14 éves kora óta szoláriumfüggő a lány: naponta barnul és szoláriuminjekciót is használ

Megan Blain 14 évesen feküdt először szoláriumba. Csupán egyenletes barna bőrszínt akart, a hobbi eredménye azonban szoláriumfüggőség lett. A jelenleg 19 éves fiatal nő képtelen leállni, a barnulás megszállottjává vált: hetente 105 percet tölt az UV-fényt árasztó csövek között.

Megan Blain naponta 15 percet szolizik, injekciót és önbarnítót is használ. Ez már igazi szoláriumfüggőség. Forrás: Credit: tiktok.com/@blainnyy

14 évesen szégyellte, hogy bőre túl világos, és belekezdett az önbarnításba, ahonnan már aligha van visszaút.

5 éve nem mer bőrgyógyászhoz menni, mert fél szembesülni a diagnózissal.

A fiatal lány életét megkeseríti a függősége, de képtelen leállni.

Utálta, hogy túl fehér, most barna bőrét szégyelli a szoláriumfüggő lány

Megan barnítókrémekkel kezdte, majd felfedezte a szolárium világát. Már egyáltalán nem tudja elképzelni, milyen lehet az élet UV nélkül, és sokkolja, ha meglátja magát régebbi fotókon, ahol még fehér volt a bőre. Hetente ötször szoláriuminjekciót is bead magának, hogy tovább fokozza a barnaságát.

„14 éves koromban kezdtem el használni önbarnítót, mivel nagyon fehér voltam, amit szégyelltem. Anyukám elővette a mini szoláriumot a garázsból, és azt gondoltam, elkezdem használni” – mondja a lány, aki után rengetegen fordulnak meg az utcán. Többnyire fintorognak vagy kinevetik. Megan már nagyon megbánta, hogy belekezdett az egészbe, azóta ugyanis hiába az egészségügyi kockázat vagy a megvető tekintetek, képtelen lemondani erről a szokásáról. Tudja, mennyit árt testének a szoláriumfüggőséggel, előfordul, hogy – az ételfüggőkhöz hasonlóan – szoláriumozás után sírva fakad és bűntudata van, leállni, vagy csökkenteni a barnulási időt azonban képtelen.

„Van betegségtudatom, és sajnos pontosan tudom, hogy mekkora kárt teszek magamban, de fogalmam sincs, hogyan állhatnék le. Az évek alatt sokkal több anyajegyem lett, mint amikor még nem szoliztam, szakorvoshoz viszont nem merek elmenni. Félek szembesülni a kegyetlen igazsággal, hogy esetleg bőrrákom van."

Megan számára ez már inkább teher és kényszer

„Néha azt kívánom, bárcsak soha ne kezdtem volna el. De ezt már képtelenség visszafordítani, agyban legalábbis. Ha ma beszélhetnék a 14 éves önmagammal, azt mondanám, ne üljön fel a káros divathóbortok hullámaira. Csak legyen önmaga.”

A szoláriumfüggőket a bőrrák sem tántorítja el

Megan esete nem egyedi: egy amerikai nő hetente háromszor fél órát használta a szoláriumot. A függőt, azaz a tanorexiás nőt kitiltották a szoláriumból, mondván, nem vállalnak felelősséget érte. Egy 16 éves srác pedig úgy próbált meg beilleszkedni kortársai közé, hogy szoláriumozni kezdett. Később előrehaladott stádiumú bőrrákot állapítottak meg nála – csodával határos módon ma már egészségesen él. A napbarnított bőr tulajdonképpen egy véletlennek köszönhetően lett divat az 1950-es években, egyesek azóta olyannyira ráfüggtek, hogy az egészségügyi veszélyeivel sem törődnek, és minden nap 10-20 perceket „napfürdőznek” a természetellenes narancssárgás-barnás szín érdekében.