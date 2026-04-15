Újabb áldozatot követelt a hírhedt BBL-fenékplasztika

Felfoghatatlan tragédia történt. 28 éves korában életét vesztette egy brit ügyvédnő, Diarra Brown, aki mindössze pár nappal korábban végeztette el magán a brazil fenékemelést, vagyis a BBL-t. Bár a beavatkozást vezető orvos szerint a műtét során minden rendben volt, néhány órával később Diarra rosszullétről panaszkodott, később pedig véraláfutások jelentek meg a testén. Rövid időn belül pedig életét veszítette, vélhetőleg a BBL-fenékplasztika során kialakult szepszis következtében.
Számtalan BBL-tragédia történt az elmúlt években
- A fenékplasztika már számtalan tragédiát és maradandó egészségügyi problémát okozott az elmúlt években. Több ilyen esetről mi is beszámoltunk.
- 2023 egyik első áldozata a Kim Kardashian-hasonmásként ismert Christina Ashten Gourkani volt.
- Szintén ebben az évben egy kétgyermekes brazil modell, Lygia Fazio is életét veszítette, miután a beavatkozás következményei miatt stroke-ot kapott.
- A legismertebb eset talán az ötgyermekes Alice Webb története, aki 2024-ben kómába esett a fenékplasztikai eljárás során, később pedig belehalt a komplikációkba.
- 2026 elején újabb borzalmas hírekről számoltunk be, akkor a brit Bonnie-Louise Cooper került életveszélyes helyzetbe, miután vérmérgezést kapott a BBL-műtétjét követően. Ő azonban szerencsére túlélte az esetet és azóta szószólója a kétes hírű plasztikai beavatkozás betiltását szorgalmazó szervezeteknek.
A BBL-fenékplasztika újabb áldozatot követelt
Újabb megrázó híreket kaptunk a plasztikai beavatkozás következményeiről. Nemrég ugyanis a családja megerősítette, hogy Diarra Brown röviddel a fenékemelése után belehalt a műtét során kapott szepszisébe. A 28 éves ügyvéd testképzavarral küzdött, és úgy érezte, hogy a testalkata miatt kevesebb az önbizalma, emiatt pedig nem tud úgy teljesíteni a munkájában, mint ahogy szeretne. Az ügyvédnő ezért október végén úgy döntött, hogy kés alá fekszik és elrepült Törökországba, hogy ott kedvezőbb áron végeztesse el magán a műtétet. A kezelését vezető orvos, Dr. Sevket Gokhan Beyhan szerint komplikációk nélkül zajlott le a műtét, ennek ellenére Diarra pár órával a beavatkozás után rosszul lett.
„A sebész azt mondta a lányomnak, hogy normális, ha valaki az altatás után rosszul érzi magát. Azt ajánlotta, hogy egyen és igyon sokat és rendszeresen sétáljon a szobájában. A lányom folyamatosan sírt és jelezte, hogy nem tud lábra állni. Akkor vette észre, hogy a bal lábán nem tudja behajlítani a lábujjait. Később mindkét lába bedagadt, de Dr. Beyhan csak azt szajkózta, hogy ez normális" – árulta el a fiatal lány édesanyja. Diarra később belázasodott, majd elveszítette az eszméletét. Az anyja szerint forogtak a szemei és folyamatos fájdalomról panaszkodott. Ennek ellenére az orvosok nem aggódtak különösebben, a nőt hazaküldték a szállodába, a lányát pedig megfigyelés alatt tartották a kórházban.
„A következő időszakban azonban csak rosszabbodott az állapota, és három nappal később elhunyt. Vélhetőleg szepszis támadta meg a szervezetét, ami miatt szívinfarktust kapott" – árulta el zokogva a családtag. Diarra rokonai az eset után felvették a kapcsolatot Dr. Vanya Grant klinikai mikrobiológussal, a fertőző betegségek szakorvosával, aki személyesen vizsgálta meg a nő boncolási adatait. A szakértő arra a következtetésre jutott, hogy Diarra kontrollálatlan szeptikus sokkot kapott. A brit hatóságok a dokumentumokkal a birtokukban bírósági vizsgálatot indítottak az ügyben.
