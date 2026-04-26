„Soha nem voltam szerelmes” – állítja a nő, aki szerint neki van a legboldogabb házassága a világon

A legtöbben úgy nőnek fel, hogy azt hallják: az igazi házasság alapja a mindent elsöprő szerelem. A filmek és a romantikus történetek szerint akkor találjuk meg a „nagy őt”, amikor érezzük azt a bizonyos megmagyarázhatatlan bizsergést. Egy párkapcsolati szakértő, Tracey Cox szerint azonban a valóság sokkal árnyaltabb. A pszichologóus éppen ezért ismertette Sarah történetét.

A házasság szerelem nélkül is lehet boldog, sőt — állítja egy nő, aki sosem érzett szerelmet a férje iránt

Sarah azt állítja, soha nem volt „őrülten szerelmes” a férjébe, mégis úgy érzi, az övék a világ egyik legboldogabb házassága.

Kapcsolatuk alapja a barátság, a tisztelet, a közös értékek, nem pedig a heves érzelmek.

A pszichológusok szerint kétféle szerelem létezik: a rövid ideig tartó szenvedélyes és a hosszú távon stabilabb, mély kötődésen alapuló szerelem.

Kutatások szerint a rózsaszín köd általában 1,5-3 év után csillapodik, amikor a hormonok szintje normalizálódik.

Boldog házasság szerelem nélkül?

„Soha nem voltam szerelmes a férjembe – legalábbis abban az értelemben, ahogy a legtöbben gondolják. Mélyen szeretem, tisztelem, vonzónak tartom, és őszintén szeretem vele a közös életünket. De az a megszállott, mindent elsöprő érzés soha nem volt meg” – vallja Sarah, aki egészen másképp áll a házassághoz, mint a legtöbben.

Sarah szerint a házasságuk nem a mindent elsöprő szerelemre, hanem barátságra, tiszteletre és biztonságra épül. Azt mondja, soha nem volt „őrülten szerelmes” a férjébe, még az ismerkedésük elején sem, de mégis úgy érzi, hogy az övék a legboldogabb házasság a világon. Úgy látja, hogy sok kapcsolat azért romlik meg, mert az emberek a kezdeti szenvedélyt próbálják állandóan visszahozni az életükbe. Esetükben ezzel szemben a közös értékek, a humor és a csapatként való működés tartja össze a párkapcsolatukat. Szerinte a nyugodt, dráma nélküli együttélés hosszú távon többet ér, mint az időről időre fellobbanó heves romantika – mondta el a Daily Mailnek.

Kétféle szerelem létezik

A pszichológusok gyakran két különböző szerelemtípust különböztetnek meg. Az úgynevezett szenvedélyes szerelem az, amikor valaki folyamatosan a másikra gondol, és szinte nem bírják ki egymás nélkül – úgy is szokták hívni, mint az úgynevezett rózsaszín köd. Ez az állapot azonban nem tart örökké: kutatások szerint általában másfél és három év között csillapodik, amikor az agyban működő „boldogsághormonok” szintje normalizálódik. A másik forma a társas, vagyis mély kötődésen alapuló szerelem. Ez kevésbé drámai, viszont stabilabb: a bizalom, az összetartozás és a kölcsönös tisztelet határozza meg.