Csak az igazi zsenik képesek megtalálni a házikót a képen - Extragyors IQ-teszt

Korosztálytól függetlenül mindenkin kifoghat egy ilyen képes próba. Az igazi zsenik azonban képesek átlátni a legnehezebb IQ-teszten is. Te vajon közéjük tartozol? Teszteld tudásodat 11 másodpercben, és találd meg a képen rejtőző házikót!

IQ-teszt: te képes vagy kiszűrni a lényeget a vizuális zajból?

Forrás: 123rf.com

Nehéz kiszúrni a házikót az IQ-tesztben

A színek egyfajta vizuális zajt keltenek, elnyomják a keresett forma körvonalait és ezzel megnehezítik a feladvány megoldását. Amikor a céltárgy – akár formailag, akár színében – hasonlít a környezetében lévő többi elemhez, agyunk nem tudja egyetlen gyors pillantással letudni a rejtvényt – kénytelen minden egyes részletet alaposan megvizsgálni. A túl sok árnyalat eltereli a figyelmet a lényegi geometriai formákról, épp ezért érezheted úgy, hogy össze vagy zavarodva és nem találod a lényeget. Készülj fel: a feladvány igazi szemtengely-karbantartó!

A feladatra mindössze 11 másodperced van

Legalábbis, ha a zsenik közé szeretnél tartozni. Ezen a képen egy fiatal hölgy és meglehetősen zsúfolt szobája látható.

Megtalálod, hogy hol lehet a házikó? Vizsgáld át a képes IQ-teszt minden részletét, szűrd ki a lényegtelen dolgokat és találd meg a házikót.

Az IQ-teszt megoldása, szemtengely-karbantartó IQ-teszt

Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása:

Lejárt az időd, lássuk az eredményt! Ha sikerült 11 másodperc alatt megtalálni a házikót, akkor átlag feletti az észlelésed és feltehetően minden rendben a szemeddel is. Ha nem sikerült, ne búsulj, mutatjuk a megfejtést.

Próbáld megodani ezeket a feladványokat is: