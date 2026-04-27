Meghalt a nő, miután egy kuruzslónál járt zsírleszíváson - Rémálommá vált az olcsó, házi műtét

Jónás Ágnes
2026.04.27.
Egy 40 éves nő életét vesztette egy illegálisan végzett esztétikai beavatkozás után Kolumbiában. A zsírleszívást egy kuruzsló hajtotta végre saját otthonában. Zsebre tette a pénzt, a nő azonban órákkal a műtét után erős fájdalmakra panaszkodott.

Az olcsóbb megoldást választotta, és a beavatkozást egy kuruzslóval végeztette el egy magánlakásban, amely nem felelt meg a szükséges orvosi és higiéniai előírásoknak. Az eset a kolumbiai Barranquillában történt, ahol Yuleidys Fernanda Charris Reales egy ambuláns zsírleszíváson vett részt. 

Csak spórolni akart a nő, de az életébe került a zsírleszívás. 
Az életébe került a zsírleszívás a kuruzslónál

  • A beavatkozást nem klinikán, hanem ellenőrizetlen környezetben végezték
  • A páciensnél súlyos szövődmények léptek fel a zsírleszívást követően
  • Az orvosok napokig küzdöttek az életéért, de végül nem tudták megmenteni

A műtét során a nő karjáról és hasáról távolítottak el zsírt, ám röviddel azután, hogy hazatért, súlyos rosszullét lépett fel nála: erős fájdalmakra és duzzanatra panaszkodott, ezért kórházba szállították. 

Az orvosok 7 napon keresztül küzdöttek az életéért, de állapota folyamatosan romlott. Végül nem tudták megmenteni, és a nő elhunyt.

A hatóságok is alátámasztották, hogy a beavatkozást nem megfelelő körülmények között, engedély nélkül végezték, orvosi felügyelet és megfelelő felszereltség nélkül. Természetesen nyomozást indítottak az illegális beavatkozást végző személy ellen. 

A boncolási eredményeket még nem tették közzé, de nagyon valószínű, hogy a műtét utáni fertőzésből kialakuló vérmérgezés állhatott (szepszis) a háttérben, ami leállíthatta a nő szervenek működését. Ugyancsak lehetséges a zsírembólia, amikor a véráramba került zsír elzárja a létfontosságú ereket. 

Szakértők ismét felhívták a figyelmet arra, hogy az engedély nélküli, nem ellenőrzött helyeken végzett orvosesztétikai műtétek nem hozzák meg a várt eredményt, ráadásul rendkívül veszélyesek lehetnek, mert hiányzik a megfelelő érzéstelenítés, a steril környezet és az azonnali sürgősségi ellátás lehetősége is, ami súlyos szövődményekhez (például látásvesztéshez), vagy akár halálhoz is vezethet.

Kizárólag megbízható, engedéllyel rendelkező szakembernél érdemes esztétikai beavatkozást végeztetni, pont a hasonló tragédiák elkerülése érdekében.

