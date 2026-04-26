„Soha nem voltam szerelmes” – állítja a nő, aki szerint neki van a legboldogabb házassága a világon

A legtöbben úgy nőnek fel, hogy azt hallják: az igazi házasság alapja a mindent elsöprő szerelem. A filmek és a romantikus történetek szerint akkor találjuk meg a „nagy őt”, amikor érezzük azt a bizonyos megmagyarázhatatlan bizsergést. Egy párkapcsolati szakértő, Tracey Cox szerint azonban a valóság sokkal árnyaltabb. A pszichologóus éppen ezért ismertette Sarah történetét.
- Sarah azt állítja, soha nem volt „őrülten szerelmes” a férjébe, mégis úgy érzi, az övék a világ egyik legboldogabb házassága.
- Kapcsolatuk alapja a barátság, a tisztelet, a közös értékek, nem pedig a heves érzelmek.
- A pszichológusok szerint kétféle szerelem létezik: a rövid ideig tartó szenvedélyes és a hosszú távon stabilabb, mély kötődésen alapuló szerelem.
- Kutatások szerint a rózsaszín köd általában 1,5-3 év után csillapodik, amikor a hormonok szintje normalizálódik.
Boldog házasság szerelem nélkül?
„Soha nem voltam szerelmes a férjembe – legalábbis abban az értelemben, ahogy a legtöbben gondolják. Mélyen szeretem, tisztelem, vonzónak tartom, és őszintén szeretem vele a közös életünket. De az a megszállott, mindent elsöprő érzés soha nem volt meg” – vallja Sarah, aki egészen másképp áll a házassághoz, mint a legtöbben.
Sarah szerint a házasságuk nem a mindent elsöprő szerelemre, hanem barátságra, tiszteletre és biztonságra épül. Azt mondja, soha nem volt „őrülten szerelmes” a férjébe, még az ismerkedésük elején sem, de mégis úgy érzi, hogy az övék a legboldogabb házasság a világon. Úgy látja, hogy sok kapcsolat azért romlik meg, mert az emberek a kezdeti szenvedélyt próbálják állandóan visszahozni az életükbe. Esetükben ezzel szemben a közös értékek, a humor és a csapatként való működés tartja össze a párkapcsolatukat. Szerinte a nyugodt, dráma nélküli együttélés hosszú távon többet ér, mint az időről időre fellobbanó heves romantika – mondta el a Daily Mailnek.
Kétféle szerelem létezik
A pszichológusok gyakran két különböző szerelemtípust különböztetnek meg. Az úgynevezett szenvedélyes szerelem az, amikor valaki folyamatosan a másikra gondol, és szinte nem bírják ki egymás nélkül – úgy is szokták hívni, mint az úgynevezett rózsaszín köd. Ez az állapot azonban nem tart örökké: kutatások szerint általában másfél és három év között csillapodik, amikor az agyban működő „boldogsághormonok” szintje normalizálódik. A másik forma a társas, vagyis mély kötődésen alapuló szerelem. Ez kevésbé drámai, viszont stabilabb: a bizalom, az összetartozás és a kölcsönös tisztelet határozza meg.
Sok hosszú távon boldog párkapcsolat valójában erre épül
A szakértők szerint azok a párok számolnak be a legnagyobb elégedettségről hosszú távon, akik hasonló értékeket vallanak, jól kommunikálnak és közös jövőképet látnak maguk előtt. Az első pillanatban fellángoló kémia ugyanis nem feltétlenül azt jelzi, hogy két ember automatikusan összeillik. Mások szerint a nyugodt kapcsolatot sokan tévesen unalmasnak érzik, mert a kultúránk gyakran romantizálja a bizonytalanságot és a drámát. Pedig egy egészséges kapcsolat inkább biztonságot ad, mint folyamatos érzelmi hullámvasutat.
A vonzalom idővel is kialakulhat
Sokan arról számolnak be, hogy a kapcsolat elején nem volt olyan nagy kémia köztük, de a közös élmények, a bizalom és az együtt töltött évek során egyre erősebb vonzalom alakult ki. Az ember ráadásul az évek múlásával mást tart vonzónak, mint fiatalon. Ami húszévesen még nem tűnt különlegesnek, az később akár a legfontosabb értékké is válhat. A szenvedélyes, viharos kapcsolatok gyakran együtt járnak a bizonytalansággal, féltékenységgel vagy érzelmi hullámvasutakkal.
Ezek is érdekelhetnek a házassággal kapcsolatban: