Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 6., péntek Dóra, Dorottya

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hollywood

Ők voltak Gábor Zsazsa férjei − Ma lenne 109 éves a díva, aki kilencszer mondta ki az igent

hollywood férj Gábor Zsazsa születésnap
Nyolcszor égette meg magát a házasság intézményével, míg végül rátalált az igazi, gondoskodó szerelem. Összegyűjtöttük Gábor Zsazsa férjeit, hogy jobban megismerhesd a legnagyobb magyar sztárt.

A magyar színésznő neve mára összeforrt a hollywoodi csillogással, a szabadszájú megjegyzésekkel és a viharos szerelmi élettel. A díva február 6-án lenne 109 éves, ezt ünnepelve végigvesszük, hányszor ment férjhez, és kik voltak pontosan Gábor Zsazsa férjei.

Gábor Zsazsa és Frederick von Anhalt esüvőjükön
Gábor Zsazsa kilencedik esküvőjén férje, Frederick von Anhalt oldalán.
Forrás: GettyImages

Gábor Zsazsa fiatalon és idősebb korában sem elégedett meg a háttérszereppel

  • Összesen kilencszer ment férjhez.
  • Kapcsolatai gyakran rövidek, de annál intenzívebbek voltak.
  • A szerelem és a szabadság egyszerre volt fontos számára.
  • Utolsó házassága élete végéig tartott.

Ma lenne 109 éves a szőke díva, aki 1917-ben Budapesten született Gábor Sáriként, majd Hollywood egyik legismertebb magyar származású sztárjává vált. Gábor Zsazsa fiatalon a szépségével és tájékozottságával, később a karakterével és a szókimondásával hódította meg a közönség és a férfiak szívét. Bár gyakran a házasságai miatt került a címlapokra, karrierje és egyedi stílusa legalább ennyire hozzátartozik a legendájához.

Gábor Zsazsa fiatalon 1954-ben
Gábor Zsazsa fiatalon nemcsak szépségével, de intellektusával is lenyűgözte a férfiakat.
Forrás: AFP

Gábor Zsazsa számtalan érdekességet rejtő életútja az 1936-ban elnyert Miss Hungary címtől, a magyar kabarészínpadokon át egészen Hollywood aranykoráig ívelt. Filmszerepek, talkshow-fellépések, botrányos mondatok és luxusélet jellemezték mindennapjait, miközben pontosan tudta, hogyan maradjon állandóan reflektorfényben.

Kilenc házasság, kilenc történet: ők voltak a mesés Gábor Zsazsa férjei

1. Burhan Belge (1935–1941)

Gábor Zsazsa első férje a török diplomata Burhan Belge volt, akihez mindössze 18 évesen ment feleségül. Az egzotikus élet hamar szűknek bizonyult számára, és amikor Hollywood hívta, a házasság véget ért.

2. Conrad Hilton (1942–1947)

A nála harminc évvel idősebb szállodamogullal kötött házassága rendkívül viharos volt. Közös gyermekük, Gábor Zsazsa lánya már a válásuk után született meg. A díva korábban azt mesélte, hogy a férje megerőszakolta, így fogant meg Francesca. Conrad Hilton sosem ismerte el igazán törvényes lányaként, végrendeletében is csupán egy nagyobb, egyszeri összeget hagyott rá.

3. George Sanders (1949–1954)

A brit filmsztárral igazi hollywoodi álompárt alkottak, ám öt év után, különös módon a házassági évfordulón adták be a válókeresetet. Kapcsolatukat állítólag mindkét oldalon szeretők gyengítették. Gábor Zsazsa később azt mondta, ő volt élete szerelme. A sors furcsa fintora, hogy a férfi később a díva egyik nővérét, Magdát is feleségül vette.

Gábor Zsazsa férjei közül George Sanders a harmadik
Gábor Zsazsa élete szerelmével, George Sanders színésszel, aki később a sógora lett. (1950)
Forrás: GettyImages

4. Herbert Hutner (1962–1966)

A Wall Street-i brókerrel kötött frigy nyugodtabbnak indult, de a különböző elképzelések végül ezt a házasságot is szétfeszítették.

5. Joshua S. Cosden Jr. (1966–1967)

Az olajmilliomossal kötött házasság mindössze 19 hónapig tartott, intenzív románcból gyors válás lett.

6. Jack Ryan (1975–1976)

A feltalálóval kötött kapcsolat rövid és viharos volt. A férj függőségei, és a szeretők miatti gyakori veszekedések gyorsan véget vetettek a házasságnak.

7. Michael O’Hara (1976–1982)

A díva következő férje válóperes ügyvédje volt. A hat évig tartó házasságuk – amely akkor Gábor Zsazsa életében rekordnak számított –, a férfi megbízhatatlansága miatt végződött végül búcsúval.

8. Felipe de Alba (1982)

A mexikói ügyvéddel kötött házasság mindössze egy napig tartott. A hajón köttetett frigy időpontjában ugyanis a művésznő még nem vált el hivatalosan előző férjétől.

9. Frédéric von Anhalt (1986–2016)

Utolsó férje mellett harminc évet töltött, és megkapta a Von Anhalt hercegné, Saxony hercegnője címet. Bár kapcsolatuk őszinteségét sokan vitatták, a pár Gábor Zsazsa haláláig kitartott egymás mellett.

@zsazsagabor__ #zsazsagabor #friderikusz #1992 #icon #diva #women #lifestyle #foru #beautiful #doglovers #lovers #hollywood #yorkshire #shihtzu #forupage #foryoupage❤️❤️ #dogs #dogsoftiktok #iconic #queenn #foruyou #hungary #hungarian #budapest #hun #youpage_tiktok #fyp #talkshow #doglovers #follow #celebrity ♬ Cheri, Cheri Lady (Special Dance Version) - Modern Talking

2016-ban egy nagy hollywoodi történet lezárult, Gábor Zsazsa meghalt. Legendája azonban ma is él. Nemcsak azért, mert kilencszer ment férjhez, hanem mert egész életében vállalta önmagát, minden íratlan szabállyal szemben.

A legendás díva életéről itt olvashatsz további részleteket:

Akinek a férje lett a sógora: 7 érdekesség Gábor Zsazsáról, aki ma lenne 108 éves

Ugyan színésznőként is letette névjegyét, később már magánéleti botrányai miatt került a figyelem középpontjába, vagyis ő volt az első celeb. Ezt a státuszt Gábor Zsazsa tökélyre is fejlesztette, extravagáns élete megannyi érdekességet rejt.

Gábor Zsazsa az a magyar színésznő, akinek összejött az amerikai álom

99 évesen halt meg a színésznő

Magyarok, akikre nemcsak mi vagyunk büszkék, hanem az egész világ

Magyarországról rengeteg később ismertté, mondjuk úgy, híressé vált ember indult. Sokan közülük külföldön érték el eredményeiket, amelyek miatt mi, magyarok méltán lehetünk büszkék rájuk, mások itthon tették le az asztalra azt, amivel világhírűvé váltak.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu