt végződött végül búcsúval.
8. Felipe de Alba (1982)
A mexikói ügyvéddel kötött házasság mindössze egy napig tartott. A hajón köttetett frigy időpontjában ugyanis a művésznő még nem vált el hivatalosan előző férjétől.
9. Frédéric von Anhalt (1986–2016)
Utolsó férje mellett harminc évet töltött, és megkapta a Von Anhalt hercegné, Saxony hercegnője címet. Bár kapcsolatuk őszinteségét sokan vitatták, a pár Gábor Zsazsa haláláig kitartott egymás mellett.
2016-ban egy nagy hollywoodi történet lezárult, Gábor Zsazsa meghalt. Legendája azonban ma is él. Nemcsak azért, mert kilencszer ment férjhez, hanem mert egész életében vállalta önmagát, minden íratlan szabállyal szemben.
