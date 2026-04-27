Pucér testével tisztelgett az anyatermészet előtt a világhírű énekesnő – Fotóitól a teger vize is felforr

Kesha két nappal április 22. után tette közzé a szexi fotókat. A bejegyzéséhez mindössze annyit írt: „Minden nap #earthday.” A képeken az énekesnő meztelenül látható, de a legintimebb testrészeit szívecskékkel takarta ki. A fotósorozat a képeken megjelenített üzenetek miatt is feltűnést keltett. Az egyiken ez állt: „Anyatermészet, az isteni nőiesség”, vagy „Gondolt már valaki arra, hogy talán mi vagyunk az idegenek?”

Kesha meztelenül ünnepelte a Föld napját

Forrás: Instagram

A rajongók közül többen is az idegenekkel kapcsolatos felvetésre reagáltak. Egyetértettek Keshával, sokan gondoltak már arra, hogy valójában az emberek számítanak idegennek a Földön.

Kesha kezébe vette a sorsát

Az énekesnő az utóbbi időben többször is beszélt arról, mennyire másként él most, mint korábban. Az Entertainment Weeklynek 2025 májusában azt mondta, évek óta nem érezte magát ennyire szabadnak. Miután 2023-ban otthagyta akkori kiadóját, saját lemezkiadót alapított Kesha Records néven. A Grammy-jelölt énekesnő tíz éven át küzdött a függetlenségért.

„Végre olyan helyzetben vagyok, hogy saját kiadóm van, szabad nő vagyok” – mondta akkor. „Én döntök a hangomról, a külsőmről, az elmémről, a testemről és a lelkemről. Ez valóban mindent megváltoztatott energetikailag és szellemileg.”

