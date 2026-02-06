Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 6., péntek Dóra, Dorottya

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
botrány

Őket is leleplezték! Naomi Campbell és Mick Jagger is jó kapcsolatot ápolt Jeffrey Epsteinnel

botrány Naomi Campbell Jeffrey Epstein Mick Jagger
Horváth Angéla
2026.02.06.
Az amerikai igazságügyi minisztérium által a múlt héten nyilvánosságra hozott új Epstein-akták részletes betekintést adnak abba, milyen kiterjedt kapcsolatokat ápolt Jeffrey Epstein a nemzetközi elit több ismert szereplőjével. A dokumentumok szerint Naomi Campbell éveken át kapcsolatban állt az elítélt szexuális bűnözővel, még azt követően is, hogy Epstein 2008-ban bűnösnek vallotta magát kiskorú lányok bántalmazásában.

Az iratok tanúsága szerint Naomi Campbell többször is meghívta Jeffrey Epsteint nagyszabású divateseményekre, valamint saját, Cannes-ban tartott 40. születésnapi ünnepségére is. Több e-mail és asszisztensek feljegyzései is bizonyítják, hogy a modell gyakran kezdeményezett telefonhívásokat, illetve többször kölcsönkérte Epstein magánrepülőjét.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 22: Naomi Campbell during the F1 Grand Prix of Las Vegas at Las Vegas Strip Circuit on November 22, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Arnold Jerocki/Getty Images)
Naomi Campbell
Forrás: Getty Images

Naomi Campbell és Jeffrey Epstein: kapcsolatuk üzeltiből váltott barátira

Egy 2015-ös üzenetben például ez írja valaki Epsteinnek: „Kérlek, azonnal hívd fel Naomit. Azt mondja, nagyon fontos, hogy beszéljen veled.” Egy másik, szintén ebből az évből származó levélben Naomi Campbell azt írta: „Látni akarom Jeffrey-t… Marokkóba megy?”

A korábbi levelezések egy része üzleti jellegű egyeztetésekre utal. Egy 2005-ös üzenetben Campbell azt kérte, hogy Jeffrey Epstein tekintse meg a Victoria’s Secret számára készített fürdőruha-kollekcióját. 2010-ben Epstein asszisztense találkozót szervezett Campbellnek és akkori partnerének Linda Wachner ismert amerikai üzletasszonnyal.

A modell neve két, Epstein által kizsákmányolt nő vallomásában is felbukkan. Az egyikük szerint egy New York-i villában rendezett partin találkozott először Epsteinnel, ahol Naomi Campbell is jelen volt. Egy másik áldozat azt állította: Epstein azzal hitegette, hogy munkát tud szerezni neki a Victoria’s Secretnél, mivel kapcsolatban áll Naomi Campbell-lel.

2010 után a levelezések hangneme már inkább baráti viszonyra utal. Naomi Campbell ebben az időszakban három különböző eseményre is meghívta Epsteint: a cannes-i születésnapi partijára, egy jótékonysági divateseményre, valamint egy Párizsban, a Dolce & Gabbana által rendezett fogadásra. Egy 2012-es, harmadik fél által küldött e-mailben Naomi meghívást kapott egy párizsi vacsorára, amelyen Epstein és Woody Allen is részt vett volna.

A most nyilvánosságra került anyagok megerősítik a korábbi értesüléseket is: Naomi Campbell rendszeresen szerepelt Epstein magánrepülőgépének utaslistáján, és a telefonszáma megtalálható volt Epstein névjegyzékében - írja a Daily Mail.

Mick Jagger is Jeffrey Esptein baráti köréhez tartozott

A dokumentumok Mick Jagger nevét is tartalmazzák. Egy korábban már nyilvánosságra került fényképen Mick Jagger Epstein társaságában látható egy étteremben, emellett több e-mail is fennmaradt, amelyek vacsorameghívásokról és időpont-egyeztetésekről szólnak. Egy 2010-es üzenet szerint Jagger asszisztense jelezte, hogy az énekes Franciaországban tartózkodik, de újévkor New Yorkban találkozna Epsteinnel. A korábbi beszámolók szerint Mick Jagger neve is szerepelt Epstein névjegyzékében. Egy 2003 decemberéből származó FedEx-nyugta alapján Ghislaine Maxwell Epstein számlájára küldetett csomagot Jaggernek az Egyesült Királyságba.

A levelezések egy másik szálon Annabelle Neilson brit társasági személyiség nevét hozzák összefüggésbe Epsteinnel. Neilson – aki 2018-ban elhunyt – több e-mailben is ajánlott nőket Epstein számára, leveleiben gyakran bizalmas megszólításokat használva. Egy 2010-es üzenetben arról írt, hogy „összeállít egy kis csoportot lányokból”, majd később további neveket is javasolt. A levelezések 2010 és 2012 között zajlottak, és Ghislaine Maxwell neve is többször felbukkan bennük.

Az amerikai igazságügyi minisztérium ugyanakkor figyelmeztetett: az FBI által összegyűjtött Epstein-akták olyan dokumentumokat is tartalmazhatnak, amelyek nem bizonyított állításokat, illetve nem hitelesített anyagokat foglalnak magukban, és önmagukban nem jelentik azt, hogy az említett személyeknek bármilyen jogi felelőssége lenne.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Victoria Beckham is dalra fakadt: harminc után ismét együtt énekelt a Spice Girls – Videó

A nemrég közzétett videón az egykori lánybanda tagjai újra együtt énekelnek. A felvétel újra életre keltette a reményt, hogy a Spice Girls története még nem ért véget.

Britney Spears szerint csoda, hogy életben van – még most is retteg a családjától

Az énekesnő újabb, őszinte vallomást tett a családjával való viszonyáról. Britney Spears a közelmúltban Instagramon írta le, hogy még ma is fél a saját családjától.

16 év után válik Rob Schneider: a színész harmadik házassága is zátonyra futott – Videó

A színész és Patricia kapcsolata kívülről stabilnak tűnt, a háttérben azonban már megszületett a döntés, amely most nyilvánosságra került. Rob Schneider és Patricia Azarcoya Schneider 16 év után válnak.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu