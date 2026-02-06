Őket is leleplezték! Naomi Campbell és Mick Jagger is jó kapcsolatot ápolt Jeffrey Epsteinnel

Az iratok tanúsága szerint Naomi Campbell többször is meghívta Jeffrey Epsteint nagyszabású divateseményekre, valamint saját, Cannes-ban tartott 40. születésnapi ünnepségére is. Több e-mail és asszisztensek feljegyzései is bizonyítják, hogy a modell gyakran kezdeményezett telefonhívásokat, illetve többször kölcsönkérte Epstein magánrepülőjét.

Naomi Campbell

Forrás: Getty Images

Naomi Campbell és Jeffrey Epstein: kapcsolatuk üzeltiből váltott barátira

Egy 2015-ös üzenetben például ez írja valaki Epsteinnek: „Kérlek, azonnal hívd fel Naomit. Azt mondja, nagyon fontos, hogy beszéljen veled.” Egy másik, szintén ebből az évből származó levélben Naomi Campbell azt írta: „Látni akarom Jeffrey-t… Marokkóba megy?”

A korábbi levelezések egy része üzleti jellegű egyeztetésekre utal. Egy 2005-ös üzenetben Campbell azt kérte, hogy Jeffrey Epstein tekintse meg a Victoria’s Secret számára készített fürdőruha-kollekcióját. 2010-ben Epstein asszisztense találkozót szervezett Campbellnek és akkori partnerének Linda Wachner ismert amerikai üzletasszonnyal.

A modell neve két, Epstein által kizsákmányolt nő vallomásában is felbukkan. Az egyikük szerint egy New York-i villában rendezett partin találkozott először Epsteinnel, ahol Naomi Campbell is jelen volt. Egy másik áldozat azt állította: Epstein azzal hitegette, hogy munkát tud szerezni neki a Victoria’s Secretnél, mivel kapcsolatban áll Naomi Campbell-lel.

2010 után a levelezések hangneme már inkább baráti viszonyra utal. Naomi Campbell ebben az időszakban három különböző eseményre is meghívta Epsteint: a cannes-i születésnapi partijára, egy jótékonysági divateseményre, valamint egy Párizsban, a Dolce & Gabbana által rendezett fogadásra. Egy 2012-es, harmadik fél által küldött e-mailben Naomi meghívást kapott egy párizsi vacsorára, amelyen Epstein és Woody Allen is részt vett volna.

A most nyilvánosságra került anyagok megerősítik a korábbi értesüléseket is: Naomi Campbell rendszeresen szerepelt Epstein magánrepülőgépének utaslistáján, és a telefonszáma megtalálható volt Epstein névjegyzékében - írja a Daily Mail.